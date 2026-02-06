Sigue estos pasos para tener gratis Starlink, el internet satelital de Elon Musk

Solicitar la prueba gratuita de Starlink requiere registrarse en la web oficial y verificar la cobertura en la zona. (Europa Press)

El acceso a internet rápido y confiable continúa siendo un desafío en zonas rurales y regiones remotas. En este contexto, Starlink, el servicio satelital de SpaceX dirigido por Elon Musk, ofrece una alternativa concreta con una promoción que permite a nuevos usuarios probar la red durante 30 días sin abonar la mensualidad. Esta oferta busca acercar la conectividad de última generación a quienes no cuentan con opciones tradicionales eficientes o cobertura suficiente.

La promoción de Starlink responde a la creciente demanda de soluciones tecnológicas en lugares donde la conectividad es esencial para el trabajo, la educación y la comunicación, pero donde las redes fijas o móviles no llegan o resultan inestables. Probar el servicio sin costo permite comprobar su desempeño real antes de invertir en el kit y en la suscripción, facilitando la toma de decisiones y reduciendo el riesgo económico para los usuarios.

Lo que debes saber de la prueba gratuita de Starlink

La oferta de Starlink consiste en un mes de servicio sin costo para nuevos usuarios, quienes podrán navegar, hacer videollamadas, consumir contenido en streaming y utilizar aplicaciones con la misma calidad que los suscriptores habituales. Durante estos 30 días, la experiencia de conexión es completa: se mantiene la velocidad, el ancho de banda y el soporte técnico, sin restricciones adicionales.

La devolución del equipo sin penalización es una de las ventajas de la campaña de Starlink. (Reuters)

La única condición es devolver el equipo si se decide no continuar con el servicio al finalizar el periodo de prueba. Esta flexibilidad representa una ventaja significativa para hogares, empresas, viajeros o comunidades en zonas alejadas que dependen de una conexión robusta, pero desean evaluar el servicio antes de asumir gastos fijos. La posibilidad de devolver el equipo sin penalización refuerza la transparencia de la campaña y minimiza los riesgos para el usuario.

La prueba gratuita está dirigida a quienes nunca han utilizado Starlink y buscan experimentar la calidad de la conexión antes de comprometerse económicamente. Resulta especialmente útil para residentes de áreas rurales, empresas en ubicaciones remotas, familias que viajan o comunidades que requieren conectividad temporal.

Pasos para solicitar el mes gratuito

Acceder a la prueba sin coste es un proceso sencillo que debe realizarse desde la web oficial de Starlink:

Ingresar en www.starlink.com.

Buscar y seleccionar la opción “Prueba de 30 días”.

Introducir la dirección exacta donde se instalará el servicio para verificar cobertura y disponibilidad.

Hacer clic en “Pedir ahora” y completar el formulario con los datos solicitados para crear la cuenta y formalizar la solicitud.

Leer y aceptar los términos y condiciones, ya que pueden variar según la región y el avance de la red.

La prueba está dirigida a nuevos usuarios que nunca han utilizado el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de solicitar el kit, se recomienda revisar el mapa de cobertura publicado por Starlink para comprobar la disponibilidad en la zona de residencia. Preparar el lugar de instalación antes de recibir el equipo permite ahorrar tiempo y evaluar la cobertura de inmediato. Durante el mes de prueba, conviene analizar el rendimiento en distintos horarios y para actividades variadas, como videollamadas, streaming y descargas, para obtener una visión completa del servicio.

Además, es fundamental consultar las condiciones de devolución para evitar cargos si se decide no continuar con la suscripción una vez finalizada la prueba gratuita. Esta campaña de Starlink se presenta como una oportunidad real para experimentar el internet satelital en 2026, especialmente en regiones donde otras tecnologías no llegan.

Por otra parte, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell, una tecnología que permitirá enviar mensajes, realizar llamadas y utilizar datos móviles directamente a través de satélites, sin necesidad de antenas terrestres ni equipos adicionales. Se prevé que esta solución esté disponible próximamente para teléfonos 4G/LTE, ampliando aún más el alcance y la accesibilidad del internet satelital.

Starlink proyecta lanzar nuevas funciones y expandir la cobertura global en sus próximos planes de servicio. (Starlink)

La apuesta de Starlink por la conectividad universal refuerza el acceso a internet rápido y confiable, ampliando las opciones para quienes buscan alternativas seguras y eficientes en zonas de difícil cobertura.