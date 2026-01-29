Pagos digitales empresariales en Colombia rompen récord y superan los USD 45 millones

Las perspectivas para 2026 apuntan a una demanda creciente de soluciones digitales, como billeteras electrónicas y pagos en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ecosistema de pagos digitales empresariales en Colombia sigue ganando protagonismo y se consolida como un motor clave en la transformación financiera del país. De acuerdo con el reporte más reciente de Kamin, una paytech especializada en pagos y recaudos, las transacciones electrónicas en tiempo real para empresas ya superan los 45 millones de dólares.

Cabe señalar que esto refleja un avance sostenido en la digitalización de los procesos financieros corporativos.

Crecimiento de los pagos digitales y adopción por sectores empresariales

El auge de los pagos digitales en Colombia se ve impulsado por plataformas como Bre‑B, que a finales de 2025 ya acumulaba más de 260 millones de transacciones y cerca de 49 billones de pesos movilizados.

El ecosistema de pagos digitales empresariales en Colombia sigue ganando protagonismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este crecimiento da cuenta de la rápida adopción de soluciones de pagos en tiempo real y la consolidación de una infraestructura competitiva y eficiente para el sector empresarial.

Según Kamin, solo en los últimos cuatro meses de 2025, su plataforma procesó más de 870.000 transacciones, lo que representa un incremento del 257%, señalando una aceleración clara en la digitalización financiera de las empresas.

El informe también detalla la distribución de transacciones por industria, evidenciando la diversidad de sectores involucrados en la transición digital:

Pasarelas de pago: 47%

Tecnología de puntos de venta (POS): 11%

Criptoactivos y activos digitales: 10%

Corresponsalías financieras: 10%

Créditos digitales: 9%

Billeteras digitales: 9%

Servicios bancarios tipo SaaS: 6%

Una empresa puede usar una pasarela de pago digital para recibir el dinero de sus ventas en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nuevas soluciones y ventajas en la gestión financiera empresarial

Empresas pioneras como Tumipay, Kupi y Coloca payments han integrado plataformas como Bre-b en sus operaciones, lo que ha permitido realizar recaudos y dispersión de nóminas en tiempo real, obtener conciliaciones automáticas sin depender de ciclos de procesamiento tradicionales y asegurar trazabilidad completa a través de plataformas seguras y auditables.

Estas innovaciones han reducido los tiempos operativos y aumentado la eficiencia en la gestión financiera.

La tendencia muestra que cada vez más empresas, independientemente de su tamaño, están migrando hacia pagos digitales interoperables en tiempo real, lo que se traduce en mayor eficiencia y reducción de costos operativos.

Los pagos digitales empresariales incluyen el uso de billeteras digitales para enviar reembolsos de gastos a los empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicadores y proyecciones para el sector de pagos digitales en 2026

El ticket promedio por transacción en 2025 fue de $318.000 pesos colombianos en pagos de salida (PayOut) y $278.000 pesos en pagos de entrada (PayIn), lo que evidencia la fuerte adopción de pagos electrónicos con montos medios y altos dentro del sector empresarial.

Las perspectivas para 2026 apuntan a una demanda creciente de soluciones digitales, como billeteras electrónicas y pagos en línea.

El informe de Kamin destaca que, siempre que se mantengan las inversiones en infraestructura tecnológica y la adopción de estos métodos continúe expandiéndose entre empresas y consumidores, el mercado de pagos digitales empresariales en Colombia seguirá fortaleciéndose como pilar de la modernización financiera del país.

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos interoperable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los pagos digitales empresariales y cómo funcionan

Los pagos digitales empresariales son transacciones financieras realizadas por empresas a través de plataformas electrónicas, en lugar de utilizar efectivo, cheques o transferencias bancarias tradicionales. Este tipo de pago simplifica la gestión de cobros y pagos de una organización, agilizando procesos, reduciendo errores y permitiendo un mayor control y trazabilidad de las operaciones.

Por ejemplo, una empresa puede usar una pasarela de pago digital para recibir el dinero de sus ventas en línea, procesar pagos a proveedores o distribuir la nómina de sus empleados en tiempo real.

Otra situación concreta es el uso de billeteras digitales por parte de las compañías para enviar reembolsos de gastos a sus trabajadores o para pagar servicios tercerizados. Además, las soluciones digitales permiten realizar recaudos automáticos de facturas, programar pagos recurrentes y hacer conciliaciones instantáneas.

Los pagos digitales empresariales mejoran la eficiencia, reducen costos operativos y facilitan la integración con herramientas de contabilidad y sistemas de gestión internos.