Starlink vs. internet tradicional: cuáles son las diferencias principales y cuál elegir en 2026

La fibra óptica suele garantizar velocidades simétricas. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Blog Nexa)

La llegada de Starlink ha ampliado las opciones para quienes buscan conectividad en el hogar, sumándose a la oferta habitual de la fibra óptica. La elección entre internet satelital y la red de fibra depende tanto de la infraestructura disponible como de las necesidades y expectativas de cada usuario. Entender las diferencias entre ambas tecnologías es clave antes de decidir cuál contratar en 2026.

Diferencias principales entre Starlink y la fibra óptica: velocidad y latencia

El contraste más evidente entre Starlink y la fibra óptica radica en su infraestructura. Mientras que la fibra depende de redes de cableado subterráneo que aseguran estabilidad y bajas latencias, Starlink utiliza una red de satélites en órbita baja que permite ofrecer internet en prácticamente cualquier ubicación, independientemente de la cobertura de las operadoras tradicionales.

En cuanto a la velocidad de descarga, ambos servicios ofrecen anchos de banda suficientes para teletrabajo, videollamadas y streaming. Sin embargo, la fibra óptica suele garantizar velocidades simétricas —igual de rápidas en subida y bajada—, mientras que Starlink se mueve entre 10 y 40 Mbps de subida.

Starlink es el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, la empresa fundada y dirigida por Elon Musk. (Europa Press)

Es menester señalar que esta diferencia puede afectar actividades como transmisiones en directo, copias de seguridad o el uso de escritorios remotos.

La latencia, que mide el tiempo de respuesta de la conexión, es donde la fibra óptica mantiene su ventaja. Las pruebas técnicas en España sitúan la latencia de Starlink entre 25 y 35 ms, frente a los 5-15 ms habituales en fibra. Para la mayoría de usos cotidianos es suficiente, pero para gaming competitivo o transacciones financieras ultrarrápidas puede ser una limitación relevante.

Cuándo elegir Starlink y en qué situaciones es preferible la fibra óptica en 2026

La fibra óptica sigue siendo la opción ideal para quienes buscan rapidez, estabilidad y rendimiento constante en entornos urbanos o zonas con cobertura. Sin embargo, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX se consolida como una alternativa real donde la fibra no llega o no cumple con las expectativas.

La fibra óptica sigue siendo la opción ideal para quienes buscan rapidez. (Imagen ilustrativa Infobae)

Es especialmente útil en zonas rurales, áreas sin cobertura de operadoras o para quienes viajan y necesitan internet en movimiento, como usuarios de caravanas.

También es válida como conexión de respaldo para situaciones de emergencia, donde los servicios tradicionales pueden verse afectados por cortes de red o catástrofes naturales. Aunque Starlink continúa evolucionando y sumando ventajas, aún no alcanza la madurez tecnológica y la estabilidad de la fibra, por lo que su mejor aplicación sigue siendo en contextos específicos o como complemento, no como sustituto total en zonas urbanas.

La decisión final debe basarse en el uso previsto, la ubicación del usuario y la disponibilidad de cada tecnología en la zona. Evaluar ambos sistemas en función de sus ventajas y limitaciones garantiza una elección más acertada para 2026.

Dial-up es un tipo de conexión a internet que utiliza la línea telefónica tradicional para establecer la comunicación entre el ordenador del usuario y el proveedor de servicios de internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de la fibra óptica: cómo era el acceso a internet

Antes de la llegada del internet de fibra óptica, las tecnologías más utilizadas para la conexión a internet eran el acceso telefónico (dial-up) y el ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). El acceso telefónico, popular en los años noventa, empleaba la red telefónica tradicional y requería un módem para convertir las señales digitales en analógicas.

Esta tecnología ofrecía velocidades muy bajas, generalmente de hasta 56 Kbps, y solo permitía navegar por internet o usar el teléfono, pero no ambas cosas a la vez.

El siguiente avance fue el ADSL, que también usaba los cables de cobre del sistema telefónico, pero permitía mayores velocidades y el uso simultáneo de internet y llamadas. ADSL fue el estándar durante varios años, ofreciendo velocidades que llegaban a varios megabits por segundo.

En zonas urbanas, también se implementó el acceso por cable coaxial, usado originalmente para la televisión, que mejoró aún más la velocidad y estabilidad de la conexión antes de la adopción masiva de la fibra óptica.