Viral en redes: cómo pedirle a ChatGPT que haga una caricatura sobre tu vida

Usuarios comparten en redes sociales caricaturas generadas por ChatGPT que reflejan diversos aspectos de su vida. (Composición Infobae)

En los últimos días ha cobrado fuerza en redes sociales y comunidades virtuales la tendencia de solicitar caricaturas personalizadas a ChatGPT. Usuarios de distintas plataformas comparten ilustraciones generadas por inteligencia artificial que integran rasgos físicos, referencias laborales y aspectos personales, aprovechando la información acumulada en sus conversaciones con el asistente.

Así puedes sumarte a la tendencia

Para quienes desean participar, el procedimiento comienza con un mensaje puntual dirigido a ChatGPT. La frase recomendada por quienes ya probaron el método es: “Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”.

Esta solicitud permite que la inteligencia artificial utilice el historial previo de diálogo para identificar información relevante sobre la actividad profesional, intereses y estilo de comunicación del usuario.

La tendencia invita a pedirle al asistente de IA un retrato personalizado basado en las conversaciones previas. (ChatGPT)

En muchos casos, ChatGPT solicita una fotografía personal para complementar los datos disponibles. Este paso es opcional, pero aporta detalles visuales que enriquecen la personalización del retrato digital. Al incorporar una imagen, la inteligencia artificial logra mayor precisión en los rasgos y la ambientación de la caricatura.

A partir de estos insumos, la IA genera una ilustración que refleja tanto la apariencia física como elementos simbólicos asociados al trabajo, los gustos y el perfil digital del solicitante. La clave está en que el chatbot toma en cuenta aspectos recurrentes de las conversaciones previas y los integra en una representación visual adaptada a cada usuario.

Alternativas para nuevos usuarios y experiencias compartidas

La participación en la tendencia no se limita a quienes tienen un extenso historial con ChatGPT. Quienes recién se incorporan a la plataforma o han interactuado poco pueden optar por ofrecer detalles adicionales de manera directa. Entre la información sugerida figuran la ocupación, las preferencias estéticas, el estilo de dibujo deseado y el tono de la caricatura, que puede variar entre humorístico y sobrio.

ChatGPT puede solicitar una fotografía para mejorar la precisión de la caricatura y sumar detalles visuales. (Reuters)

Este enfoque alternativo garantiza que la inteligencia artificial cuente con datos suficientes para crear una imagen representativa y personalizada, incluso sin antecedentes de diálogo. De este modo, la experiencia se abre a una mayor cantidad de usuarios, que luego comparten los resultados como parte del fenómeno en redes sociales.

En plataformas como Instagram y Twitter, circulan ejemplos de estas caricaturas elaboradas por inteligencia artificial, donde los retratos incluyen desde detalles físicos hasta referencias a hobbies y profesiones. La combinación de descripciones personales, imágenes y el análisis del historial de chat permite a ChatGPT ofrecer resultados que sorprenden por su personalización y creatividad.

La dinámica ha motivado a muchos usuarios a experimentar con diferentes enfoques y estilos. La posibilidad de modificar la solicitud, ajustar los parámetros de la caricatura y compartir los resultados ha consolidado a esta tendencia como una de las más populares vinculadas a la inteligencia artificial en 2026.

Quienes tienen poca interacción con el chatbot pueden aportar datos sobre su profesión y preferencias para personalizar la imagen. (Reuters)

Las experiencias compartidas por los participantes contribuyen a expandir el alcance del fenómeno y a demostrar el potencial de la IA para generar contenido lúdico y personalizado.

Tendencias pasadas en ChatGPT

Antes del auge de las caricaturas personalizadas con ChatGPT, una tendencia similar recorrió las redes sociales: la transformación de fotografías reales al estilo visual del estudio Ghibli. Durante varios meses, miles de usuarios recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para reinterpretar sus retratos y paisajes cotidianos con la estética característica de las películas de animación japonesa como “Mi vecino Totoro” y “El viaje de Chihiro”.

Estas imágenes, marcadas por tonos suaves y detalles oníricos, se viralizaron como parte de un fenómeno global, demostrando el interés creciente por las posibilidades creativas que ofrece la tecnología aplicada al arte digital y la personalización de imágenes en redes sociales.