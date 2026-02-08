Tecno

WhatsApp tiene un botón oculto que puede librarte de estafas

La app ha reforzado sus opciones de privacidad para frenar los ataques que llegan a través de llamadas de origen desconocido

Descuidar la configuración de privacidad
Descuidar la configuración de privacidad puede facilitar que los delincuentes obtengan información sensible.

Blindar tu cuenta de WhatsApp es fundamental para evitar que ciberdelincuentes accedan a tu información personal o financiera. La aplicación incluye una función de seguridad poco conocida que, si se activa, puede bloquear la vía de entrada de muchas estafas telefónicas y protegerte de intentos de suplantación de identidad.

Protección de la privacidad en llamadas: cómo funciona el botón secreto de WhatsApp

WhatsApp ha reforzado sus opciones de privacidad para frenar los ataques que llegan a través de llamadas de origen desconocido. El menú de configuración incluye una función clave: la protección de la dirección IP en las llamadas.

Al activarla, las comunicaciones se redirigen a través de los servidores de Meta, dificultando que los atacantes puedan rastrear tu ubicación o proveedor de internet. Esta medida es especialmente relevante frente a estrategias de fraude que emplean inteligencia artificial para identificar cuentas vulnerables y lanzar ataques personalizados.

Blindar tu cuenta de WhatsApp
Blindar tu cuenta de WhatsApp es fundamental para evitar que ciberdelincuentes accedan a tu información personal o financiera.

Silenciar llamadas de números desconocidos: el escudo contra estafas

La función de silenciar llamadas de números desconocidos se ha convertido en uno de los recursos más efectivos contra el fraude telefónico. Al activarla, las llamadas de números no guardados no interrumpen ni alertan al usuario, aunque quedan registradas en el historial para que puedas revisarlas posteriormente.

El proceso es sencillo: basta con ir a Ajustes, seleccionar Privacidad y habilitar la opción correspondiente en el apartado de Llamadas. Esta acción reduce las posibilidades de que los estafadores usen técnicas de suplantación, como hacerse pasar por bancos o servicios técnicos.

Consecuencias del descuido en la seguridad de WhatsApp

Descuidar la configuración de privacidad puede facilitar que los delincuentes obtengan información sensible, como tu dirección IP, y abran la puerta a métodos de robo de identidad o secuestro de cuentas.

Muchas estafas comienzan con una llamada aparentemente inocente, pero la falta de filtros de seguridad permite que los atacantes recopilen datos clave para engañar a la víctima. Por eso, mantener activadas las protecciones avanzadas es esencial para cerrar el paso a los fraudes más habituales.

La función de silenciar llamadas
La función de silenciar llamadas de números desconocidos se ha convertido en uno de los recursos más efectivos contra el fraude.

Pasos para activar la protección avanzada en WhatsApp

Configurar estas funciones es rápido y sencillo. Accede al menú de Ajustes, entra en Privacidad y busca la sección de opciones avanzadas. Activa la protección de la dirección IP en las llamadas y el silencio de llamadas de números desconocidos.

Así, refuerzas las barreras de seguridad de tu cuenta y evitas que los ciberdelincuentes aprovechen vulnerabilidades para acceder a tu información o engañarte con técnicas de ingeniería social.

Adelantarse a los riesgos y activar el botón oculto de WhatsApp es la mejor forma de blindar tu privacidad y proteger tus datos frente a las amenazas del entorno digital.

WhatsApp ha reforzado sus opciones
WhatsApp ha reforzado sus opciones de privacidad para frenar los ataques que llegan a través de llamadas de origen desconocido.

Cómo bloquear contactos y proteger tu privacidad en WhatsApp y aplicaciones de terceros

Para bloquear a un contacto en WhatsApp, dirígete a Ajustes tocando el ícono de los tres puntos verticales. Accede al apartado Privacidad y selecciona Contactos bloqueados. Desde ahí, pulsa el ícono para agregar un nuevo contacto bloqueado y elige a la persona que quieres restringir.

También hay alternativas para bloquear directamente desde la pantalla de chats. Abre la conversación con el contacto, selecciona Más opciones, luego Más y finalmente Bloquear. Si prefieres no reportar al usuario, desactiva la casilla correspondiente. En el caso de empresas, entra en la información de contacto, elige Bloquear, el motivo y confirma la acción.

Otra opción es mantener presionada la conversación en la lista de chats, tocar Más opciones y después Bloquear.

WhatsApp permite bloquear usuarios de
WhatsApp permite bloquear usuarios de aplicaciones de terceros.

Debido a cambios normativos en Europa, WhatsApp permite ahora comunicarse con usuarios de otras aplicaciones compatibles, siempre que el usuario decida activar esta función. Esta opción de chatear con aplicaciones de terceros está limitada a ciertas regiones y puede que no esté disponible para todos.

En este contexto, ten en cuenta que quienes hayas bloqueado previamente en WhatsApp podrían contactarte desde esas aplicaciones externas. Si recibes mensajes indeseados a través de un chat de terceros, basta con ingresar a la conversación, seleccionar el nombre del remitente y elegir la opción para bloquearlo.

