Detectan páginas falsas de Spotify: ciberdelincuentes usan páginas web de pymes para robar

Ciberdelincuentes aprovechan vulnerabilidades en sitios web de pymes latinoamericanas para crear páginas falsas de Spotify y robar datos personales. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Una nueva modalidad de fraude digital ha puesto en alerta a usuarios y empresas en Latinoamérica, especialmente en Chile y Argentina. Ciberdelincuentes explotan vulnerabilidades en sitios web legítimos de pequeñas y medianas empresas para alojar páginas falsas de Spotify, con el objetivo de robar credenciales de acceso y datos financieros sensibles.

Esta amenaza, detectada recientemente por ESET, combina la explotación de fallas técnicas con la suplantación de una marca reconocida, elevando el riesgo de engaño entre usuarios confiados.

Cómo funciona la estafa de páginas falsas de Spotify

La mecánica del fraude se apoya en dos pilares: el aprovechamiento de debilidades en la infraestructura digital de las pymes y la imitación casi perfecta del entorno visual de Spotify.

En Chile, un centro odontológico fue utilizado como plataforma para alojar páginas fraudulentas que solicitaban credenciales y datos bancarios de usuarios confiados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los atacantes identifican sitios web empresariales con gestores de contenido desactualizados, plugins inseguros o contraseñas débiles. Una vez que consiguen acceder, suben archivos maliciosos y alojan una copia visual de la plataforma de streaming. Debido a que la página falsa reside en un dominio auténtico y utiliza certificados HTTPS válidos, los internautas relajan sus precauciones y no advierten el peligro.

Desde ESET Latinoamérica, la investigadora Martina Lopez explica que este tipo de ataque expone una falla estructural recurrente en las pymes de la región. La ausencia de mantenimiento adecuado y la falta de medidas básicas de seguridad no solo dejan a las empresas vulnerables, sino que también las convierten en plataformas involuntarias para fraude a escala regional.

Una vez comprometido el sitio web de la empresa, los ciberdelincuentes distribuyen el enlace a la página falsa de Spotify mediante correos electrónicos de phishing, anuncios maliciosos, mensajes directos en redes sociales o cualquier canal que permita llegar masivamente a potenciales víctimas. El usuario, al ver que el dominio corresponde a una empresa real y reconocida, baja la guardia y sigue el enlace sin sospechar.

La falta de mantenimiento y actualización en los sistemas de gestión digital expone a pequeñas y medianas empresas al riesgo de ser utilizadas para ciberfraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la página fraudulenta, se solicita a la víctima que inicie sesión o actualice su método de pago. Los formularios piden credenciales de acceso y, en ocasiones, datos bancarios completos. A diferencia del servicio legítimo, la información proporcionada no se procesa para el acceso o la actualización de cuenta, sino que se envía directamente a servidores controlados por los atacantes.

Casos reales en Chile y Argentina

La empresa de ciberseguridad ha documentado casos puntuales que ilustran la gravedad de la amenaza. En Chile, un centro odontológico de la Quinta Región fue utilizado para alojar páginas fraudulentas de Spotify. Los usuarios que accedían a este dominio eran redirigidos a interfaces visuales idénticas al servicio de streaming. Allí, se les solicitaba primero sus credenciales y luego datos bancarios, con la excusa de actualizar el método de pago.

En Argentina, una empresa dedicada a la venta de neumáticos sufrió un ataque similar. Su sitio web fue comprometido y manipulado para alojar formularios de captura de datos vinculados a Spotify. En ambos casos, al ingresar la información, los datos eran enviados directamente a los criminales, mientras la víctima quedaba esperando un falso procesamiento.

Las medidas recomendadas incluyen verificar el dominio, activar doble factor de autenticación y emplear gestores de contraseñas para prevenir el fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar caer en este tipo de estafas

Para reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de fraude, la recomendación es verificar siempre el dominio completo antes de ingresar cualquier información personal o financiera. Desconfiar de enlaces inesperados, activar el doble factor de autenticación y utilizar gestores de contraseñas son medidas eficaces. Estos últimos ayudan a evitar el autocompletado de datos en dominios que no corresponden al servicio real.

A las empresas se les insta a mantener actualizados sus sistemas de gestión de contenidos, plugins y servidores, emplear contraseñas robustas, activar la autenticación de dos factores y realizar auditorías de seguridad periódicas. La protección del sitio web debe ser vista como un componente esencial de la reputación digital.