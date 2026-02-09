Apple lanzaría el iPhone 17e con chip A19 y compatibilidad MagSafe

La principal novedad es la incorporación del nuevo SoC Apple A19. (Composición Infobae: @privatetalky / Difusión)

Apple está a punto de renovar su línea de teléfonos más accesibles con el inminente lanzamiento del iPhone 17e. Según la información más reciente de Mark Gurman, la compañía apuesta por mantener el precio de partida en 599 dólares en Estados Unidos, con la intención de ofrecer una puerta de entrada estable y controlada a su ecosistema, sin competir en la franja de precios más baja pero asegurando continuidad frente a las subidas generales del mercado.

iPhone 17e: mejoras técnicas y continuidad en la estrategia de precios

El iPhone 17e se posiciona como una actualización lógica dentro de la gama más asequible de Apple. La principal novedad es la incorporación del nuevo SoC Apple A19, el mismo chip que utiliza el iPhone 17 base.

Esta decisión refuerza el compromiso de la marca con el rendimiento y la longevidad, igualando la potencia del modelo económico con la de la serie principal y garantizando varios años de actualizaciones y soporte técnico.

El iPhone 12 se puede cargar con MagSafe. APPLE

El precio de salida se mantendría en 599 dólares en Estados Unidos y, de repetirse la estrategia actual, será de unos 709 euros en Europa. Apple busca así atraer a usuarios en mercados emergentes y empresas, especialmente en regiones como Asia, donde su presencia se está recuperando, con énfasis en China e India.

MagSafe y otros cambios clave del iPhone 17e

Entre las novedades del iPhone 17e está la incorporación de MagSafe, una característica que había estado ausente en el modelo anterior y que ahora fortalece la compatibilidad con accesorios y la carga inalámbrica.

Además, el teléfono contará con los últimos chips celulares e inalámbricos diseñados por Apple, lo que optimiza tanto el consumo energético como la conectividad y la experiencia general de uso.

El iPhone 16e se caracteriza por ser una opción más accesible dentro de la serie 16. APPLE

Estos cambios, aunque no siempre son visibles en las especificaciones, son estratégicos para mantener el control de Apple sobre el funcionamiento del dispositivo y su integración con el resto del ecosistema de la compañía.

Diseño, pantalla y cámara: continuidad y recortes controlados

El iPhone 17e seguirá apostando por una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz, el clásico notch y una configuración de cámaras que incluye un sensor trasero de 48 MP y una frontal de 12 MP con Face ID.

No se esperan cambios en memoria (8 GB de RAM) ni almacenamiento (128 GB de base). Apple demuestra así que recorta solo en los aspectos que no comprometen la experiencia esencial del producto.

Apple está a punto de renovar su línea de teléfonos más accesibles con el inminente lanzamiento del iPhone 17e. REUTERS/Abdul Saboor

Este enfoque conservador permite a la empresa mantener la coherencia en la gama, priorizando la estabilidad, la marca y el soporte a largo plazo frente a la competencia directa de modelos Android como el futuro Pixel 10a.

El iPhone 17e está diseñado para quienes buscan fiabilidad y acceso al ecosistema Apple sin desembolsar el precio de los modelos estrella. Su objetivo es reforzar la presencia de la marca en mercados clave y en el sector empresarial, ofreciendo una opción sólida, aunque no revolucionaria.

La gran pregunta será si, por 709 euros, logrará convencer a quienes esperan que el “iPhone barato” sea más que una versión recortada y se convierta en una alternativa realmente diferenciada dentro del catálogo de la compañía.

El precio de salida del iPhone 17e se mantendría en 599 dólares en Estados Unidos. REUTERS/Shannon Stapleton

Qué es MagSafe y cómo funciona en los dispositivos Apple

MagSafe es una tecnología desarrollada por Apple que utiliza imanes para facilitar la conexión y alineación de accesorios en sus dispositivos, especialmente en los iPhone más recientes. El sistema permite que cargadores inalámbricos, carcasas, billeteras y otros accesorios se acoplen de forma precisa y segura a la parte trasera del teléfono, gracias a un anillo magnético integrado en el dispositivo.

Además de mejorar la experiencia de carga inalámbrica, MagSafe garantiza que los accesorios permanezcan firmemente sujetos, evitando movimientos accidentales y maximizando la eficiencia de la carga.

Esta tecnología también abre la puerta a una amplia gama de accesorios compatibles, lo que amplía las posibilidades de personalización y funcionalidad del ecosistema Apple.