La función oculta en el iPhone para no olvidar nunca más tus contraseñas

La aplicación de contraseñas solo está disponible en modelos de teléfonos compatibles con las últimas versiones del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de una función discreta pero esencial en la aplicación de contraseñas del iPhone permite a los usuarios de dispositivos Apple recuperar contraseñas generadas automáticamente que se extraviaron por fallos técnicos al crear cuentas en línea.

Esta característica de iOS 26 busca solucionar uno de los problemas más comunes que enfrentan quienes confían en el sistema integrado para la gestión de credenciales: la pérdida accidental de claves durante el registro en sitios web, mitigando la necesidad de procesos de recuperación y ahorrando tiempo ante incidentes imprevistos.

De esta forma, se explica todo lo que hay que saber sobre esta opción oculta en la app de contraseñas del iPhone, sumado a cómo sacarle provecho a esta herramienta.

Por qué Apple implementó esta opción en la app de contraseñas en el iPhone

El sistema de Apple reduce los pasos innecesarios en la recuperación de contraseñas y previene la pérdida de registros recientes por errores externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha detectado y atendido la demanda de quienes utilizan el generador automático de contraseñas y encuentran que, a causa de errores de la web o el sistema, la contraseña creada parece desaparecer definitivamente.

Esta dificultad obliga a iniciar un proceso adicional de recuperación, el cual suele incluir la generación de un nuevo acceso, la espera de correos de confirmación y diferentes pasos adicionales que no dependen del usuario.

Para abordar estos contratiempos, iOS 26 incorpora un “cajón temporal” en la aplicación Contraseñas, una función que almacena, durante 30 días, todas las contraseñas generadas por el sistema que no llegaron a guardarse correctamente en el registro.

Cómo acceder a las contraseñas guardadas temporalmente en iPhone

La nueva función de iOS 26 en la app Contraseñas de Apple permite recuperar contraseñas generadas automáticamente y extraviadas durante el registro en sitios web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario puede acceder a ellas abriendo la app Contraseñas y pulsando sobre el icono de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí se revela la opción “Contraseñas generadas”, que muestra una lista con las claves recientes que no fueron guardadas.

Para cada contraseña, el sistema asocia de forma clara el sitio web para el que fue generada, el tiempo transcurrido desde su creación, y ofrece acciones para guardarla finalmente o eliminarla. Al decidir conservarla, el sistema requiere completar datos adicionales, como el nombre de usuario y el correo electrónico vinculados.

Una vez guardada, la contraseña pasa a estar disponible para su uso en todos los dispositivos Apple conectados a la misma cuenta, facilitando el autocompletado y centralizando la gestión de accesos. Este método reduce la frustración y los pasos innecesarios, y evita la pérdida de registros recientes provocada por factores externos.

Por qué es útil esta función en la app de contraseñas del iPhone

Cada contraseña no guardada en iOS 26 se asocia al sitio web, el tiempo desde su creación y permite acciones de guardado o eliminación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función no elimina de inmediato las contraseñas no guardadas, conservándolas durante un mes para facilitar el rescate ante cualquier inconveniente.

Entre los datos más útiles, se destaca la posibilidad de identificar rápidamente la clave deseada gracias a la indicación del sitio asociado y la antigüedad desde que se generó la contraseña.

Asimismo, es una opción que debe ser probada por los usuarios, porque para muchos, esta capacidad permanece desconocida a pesar de su impacto directo en la experiencia de registro.

Qué otras herramientas permiten gestionar las contraseñas guardadas en el celular

Google mantiene su gestor de contraseñas como opción líder para Android y navegadores, con almacenamiento seguro y revisión de claves vulnerables. (Foto: Google Chrome)

Mientras la alternativa de Apple responde a necesidades específicas mediante la retención temporal de contraseñas, el gestor de contraseñas de Google se mantiene como una opción ampliamente adoptada y accesible en celulares Android, Google Chrome y desde cualquier navegador web.

Este sistema permite almacenar y revisar contraseñas, generando automáticamente claves seguras para cada cuenta en línea y vinculando toda la información a la cuenta de Google del usuario.

A través de encriptación robusta y herramientas automáticas de revisión, Google alerta cuando detecta contraseñas vulnerables o repetidas, promoviendo el cambio inmediato.

El gestor notifica sobre riesgos, centraliza la administración y garantiza que, con una revisión regular y la activación de alertas, la seguridad digital del usuario permanezca fortalecida.