Robot humanoides equipados con IA llegan a las plantas nucleares: pueden caminar, evitar obstáculos y más

La implementación de máquinas autónomas se está probando en espacios controlados como ciertas industrias para verificar que no traigan más problemas que soluciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El robot humanoide Hoxo, equipado con inteligencia artificial, ya opera en la planta nuclear de Orano Melox, en Gard, Francia. Desarrollado por Capgemini y Orano, este modelo se somete a pruebas para determinar su capacidad de realizar tareas complejas y mejorar la seguridad en espacios nucleares.

La introducción de Hoxo responde a la necesidad de reducir la exposición de los trabajadores a zonas peligrosas y optimizar la precisión en operaciones delicadas.

Según Capgemini, el robot colabora con técnicos humanos en labores de mantenimiento y manipulación de materiales, asumiendo aquellas acciones que resultan muy complicadas para las personas.

Este modelo de robot se somete a pruebas para determinar su capacidad de realizar actividades complejas y mejorar la seguridad en instalaciones nucleares. (Foto Orano)

Esta colaboración permite intervenir en áreas que antes requerían estrictas medidas de precaución, al tiempo que incrementa la exactitud de los procedimientos.

Cómo funciona el robot humanoide que opera en plantas nucleares

Dotado de sensores avanzados y un sistema de inteligencia artificial integrado, Hoxo es capaz de interpretar su espacio en tiempo real, desplazarse de manera autónoma por la planta, evitar obstáculos, analizar situaciones y ejecutar movimientos técnicos con estabilidad y cuidado.

El proyecto, liderado por el AI Robotics & Experiences Lab de Capgemini, integra robótica avanzada, gemelos digitales y modelos de inteligencia artificial para crear una nueva dinámica de trabajo en instalaciones sensibles.

Los responsables del laboratorio afirmaron en un comunicado que esta iniciativa representa una transformación en la gestión de edificios delicados, al combinar la capacidad de las máquinas para asumir riesgos con la supervisión y toma de decisiones humanas.

La máquina integra robótica avanzada, gemelos digitales y modelos de inteligencia artificial para operar en espacios industriales. (Foto: Orano)

Desde Orano, subrayan que la llegada de Hoxo a las centrales nucleares abre nuevas posibilidades para mejorar la seguridad y la eficiencia en el sector. La compañía planea continuar el desarrollo y la evolución del sistema, con el objetivo de adaptarlo a futuras necesidades.

“La empresa tiene previsto seguir evolucionando y desarrollando el sistema para adaptarlo a las necesidades futuras con la intención de mantener al país galo en una posición destacada en la automatización nuclear”, señalaron desde Orano.

Qué otras innovaciones en robot están presentes en el mercado

El avance de la robótica humanoide no se limita al ámbito industrial o nuclear. Hace poco tiempo, la empresa Realbotix presentó Aria, un robot humanoide de apariencia femenina diseñado para ofrecer compañía a personas solas o solteras.

Es un dispositivo que pretende ser útil para personas solitarias. (Foto: YouTube: Realbotix)

El diseño inicial de Aria incluye cabello rubio, ojos claros, pestañas largas, labios pintados, cejas definidas y pómulos marcados, aunque la empresa destaca que el aspecto físico es personalizable.

Gracias a su avanzada inteligencia artificial, Aria puede interactuar de manera fluida y recordar conversaciones previas con sus usuarios, lo que refuerza su función como acompañante.

La adquisición de Aria se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial de Realbotix, donde los interesados deben completar un formulario con datos personales como nombre, correo y país de residencia. El precio base del dispositivo es de 10.000 dólares.

Cuál robot es útil para realizar tareas domésticas

En el ámbito del hogar, la compañía Sunday ha presentado Memo, un robot diseñado para centralizar diversas funciones del hogar en un solo dispositivo inteligente.

El robot Memo automatiza tareas domésticas y se adapta a rutinas familiares gracias a inteligencia artificial. Foto: Sunday

El robot busca automatizar tareas repetitivas como cargar el lavavajillas, doblar ropa o preparar café, usando inteligencia artificial para ofrecer apoyo en la vida cotidiana. A diferencia de otros robots especializados, Memo se concibe como un asistente multifuncional capaz de adaptarse a una amplia variedad de rutinas.

Para el desarrollo de Memo, Sunday empleó un método de enseñanza basado en datos reales recopilados en más de 500 hogares mediante el uso del Skill Capture Glove, un guante que registra los movimientos y acciones de las personas durante las tareas domésticas.

En cuanto a su diseño, se aleja de la imagen tradicional de los robots bípedos y opta por una base con ruedas, lo que facilita el movimiento y proporciona mayor estabilidad.