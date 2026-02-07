Así es Atlas, el robot que hace acrobacias y desafía las capacidades físicas del humano

El robot muestra destrezas físicas propias de un gimnasta de élite. Crédito: Boston Dynamics Oficial / Instagram

El robot humanoide Atlas, desarrollado por Boston Dynamics, ha impresionado a la comunidad tecnológica al superar pruebas que exigieron su destreza física.

En sus demostraciones más recientes, Atlas realizó acrobacias propias de atletas de élite, como volteretas hacia atrás, lo que confirma la capacidad de un robot para ejecutar movimientos complejos y amplía el horizonte de la robótica.

Esta plataforma, orientada a la investigación y no al mercado, demuestra el avance de la ingeniería al replicar con precisión la gama de movimientos y tareas físicas de un ser humano promedio, lo que proyecta un abanico de aplicaciones futuras.

Atlas: desafíos técnicos y avances en la autonomía de los humanoides

El humanoide Atlas encarna la apuesta de Boston Dynamics por crear una plataforma robótica capaz de operar en entornos complejos y variables. Según Scott Kuindersma, líder del equipo Atlas, los robots con forma humana resultan atractivos por su potencial para realizar una variedad de tareas físicas, aunque no siempre sean la opción óptima para actividades específicas.

El equipo de Atlas incorpora algoritmos avanzados para adaptar en tiempo real los movimientos del robot según el entorno. (Boston Dynamics)

“Reflejan nuestra visión de un robot del futuro capaz de ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Puede que no sean el diseño más adecuado para ninguna tarea en particular, pero si se quisiera construir una plataforma capaz de realizar una amplia variedad de tareas físicas, ya sabemos que un factor de forma humana es capaz de hacerlo”, explicó Kuindersma.

El desarrollo de Atlas implica desafíos técnicos sustanciales: el equipo debe equilibrar la relación entre resistencia y peso, mejorar la autonomía, expandir el rango de movimiento y asegurar la robustez física.

El sistema de control exige algoritmos que gestionen la complejidad física de la máquina para generar comportamientos coordinados y de alta energía. Kuindersma agregó que superar los límites de un robot humanoide como Atlas impulsa la innovación en hardware y software que se incorpora en todos los robots de la compañía.

Uno de los avances más destacados es la integración de la percepción en tiempo real. Las primeras versiones de Atlas dependían de rutinas preprogramadas; los modelos actuales detectan y reaccionan a su entorno, adaptando comportamientos sobre la marcha.

Una vista de cerca del robot humanoide Atlas de nueva generación. (Boston Dynamics)

Esta capacidad reduce la necesidad de definir previamente cada movimiento para distintos escenarios y permite que el robot ajuste patrones existentes a nuevas situaciones durante la ejecución de tareas, lo que representa un paso clave hacia la autonomía robótica.

Parkour y acrobacias: el laboratorio de prueba definitivo

El parkour se ha convertido en el principal campo de pruebas para el equipo de Atlas. Esta disciplina exige el uso coordinado del cuerpo, el mantenimiento del equilibrio en condiciones cambiantes y la capacidad de enlazar movimientos complejos.

Según Yeuhi Abe, ingeniero de control sénior del proyecto, el equipo empleó herramientas de simulación avanzadas para prototipar y perfeccionar movimientos acrobáticos, como el salto de parkour sobre vigas elevadas.

Abe destacó que “pudimos aprovechar las herramientas desarrolladas para crear movimientos de avance lento en otros contextos para crear rápidamente un prototipo que perfeccionamos mediante una combinación de simulación y pruebas con robots”.

El robot Atlas de Boston Dynamics exhibe su avanzada capacidad de movimiento al realizar un salto de obstáculo en un entorno controlado de laboratorio (Boston Dynamics)

El salto sobre la viga de equilibrio, sencillo para una persona, implicó un reto significativo: el robot carece de columna vertebral y omóplatos, lo que limita su rango de movimiento, y el torso es pesado, mientras que las articulaciones de los brazos no alcanzan la fuerza de un adulto promedio. Estas restricciones obligaron al equipo a buscar soluciones innovadoras para ejecutar movimientos que, en humanos, resultan casi instintivos.

La simulación digital ha sido fundamental para la evolución de Atlas, al permitir probar y ajustar nuevos comportamientos sin que los cambios de software perjudiquen capacidades previamente adquiridas. No obstante, la validación final solo se logra con pruebas físicas, especialmente en maniobras que llevan al límite la estructura del robot, como los saltos y acrobacias.

Aunque las volteretas y acrobacias ya estaban presentes en versiones anteriores de Atlas, los avances recientes en percepción y control autónomo marcan una diferencia sustancial en su desempeño.

Actualmente, Atlas no solo repite rutinas, sino que adapta y ejecuta sus movimientos según lo que detecta en su entorno inmediato, lo que anticipa un futuro donde robots humanoides podrían operar junto a los humanos en tareas diversas, con una destreza física difícil de distinguir de la natural.