Elon Musk desmiente una de las ilusiones de muchos de sus seguidores: qué pasa con el celular satelital

La idea era tener un dispositivo móvil capaz de conectarse directamente a su red y competir con otros modelos

Elon Musk rechazó los rumores
Elon Musk rechazó los rumores sobre el desarrollo de un teléfono móvil propio por parte de Starlink en una publicación en X.

Elon Musk negó que Starlink esté desarrollando su propio teléfono móvil. A través de una publicación en X (antes Twitter), calificó la información como falsa.

La información, difundida inicialmente por Reuters, sugería que la empresa de internet satelital preparaba un dispositivo móvil capaz de conectarse directamente a su red, con la posibilidad de competir con los teléfonos inteligentes convencionales.

Según este medio, fuentes cercanas aseguraban que la compañía llevaba años trabajando en estos planes.

Actualmente, Starlink mantiene una alianza con T-Mobile en Estados Unidos para ofrecer conectividad satelital directamente en teléfonos móviles mediante el proyecto Direct to Cell.

La información indicaba que la
La información indicaba que la empresa planeaba lanzar un móvil que se conectaría directamente a su red satelital y competiría con smartphones actuales.

Esta colaboración permite a los usuarios acceder a internet sin depender de torres terrestres, amplía la cobertura en zonas rurales o remotas y demuestra el enfoque de Starlink en integrar sus servicios con dispositivos existentes, sin la necesidad de lanzar un celular propio.

Cómo funciona Direct to Cell de Starlink

Direct to Cell de Starlink es una tecnología que permite a cualquier teléfono móvil compatible con LTE conectarse directamente a satélites en órbita baja, sin necesidad de equipos adicionales, siempre que el dispositivo tenga una visión despejada del cielo.

¿Cómo funciona?

  • Los satélites Starlink de segunda generación incorporan un módem especial (eNodeB) que les permite actuar como torres de telefonía móvil en el espacio.
Starlink y T-Mobile colaboran en
Starlink y T-Mobile colaboran en Estados Unidos para brindar internet satelital a teléfonos móviles a través de Direct to Cell.
  • Estos satélites operan en las mismas bandas de frecuencia que utilizan las redes celulares terrestres, por lo que no se requieren modificaciones en el hardware del teléfono ni aplicaciones específicas.
  • Cuando el usuario se encuentra fuera del alcance de las torres terrestres, el teléfono puede conectarse directamente al satélite, que retransmite la señal a una estación terrestre conectada a la red global de internet y a la infraestructura del operador móvil local (por ejemplo, T-Mobile en Estados Unidos).
  • De momento, el servicio permite enviar y recibir mensajes SMS y, progresivamente, irá incorporando llamadas de voz y datos a medida que aumente la cantidad de satélites y la capacidad de la red.

Cuáles pueden ser las desventajas de Direct to Cell de Starlink

Direct to Cell de Starlink presenta innovaciones importantes, pero tiene desventajas.

La conexión directa al satélite
La conexión directa al satélite podría incrementar el consumo de batería del dispositivo.

La principal es que la conexión requiere estar al aire libre y con visión directa al cielo, lo que restringe su uso en interiores o zonas urbanas densas. Las condiciones climáticas adversas y las obstrucciones físicas pueden afectar la señal.

Otro aspecto a considerar es el posible aumento en el consumo de batería del teléfono al conectarse directamente al satélite.

Cómo funciona Starlink

Starlink es el servicio de internet satelital de SpaceX, diseñado para ofrecer conectividad de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Su funcionamiento se basa en una constelación de miles de satélites de órbita baja (a unos 550 kilómetros de la Tierra), que forman una red capaz de transmitir datos rápidamente entre usuarios y servidores.

El usuario debe instalar un
El usuario debe instalar un kit compuesto por una antena motorizada, un router Wi-Fi y los cables correspondientes.

El usuario instala en su hogar o en su punto de interés un kit que incluye una antena parabólica motorizada, conocida como “dish”, un router Wi-Fi y el cableado necesario. La antena se orienta automáticamente hacia los satélites más cercanos para recibir y enviar señales.

Los satélites, a su vez, se comunican entre sí mediante enlaces láser y transmiten la información hacia estaciones terrestres conectadas a la red global de internet.

Esta arquitectura permite reducir considerablemente la latencia en comparación con los servicios satelitales tradicionales, que operan a mayor altitud. Starlink proporciona velocidades de descarga que pueden superar los 100 Mbps, dependiendo de la ubicación y la congestión de la red.

El servicio se contrata por suscripción mensual y no requiere contratos a largo plazo. Su cobertura se expande constantemente a medida que SpaceX lanza nuevos satélites y habilita nuevas regiones.

