Adiós a las propinas y esperas: ya puedes viajar en un auto que se maneja solo desde el aeropuerto

Waymo, de Google, acumula más de 127 millones de km en modo autónomo y reporta menos accidentes graves que conductores humanos. La autorización es para San Francisco en Estados Unidos

El Aeropuerto Internacional de San Francisco autoriza a Waymo para operar taxis autónomos de pasajeros en sus instalaciones. (Foto: Opy Morales/Infobae)

El Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) aprobó que los vehículos de Waymo, la filial de conducción autónoma de Google (Alphabet), realicen el transporte de pasajeros desde y hacia sus instalaciones.

Esta decisión representa una alianza y una oportunidad importante para este tipo de movilidad, que ya se ha ido expandiendo por diferentes ciudades de Estados Unidos y le ha dado a la empresa la oportunidad de estar cerca de alcanzar una valoración de 110.000 millones de dólares.

Cómo fue la llegada de los taxis autonomos de Google al Aeropuerto

El proyecto se desplegó en varias fases, con el objetivo de garantizar la seguridad y fiabilidad de las operaciones en las vías del aeropuerto. El programa piloto, aprobado por el alcalde Daniel Lurie en septiembre de 2025, contempló tres etapas bien diferenciadas.

En la primera fase, los vehículos autónomos circularon por las carreteras del aeropuerto con un especialista capacitado al volante. Este paso inicial permitió evaluar el funcionamiento de los sistemas en un entorno real, pero bajo supervisión humana directa.

Los taxis autónomos de Waymo en SFO comienzan con un grupo selecto de usuarios y prevén ampliar paulatinamente el servicio. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Luego, en la segunda fase, Waymo puso a prueba el servicio de pasajeros en modo totalmente autónomo, con empleados propios y personal designado del aeropuerto como usuarios exclusivos.

Finalmente, la tercera etapa habilitó la operación de un servicio de transporte autónomo de pago para clientes elegibles, abriendo la puerta a la integración total en el ecosistema de movilidad de San Francisco.

Para qué servirán los taxis autónomos en el Aeropuerto

La operación de Waymo en el aeropuerto se realiza desde la acera del nivel 1 en el centro de alquiler de automóviles, un punto estratégico al que se accede fácilmente mediante el sistema de transporte de personas AirTrain.

La ubicación estratégica de los Waymo en el centro de alquiler de autos busca minimizar interferencias con otros flujos del aeropuerto.(REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Esta ubicación fue seleccionada para garantizar una convivencia fluida con el resto de servicios terrestres del aeropuerto y evitar interferencias en los flujos habituales de pasajeros y vehículos.

El inicio del servicio está dirigido a un grupo selecto de usuarios, quienes serán los primeros en experimentar la movilidad autónoma en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. A medida que avance la fase de implementación, se prevé una apertura gradual a un público más amplio.

Según declaraciones de Tekedra Mawakana, codirectora ejecutiva de Waymo, el acceso directo al aeropuerto figuraba entre las funciones más solicitadas por los pasajeros, especialmente en un año marcado por la realización de grandes eventos y un notable incremento en el flujo turístico y empresarial en la región.

Waymo reporta más de 127 millones de kilómetros (79 millones de millas) recorridos en modo completamente autónomo hasta septiembre de 2025. Las pruebas realizadas durante el piloto en SFO incluyeron simulaciones y recorridos en condiciones reales para asegurar que los vehículos pudieran responder eficazmente ante imprevistos y escenarios complejos propios de un aeropuerto internacional.

La compañía destaca una reducción del 88% en accidentes con lesiones graves y del 78% en siniestros con heridos en sus vehículos autónomos. (Opy Morales)

El informe de seguridad de la compañía destaca que, en un periodo de 114 millones de kilómetros (71 millones de millas) recorridos hasta marzo de 2025, la tecnología Waymo Driver registró un 88% menos de accidentes con lesiones graves y un 78% menos de siniestros con heridos, en comparación con el promedio de conductores humanos en las ciudades donde opera.

Además, los incidentes con peatones, ciclistas y motociclistas fueron significativamente menores, lo que respalda la apuesta de las autoridades por un transporte más seguro.

No obstante, la expansión de Waymo no ha estado exenta de desafíos. Sus vehículos se han visto envueltos en algunos episodios de colisión, como uno con un ciclista en San Francisco y otro con una camioneta remolcada en Phoenix. En respuesta, la empresa actualizó sus sistemas y reforzó los protocolos, demostrando capacidad de adaptación y mejora continua en sus operaciones.

También se han reportado dificultades en zonas de construcción y durante cortes de energía, así como un incidente reciente con un peatón menor de edad cerca de una escuela en Santa Mónica, California.

