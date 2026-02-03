Los “taxis de Google” van por el récord: Waymo alcanzaría una valoración de 110.000 millones de dólares

Vehículo autónomo y eléctrico de Waymo. (Google) y Zeekr (Geely)

Waymo, la filial de vehículos autónomos de Alphabet, está a punto de convertirse en la empresa privada de transporte más valiosa del mundo. La compañía se encuentra cerca de cerrar una ronda de financiación de 16.000 millones de dólares que podría elevar su valoración hasta casi 110 mil millones, según información de Bloomberg News.

Este salto consolidaría a Waymo como el principal referente global en el negocio de los robotaxis y la movilidad autónoma.

Waymo: expansión, financiación y liderazgo en transporte autónomo

De acuerdo con el reporte, Alphabet estaría aportando aproximadamente 13.000 millones de dólares a la ronda, mientras que el resto provendría de inversores como Sequoia Capital, DST Global y Dragoneer Investment Group.

Este respaldo financiero refuerza la apuesta de Alphabet por los coches autónomos como eje del futuro de la movilidad, duplicando su compromiso de más de una década con el desarrollo de esta tecnología.

Waymo ya ha superado los 20 millones de viajes y, recientemente, ha lanzado su servicio público en Miami, lo que marca una estrategia de expansión geográfica agresiva. La empresa actualmente genera más de 350 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales y, en poco más de un año, ha visto duplicarse su valoración desde los 45.000 millones alcanzados en su Serie C.

Es pertinente indicar que la ronda de financiación prevista sitúa a Waymo en una posición privilegiada para continuar expandiendo su flota y su presencia en nuevos mercados.

Una valoración de 110.000 millones de dólares reflejaría que los inversores ya no ven a los robotaxis solo como un experimento de investigación y desarrollo, sino como un negocio de transporte escalable con potencial real de crecimiento global.

Desafíos regulatorios y competencia en el mercado de los robotaxis

Pese al optimismo de la industria, Waymo debe afrontar varios retos. Los retiros de vehículos y la normativa específica de cada ciudad representan desafíos constantes para la expansión del servicio autónomo. Además, la compañía enfrenta una competencia cada vez más intensa por parte de empresas como Tesla, Zoox y Wayve, esta última respaldada por Uber.

La evolución del sector dependerá de la capacidad de las empresas para sortear estos obstáculos y de la rapidez con la que puedan adaptar sus tecnologías a las regulaciones locales.

Aun así, el respaldo financiero y el liderazgo de Alphabet posicionan a Waymo como el principal candidato para encabezar la revolución de la movilidad autónoma y transformar, en los próximos años, la forma en que las personas se desplazan en las ciudades.

Planean legalizar los robotaxis en el estado de Nueva York, excepto en una ciudad

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha comunicado su plan de impulsar una ley que permitiría la legalización de los robotaxis en todo el estado, exceptuando a la ciudad de Nueva York.

La propuesta se orienta a ampliar el programa piloto actual de vehículos autónomos, con el objetivo de facilitar el despliegue de servicios de transporte automatizado en distintas zonas del estado, aunque aún existen dudas sobre cómo se implementará y supervisará este proceso.

El anuncio marca un avance hacia la integración comercial de vehículos autónomos en Nueva York, pero excluye explícitamente a la ciudad más grande y densamente poblada.

El borrador de la iniciativa sugiere extender el programa piloto para autorizar un “despliegue limitado de vehículos autónomos de pasajeros comerciales fuera de la ciudad de Nueva York”, lo que refleja un enfoque que busca equilibrar la innovación tecnológica con una regulación prudente en áreas urbanas complejas.

Para operar servicios de robotaxis, las empresas deberán presentar solicitudes que evidencien respaldo local y el cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad, aunque estos términos aún no han sido definidos de manera concreta. La implementación y supervisión recaerán en diversas agencias estatales, como el Departamento de Vehículos Motorizados, el Departamento de Transporte y la Policía del Estado de Nueva York.