Windows 11 se actualiza y tu impresora podría dejar de ser compatible con el PC

Una reciente actualización de Windows 11 compromete la compatibilidad de un grupo de impresoras, que dejarán de ser funcionales tanto en hogares como en entornos empresariales.

Esto se debe a que una serie de controladores dejarán de estar disponibles tras la instalación de la nueva versión, lo que impactará directamente en su funcionamiento y los usuarios afectados deberán buscar soluciones.

Por qué algunas impresoras dejarán de funcionar Windows 11

Microsoft anunció que, con la llegada de la actualización KB5074105, Windows 11 dejará de ser compatible con los controladores de impresora V3 y V4. Estos drivers, presentes desde versiones previas de Windows, resultan esenciales para el funcionamiento de impresoras fabricadas hace más de una década. La medida afectará directamente a los equipos que actualicen a las versiones 24H2 y 25H2 del sistema operativo.

“A partir de enero de 2026, Windows ya no admitirá estos dispositivos”, informó la compañía en un comunicado, dando así por terminado un proceso de transición anunciado en septiembre de 2023. Desde entonces, tanto fabricantes como usuarios particulares han contado con más de dos años para adaptarse a este cambio de paradigma.

Para quienes dependen de estos controladores, el riesgo es claro: las impresoras afectadas podrían dejar de instalarse o, simplemente, dejar de funcionar. La actualización, aunque no es de seguridad, forma parte del ciclo de mantenimiento habitual de Windows 11 y sigue el calendario oficial de lanzamientos.

Por qué se ven afectadas las impresoras

La raíz del problema está en la arquitectura de los controladores V3 y V4. Estos modelos, considerados obsoletos por los desarrolladores de Microsoft, presentan desde hace años problemas de estabilidad y representan un riesgo en términos de seguridad informática.

Según la empresa, mantener el soporte a estos drivers suponía una carga que afectaba tanto al mantenimiento del sistema operativo como a la protección frente a ataques. Los controladores antiguos han sido señalados como un punto débil susceptible a vulnerabilidades, lo que motivó la decisión de eliminarlos del ecosistema de Windows 11.

Con la retirada definitiva de estos controladores, Microsoft busca reducir el margen de errores, facilitar el mantenimiento y focalizar sus esfuerzos en tecnologías de impresión más modernas y seguras. Así, la medida responde a una lógica de actualización tecnológica y blindaje ante potenciales amenazas.

Qué impresoras y usuarios quedan en riesgo

No todas las impresoras sufrirán las consecuencias de esta actualización. La mayoría de los equipos modernos utilizan controladores actualizados, por lo que seguirán funcionando sin inconvenientes en las nuevas versiones de Windows 11.

El problema afecta principalmente a quienes todavía emplean impresoras antiguas, muchas de las cuales solo funcionan con los controladores V3 y V4. Este grupo incluye a pequeñas empresas, escuelas y oficinas domésticas que, por cuestiones de presupuesto o costumbre, han mantenido activos dispositivos ya descontinuados por sus fabricantes.

Microsoft aclara que la proporción de usuarios afectados será baja en términos globales. Sin embargo, quienes dependan de estos periféricos y no tomen medidas a tiempo podrían enfrentarse a interrupciones importantes en sus flujos de trabajo.

Cómo solucionar el problema con las impresoras en Windows 11

Existen varias alternativas para quienes utilizan impresoras antiguas. La primera recomendación es consultar con el fabricante del equipo si existe un controlador actualizado que sea compatible con las nuevas versiones de Windows 11. Muchos fabricantes han desarrollado, en los últimos años, drivers universales o adaptaciones para mantener el soporte en sistemas modernos.

Si la impresora ya no cuenta con soporte oficial, puede ser necesario considerar la reemplazo del dispositivo por un modelo actual. Esta medida, aunque implica una inversión, garantiza la continuidad del servicio y la compatibilidad con futuras versiones del sistema operativo.

Para aquellos que ya se hayan visto afectados tras una actualización automática, existe la posibilidad de desinstalar la actualización problemática. El proceso consiste en ingresar a Ajustes, seleccionar Windows Update, revisar el historial de actualizaciones y elegir la opción de desinstalar.

Si aparece el código KB5074105, se deben seguir los pasos indicados, siempre realizando una copia de seguridad de los datos antes de proceder.