El secreto para reducir el consumo de agua y energía de una lavadora y ahorrar dinero en el mes

Acciones como seleccionar programas de baja temperatura y aprovechar al máximo el tambor ayuda a disminuir el gasto y prolongar la vida útil del electrodoméstico

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Pese al costo, se debe
Pese al costo, se debe optar por modelos que sean eficientes y cuenten con funciones inteligentes.

La adopción de hábitos eficientes en el uso de la lavadora puede traducirse en una reducción igual o hasta superior al 80% en el consumo de agua y energía, lo que impacta de manera directa en el monto de la factura mensual y contribuye a la preservación de los recursos naturales.

Esta posibilidad, respaldada por el Instituto Catalán de Energía y la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), responde a la creciente preocupación de los hogares por optimizar el gasto doméstico.

Qué acción consume más energía al usar la lavadora

El análisis del Instituto Catalán de Energía revela que el 85% de la energía consumida por una lavadora se destina exclusivamente a calentar el agua. Por ello, la elección de programas y temperaturas adecuadas es un factor decisivo para disminuir el impacto ambiental y el desgaste del electrodoméstico.

El factor que más incide
El factor que más incide en el peso del aparato en el recibo es calentar el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU sugiere seleccionar ciclos de lavado que operen entre 30°C y 40°C, porque estos rangos permiten eliminar la suciedad habitual y cuidar los tejidos sin recurrir a temperaturas elevadas.

Según la organización, “lavar a 90°C consume hasta cuatro veces más energía que un ciclo a 40 °C”, lo que subraya la importancia de evitar el uso de calor excesivo salvo en situaciones excepcionales, como el lavado de prendas hospitalarias o textiles con suciedad extrema.

Cómo ahorrar recursos al momento de utilizar la lavadora

El aprovechamiento del espacio del tambor constituye otro eje fundamental para la eficiencia. La OCU sostiene que utilizar cargas completas reduce la frecuencia de uso y distribuye de forma más eficiente los recursos en cada lavado.

Utilizar cargas completas en la
Utilizar cargas completas en la lavadora optimiza el consumo de recursos y prolonga la vida útil del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar a media carga implica un desperdicio doble: no solo de agua y energía, sino de tiempo de vida útil del aparato, porque la lavadora requiere la misma cantidad de energía para calentar el agua independientemente de la cantidad de ropa.

Los expertos consultados por la OCU afirman que, con una planificación adecuada y separando las prendas por nivel de suciedad, se puede obtener “el máximo rendimiento por ciclo”.

Cuál función de la lavadora ahorra energía y agua sin sacrificar su rendimiento

Muchos usuarios desconocen la función del botón “Eco”, “Ecológico” o “Ahorro de energía”, presente en la mayoría de los modelos actuales.

El programa Eco de la
El programa Eco de la lavadora ajusta agua, temperatura y duración para minimizar el consumo sin perder eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la OCU, este programa ajusta automáticamente la cantidad de agua, la temperatura y la duración del ciclo, priorizando los valores mínimos de consumo sin comprometer la limpieza diaria.

Al activar esta opción, los sensores del aparato optimizan el proceso para lograr resultados eficaces en la eliminación de suciedad común y el cuidado de la ropa.

De qué forma el tipo y cantidad de detergente infante en el ahorro

El tipo y la cantidad de detergente influyen de manera directa en el resultado y en el ahorro. La utilización de productos concentrados o con certificación ecológica, sumado a la dosificación exacta, permite que la lavadora complete su función sin necesidad de usos adicionales.

El uso racional de detergente
El uso racional de detergente ecológico evita aclarados adicionales y mejora la eficiencia del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU advierte que el exceso de detergente no mejora la limpieza, incrementa la generación de espuma y puede dejar residuos en la ropa, lo que obliga a repetir los ciclos de aclarado.

Por ello, el uso racional del jabón resulta útil en los modos de baja temperatura, porque evita sobrecargar el sistema y facilita la acción del agua fría o templada.

Qué otros factores permiten prolongar la vida útil de la lavadora

La revisión periódica del manual de usuario y la consulta de las pautas de los fabricantes, permiten adaptar los hábitos domésticos a las características de cada modelo.

Los expertos coinciden en que separar la ropa por nivel de suciedad y esperar a tener suficiente carga para un ciclo completo ayuda a reducir el desgaste del aparato y a prolongar su vida útil.

