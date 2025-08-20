Tecno

Estas apps podrían vaciar tu cuenta bancaria: cómo identificarlas y protegerte

Estas aplicaciones se hacen pasar por herramientas de seguridad, pero exponen a los usuarios al robo de dinero y a la suplantación de identidad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Apps que han sido utilizadas
Apps que han sido utilizadas por ciberdelincuentes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, los ciberataques se han disparado un 43%, lo que confirma que la ciberdelincuencia se mantiene como una de las principales amenazas para los usuarios modernos. En un contexto donde cada vez más personas realizan operaciones en línea y almacenan información sensible en sus dispositivos móviles, los fraudes digitales evolucionan de manera constante y sorprenden con nuevas modalidades.

La gama de estrategias delictivas abarca desde correos electrónicos engañosos y llamadas fraudulentas, hasta sofisticadas estafas apoyadas en inteligencia artificial, como la clonación de voz o la creación de aplicaciones falsas que se hacen pasar por servicios legítimos.

Este último método ha despertado la preocupación de las empresas de ciberseguridad, que advierten sobre el riesgo de apps que aparentan proteger la privacidad, pero que en realidad abren la puerta al robo de dinero e identidad.

Apps que ofrecían seguridad hacían
Apps que ofrecían seguridad hacían totalmente lo contrario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

VPN falsas que amenazan a los usuarios

Una de las alertas más recientes proviene de Kaspersky, compañía especializada en seguridad informática. La firma identificó seis aplicaciones que se presentan como VPN (redes privadas virtuales) confiables, pero que en realidad ponen en peligro los datos de quienes las instalan.

Las aplicaciones señaladas son:

  • MaskVPN
  • DewVPN
  • PaladinVPN
  • ProxyGate
  • ShieldVPN
  • ShineVPN

En teoría, las VPN están diseñadas para cifrar la información y ofrecer mayor seguridad en la navegación, protegiendo las conexiones frente a posibles ataques. Sin embargo, estas versiones fraudulentas actúan de manera contraria. Según el informe de Kaspersky, lejos de resguardar los dispositivos, los convierten en servidores proxy que los ciberdelincuentes utilizan para ejecutar actividades ilegales sin ser detectados.

Las VPN ofrecen seguridad en
Las VPN ofrecen seguridad en el entorno digital. (Foto: Cyberark)

¿Cómo operan estas aplicaciones?

El funcionamiento de estas apps falsas consiste en transformar los dispositivos infectados en nodos de una red controlada por los atacantes. A partir de allí, pueden acceder a contraseñas, historiales bancarios, información personal y credenciales necesarias para usurpar la identidad digital de los usuarios.

“El truco de estas falsas VPN es que, una vez instaladas en los dispositivos móviles, se convierten en servidores proxy utilizados para que los ciberdelincuentes puedan llevar a cabo sus planes delictivos sin levantar sospecha”, explicó Kaspersky en su advertencia.

De esta manera, los estafadores pueden realizar transferencias fraudulentas, acceder a perfiles en redes sociales o plataformas de mensajería, y manipular los dispositivos para otros fines delictivos, todo sin que la víctima lo note de inmediato.

Apps falsas son usadas para
Apps falsas son usadas para robar datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si descargaste una de estas aplicaciones?

En caso de que un usuario haya instalado alguna de las seis aplicaciones señaladas, la primera medida es desinstalarla de inmediato. Sin embargo, la prevención no termina allí. Kaspersky recomienda revisar cuidadosamente las cuentas bancarias vinculadas al dispositivo para detectar movimientos sospechosos.

También es aconsejable guardar evidencia: capturas de pantalla, correos electrónicos, mensajes o números de teléfono relacionados con la descarga o la actividad de la app. Estos elementos pueden servir como pruebas al momento de realizar una denuncia ante las autoridades competentes.

Los expertos en ciberseguridad insisten en no eliminar por completo archivos o rastros sospechosos antes de recibir orientación, ya que podrían ser claves en una investigación.

Desinstalar apps no oficiales y
Desinstalar apps no oficiales y guardar pruebas de fraude es importante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar caer en fraudes digitales

Para protegerse de estas amenazas, los especialistas recomiendan seguir algunas medidas preventivas:

  • Descargar aplicaciones únicamente desde fuentes oficiales, como Google Play o App Store, evitando tiendas de terceros o enlaces desconocidos.
  • Revisar las valoraciones, número de descargas y el historial del desarrollador antes de instalar una aplicación.
  • Mantener actualizado el sistema operativo y las apps, ya que los ciberdelincuentes suelen aprovechar fallos de seguridad no corregidos.
  • Contar con un software antivirus confiable, que permita detectar comportamientos sospechosos en el dispositivo.
  • Desconfiar de aplicaciones que prometan beneficios excesivos, como privacidad ilimitada o funciones avanzadas sin costo.

