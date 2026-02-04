Tecno

Cómo limpiar y desinfectar tu Xbox y controles: guía para mantener la consola en buen estado

Desde Microsoft ha recomendado rutinas de limpieza periódicas y productos específicos para evitar sobrecalentamiento, stick drift y acumulación de bacterias

Cómo limpiar tu Xbox: guía
Cómo limpiar tu Xbox: guía oficial para prolongar la vida útil y prevenir fallos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la Xbox y sus controles no es solo cuestión de mantenerlos relucientes. Una limpieza regular es clave para proteger la inversión, mejorar el rendimiento y extender la vida útil del equipo.

En un entorno donde los dispositivos electrónicos comparten espacio con polvo, grasa y bacterias, tomar medidas preventivas es más importante que nunca. Además, la higiene adecuada reduce riesgos de fallos y ayuda a que la experiencia de juego siga siendo óptima con el paso del tiempo.

La tendencia a realizar “limpiezas profundas” cada tanto ha evolucionado: ahora los fabricantes recomiendan rutinas periódicas y productos específicos para asegurar el mejor cuidado.

Xbox limpia, consola sana: los
Xbox limpia, consola sana: los mejores consejos y productos para cuidar tu equipo

Si alguna vez te preguntaste si basta con pasar un paño o si se puede usar cualquier producto de limpieza, aquí tienes una guía paso a paso para hacerlo correctamente, con recomendaciones oficiales y actualizadas para todos los modelos de Xbox y accesorios.

Cuáles son las ventajas de limpiar tu Xbox y controles con regularidad

Prevención del sobrecalentamiento: El polvo obstruye las rejillas de ventilación y el ventilador interno. Esto dificulta la disipación del calor, obliga a la consola a trabajar más y puede causar apagados automáticos para evitar daños por temperatura. Una limpieza regular mantiene el flujo de aire y protege los componentes.

Evitar “stick drift” y botones pegajosos: Los restos de piel, grasa y comida se acumulan en los controles. Esto provoca fallos como el “stick drift”, donde el joystick se mueve solo, o botones que se quedan pegados. Limpiar los controles ayuda a que respondan siempre con precisión.

Conservar la durabilidad interna: El polvo puede contener humedad o partículas conductoras que a largo plazo generan corrosión o cortocircuitos en la placa base. Una consola limpia asegura que todo el hardware opere de manera óptima y prolonga su vida útil.

Un control limpio puede alargar
Un control limpio puede alargar la vida útil del dispositivo significativamente - (Imagen ilustrativa Infobae)

Mejorar la higiene personal: Los controles están en contacto constante con las manos y pueden acumular bacterias, igual que un teclado o un móvil. Limpiar las superficies de contacto reduce la transferencia de gérmenes, especialmente si la consola se comparte.

Cada cuánto se debe limpiar la consola

Antes de comenzar, apaga la Xbox y desconéctala del tomacorriente. Nunca apliques líquidos directamente sobre la consola o los controles.

Utiliza un paño suave sin pelusa, preferiblemente de microfibra, humedecido con un poco de agua y jabón suave, o toallitas desinfectantes prehumedecidas. Se recomienda limpiar la consola y los accesorios cada 3 a 6 meses, o con mayor frecuencia si detectas suciedad visible.

Productos recomendados para no dañar la Xbox

Para la limpieza de consolas y auriculares, emplea una solución de alcohol isopropílico (IPA) al 70% o menos, usando un paño suave que no deje pelusa o una gasa preparada. Para los controles, existen varias opciones seguras:

  • Solución de alcohol isopropílico (IPA) al 70% o menos
  • Limpiador multiusos Formula 409
  • Limpiacristales Windex
  • Jabón suave para trastes (como Dawn) diluido en agua
  • Paños PDI Sani-Cloth Plus
  • Gasas Alcohol Prep Covidien
  • CaviWipes
  • Clorox Healthcare Toallitas Germicidas con Blanqueador
  • Toallitas desinfectantes Total Solutions
La limpieza regular protege componentes
La limpieza regular protege componentes clave, evita el desgaste prematuro y reduce riesgos de fallos, mientras las nuevas rutinas propuestas por los fabricantes facilitan una experiencia de juego más segura y duradera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar los dispositivos de Xbox

Xbox Series X, Series S, One S, One X y One Usa solo un paño suave humedecido con alcohol isopropílico al 70% o inferior. No uses toallitas desinfectantes en la carcasa de la consola.

Control inalámbrico Xbox Puedes usar cualquiera de las toallitas desinfectantes mencionadas o un paño suave humedecido con IPA al 70% o menos.

Control inalámbrico Xbox Elite Serie 2 Utiliza únicamente un paño suave con IPA al 70% o menos, Formula 409, Windex o agua con jabón suave. No uses toallitas desinfectantes.

Control adaptable de Xbox Admite cualquiera de las toallitas desinfectantes recomendadas o un paño suave con IPA al 70% o menos.

Auriculares inalámbricos o estéreo de Xbox Emplea una gasa preparada con alcohol o un paño suave humedecido con solución de IPA al 70% o menos.

Seguir estas recomendaciones no solo mantiene la Xbox en buen estado estético, sino que previene problemas técnicos y contribuye a la higiene en casa. Una rutina de limpieza adecuada garantiza que la consola y los accesorios funcionen correctamente durante años y mejora la experiencia de todos los usuarios.

