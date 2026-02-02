Televisores que se quedan sin Netflix desde el 15 de febrero de 2026

Los usuarios no podrán acceder a la app nativa de la plataforma desde sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 15 de febrero de 2026, Netflix dejará de estar disponible en una gran variedad de televisores inteligentes, impactando a los usuarios cuyo acceso a la aplicación depende de modelos lanzados hace más de una década.

Esta decisión, impulsada por la necesidad de elevar la calidad audiovisual, introducir funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital, forzará a los propietarios de dispositivos incompatibles a buscar alternativas si desean mantener el acceso a la plataforma streaming.

Qué modelos de televisores se quedarían sin Netflix desde mitad de febrero de 2026

La medida alcanzará dispositivos populares como: los dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación, así como modelos de Panasonic y LG fabricados antes de 2015, y los Smart TV de Samsung serie EOS producidos entre 2012 y 2015, dejarán de ser compatibles.

La decisión de Netflix afecta a modelos lanzados hace más de una década, exigiendo mayor calidad audiovisual y seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, varias versiones de la serie Bravia de Sony, con identificadores como KDL, XBR, W95 y X95 no podrán acceder a Netflix.

Los modelos mencionados ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación de Netflix, porque las actualizaciones técnicas elevarán los requisitos en memoria RAM, potencia de procesamiento y soporte de protocolos modernos de conexión.

Cuáles modelos de celulares no podrán abrir la aplicación de Netflix

Entre los teléfonos inteligentes que perderán la compatibilidad con la aplicación de Netflix se encuentran: el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2.

Las restricciones de Netflix abarcan modelos de teléfonos que no son compatibles con las recientes actualizaciones de su sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Apple, solo los usuarios capaces de instalar iOS 17 o iPadOS 17 en iPhone o iPad podrán continuar utilizando Netflix, mientras que quienes no accedan a esta actualización verán bloqueado el acceso a la aplicación.

Cómo saber si un televisor o celular dejará de ser compatible con Netflix

Para evitar sorpresas, se sugiere a los usuarios verificar la fecha de fabricación y el sistema operativo tanto en televisores como en teléfonos inteligentes.

Para consultar esta información en un televisor, se debe ingresar al menú principal con el control remoto y buscar la sección de configuración o ajustes, donde aparecen apartados como “Acerca del dispositivo”, “Información” o “Sistema”.

Se debe buscar la versión del sistema operativo del dispositivo y tratar de que tenga una actualización reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los celulares, la ruta es similar: en el menú de ajustes, se debe seleccionar “Información del teléfono” o “Acerca del dispositivo”, donde figura el número de versión bajo la leyenda “Versión de Android”, “Versión de iOS” o denominaciones equivalentes según el fabricante.

Netflix insiste en la revisión frecuente de las actualizaciones tanto del sistema operativo como de la propia plataforma para anticipar cambios futuros y reducir el riesgo de interrupciones inesperadas en el acceso a su catálogo.

Qué alternativas tienen los usuarios con televisores afectados para ver Netflix

Ante la inminente pérdida de acceso, se sugieren soluciones externas que permiten mantener el servicio sin reemplazar el televisor completo. Entre las opciones figuran dispositivos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos, que al conectarse vía HDMI permiten instalar versiones actuales de la aplicación.

Existen accesorios que se conectan al HDMI y permiten acceder a aplicaciones de forma fácil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa consiste en la adquisición de un televisor nuevo, solución que implica una inversión adicional, pero garantiza la compatibilidad con las funciones y servicios de las plataformas modernas, así como una mayor seguridad digital.

Asimismo, este tipo de medidas forma parte de una tendencia habitual en el ecosistema de aplicaciones, donde los desarrolladores priorizan la compatibilidad con dispositivos modernos para incorporar funciones avanzadas, mejorar el rendimiento y fortalecer la seguridad.

La eliminación de soporte para modelos de televisores y celulares antiguos responde a la necesidad de optimizar recursos y mantener estándares tecnológicos actualizados, lo que obliga a los usuarios afectados a actualizar sus aparatos si desean continuar utilizando las aplicaciones populares en condiciones óptimas.