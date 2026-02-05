Qué hacer cuando la ropa sale de la lavadora y huele mal

Si la ropa sigue con mal olor después del lavado, puede ser porque la lavadora acumula suciedad, restos de detergente o humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si, a pesar de lavar tu ropa en la lavadora, esta queda con mal olor, el problema puede deberse a que el electrodoméstico acumula suciedad, residuos de detergente o humedad en su interior, según recoge La Casa de los Electrodomésticos.

Estos factores favorecen la proliferación de bacterias y hongos, que generan olores desagradables en las prendas.

Para solucionarlo, es recomendable limpiar regularmente el tambor, los compartimentos de detergente y las gomas de la puerta, además de realizar ciclos de lavado a alta temperatura con productos específicos para eliminar residuos y desinfectar el aparato.

Para evitarlo, limpia con frecuencia el tambor, los compartimentos y las gomas, y haz ciclos de lavado caliente con productos desinfectantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar una lavadora para eliminar el mal olor

Existen métodos sencillos y efectivos para limpiar la lavadora y eliminar los malos olores de forma segura en casa, según el portal recién mencionado.

Uno de los más recomendados es el uso de vinagre blanco, un desinfectante natural que combate bacterias y moho.

Para aplicarlo, basta con verter una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente y seleccionar un ciclo de lavado con agua caliente. Este proceso ayuda a desinfectar el tambor, elimina residuos de detergente y suavizante, y previene la aparición de olores persistentes.

Existen métodos simples y seguros para eliminar los malos olores de la lavadora en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro recurso útil es el bicarbonato de sodio, ideal para neutralizar malos olores y desinfectar. Solo hay que añadir media taza directamente en el tambor y programar nuevamente un ciclo caliente.

El bicarbonato limpia en profundidad, reduce la acumulación de residuos y absorbe la humedad, dejando el interior de la lavadora fresco y libre de olores desagradables. El uso combinado de vinagre blanco y bicarbonato garantiza una lavadora más limpia y un lavado sin malos olores.

Cómo mantener la lavadora libre de olores

Además de la limpieza, existen otros métodos para mantener la lavadora libre de olores como:

El bicarbonato limpia a fondo, reduce residuos y absorbe la humedad, dejando la lavadora fresca y sin malos olores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventila el tambor después de cada uso dejando la puerta abierta; así se evita la acumulación de humedad y la aparición de malos olores.

Retira y enjuaga el compartimento de detergente y suavizante regularmente para eliminar residuos que pueden descomponerse y generar olores desagradables.

Utiliza la cantidad adecuada de detergente, ya que el exceso deja restos en el tambor y los conductos, facilitando la formación de malos olores.

La lavadora es uno de los aparatos que más agua utiliza, pero con buenos hábitos se puede ahorrar en cada lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realiza ciclos de limpieza periódicos, al menos una vez al mes, con vinagre o bicarbonato y agua caliente para eliminar bacterias y residuos acumulados.

Evita sobrecargar la lavadora; las cargas moderadas mejoran la eficacia del lavado y previenen la acumulación de residuos que producen mal olor.

Cómo evitar gastar tanta agua al usar la lavadora

La lavadora es uno de los electrodomésticos que más agua consume en el hogar, pero adoptar ciertos hábitos puede marcar la diferencia y contribuir al ahorro en cada lavado.

Limpiar filtros y compartimentos previene atascos y mejora el rendimiento de la lavadora, optimizando el consumo de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves es acumular suficiente ropa para llenar la lavadora sin sobrecargarla; así, se aprovecha cada ciclo al máximo y se reduce la frecuencia de uso. Las cargas completas son más eficientes que varias medias cargas, ya que evitan el desperdicio de agua y energía.

Seleccionar el programa adecuado según el tipo y cantidad de ropa es fundamental.

Muchos modelos modernos cuentan con ciclos ecológicos o de bajo consumo, que emplean menos agua sin sacrificar la limpieza. Usar estos programas cuando sea posible ayuda a disminuir el gasto del recurso y, al mismo tiempo, cuida las prendas.

Es recomendable optar por modelos eficientes para ahorrar energía y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mantenimiento regular de la lavadora también influye en la eficiencia hídrica. Limpiar filtros y compartimentos evita obstrucciones y asegura que el electrodoméstico funcione correctamente, optimizando el uso de agua.

Además, es importante emplear la dosis justa de detergente: el exceso genera más espuma y requiere enjuagues adicionales, lo que incrementa el consumo de agua.

Optar por modelos de lavadora con tecnologías de bajo consumo o certificación de eficiencia energética es otra estrategia a largo plazo. Estos equipos están diseñados para utilizar la menor cantidad de agua posible en cada ciclo.