El secreto para limpiar la pantalla del televisor y lograr un resultado perfecto

Las pantallas LED y LCD, por su composición de placas yuxtapuestas y sensibles, deben tratarse con delicadeza para evitar presión excesiva o rayaduras

El primer paso para una
El primer paso para una limpieza segura es desconectar el televisor de la corriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la pantalla del televisor impecable puede ser un desafío, especialmente cuando se acumulan polvo, huellas y manchas de grasa. Aunque las pantallas modernas suelen tener recubrimientos antirayaduras, requieren de una limpieza cuidadosa para evitar daños y conservar su calidad de imagen.

Existen métodos sencillos y efectivos que, aplicados correctamente, también sirven para monitores de ordenador y pantallas de móviles.

Método seguro y eficaz para limpiar televisores LED, LCD y plasma

El primer paso para una limpieza segura es desconectar el televisor de la corriente. Esto no solo previene accidentes, sino que elimina cualquier estímulo eléctrico en la pantalla, reduciendo el riesgo de daños. Las pantallas LED y LCD, por su composición de placas yuxtapuestas y sensibles, deben tratarse con delicadeza para evitar presión excesiva o rayaduras.

Para limpiar la pantalla del
Para limpiar la pantalla del televisor se recomienda usar alcohol isopropílico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la pantalla, se recomienda preparar una mezcla a partes iguales de agua y alcohol isopropílico en un vaso. Humedece ligeramente un paño de microfibra con la solución y pásalo suavemente, en movimientos rectos y escalonados, cubriendo toda la superficie.

En el caso de televisores LED, también es posible emplear una mezcla de agua destilada y alcohol de 96° en bajas cantidades, aplicada sobre el paño y nunca directamente sobre la pantalla.

Los bastoncillos de algodón son útiles para acceder a las esquinas y rendijas donde el polvo se acumula. El truco está en utilizar poca humedad y movimientos uniformes, evitando frotar con fuerza.

No todos los productos pueden
No todos los productos pueden ayudar a limpiar tu TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limpiar la pantalla del televisor con vinagre blanco: alternativa natural

Otra opción eficaz es el vinagre blanco, seguro y natural para la limpieza de pantallas. Para aplicarlo, diluye el vinagre en agua (con mayor proporción de agua) y coloca la mezcla en un pulverizador. Humedece levemente un paño de microfibra con esta solución y limpia la pantalla con movimientos de arriba abajo y en la misma dirección, evitando así dejar rastros.

Este método no solo elimina manchas y huellas, sino que ayuda a mantener la pantalla libre de residuos sin dañar los delicados recubrimientos. Además, representa una opción económica y fácil de aplicar en el hogar.

Adoptar estas recomendaciones permitirá conservar la pantalla del televisor en óptimas condiciones, asegurando una experiencia visual clara y prolongando la vida útil del equipo sin riesgos ni grandes inversiones.

Para limpiar la pantalla, se
Para limpiar la pantalla, se recomienda preparar una mezcla a partes iguales de agua y alcohol isopropílico en un vaso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar las teclas de tu laptop de forma segura y eficaz

Para limpiar las teclas de una laptop de manera segura y efectiva, sigue estos pasos:

  • Apaga la laptop y desconéctala de la corriente. Esto previene daños eléctricos y posibles accidentes.
  • Voltea el equipo ligeramente y agítalo suavemente para que caigan restos de polvo o migas atrapadas entre las teclas.
  • Utiliza aire comprimido para eliminar suciedad y partículas finas de los espacios entre las teclas. Rocía cortos disparos en diferentes ángulos.
  • Limpia la superficie de las teclas con un paño de microfibra apenas humedecido con agua o con una mezcla suave de agua y alcohol isopropílico. Es importante que el paño esté apenas húmedo, no mojado, para evitar que el líquido penetre en el teclado.
  • Usa un hisopo de algodón ligeramente humedecido para limpiar los bordes y espacios entre las teclas, donde suele acumularse más suciedad.
  • Seca con otro paño limpio y seco para eliminar cualquier humedad restante.

Evita rociar líquidos directamente sobre el teclado y, si es posible, realiza la limpieza de forma regular para mantener tu laptop en buen estado.

Puedes cubrir el control con
Puedes cubrir el control con una funda protectora de silicona o plástico, que facilita la limpieza y previene la acumulación de polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar el control remoto del televisor

Para limpiar un control remoto de televisor, primero retira las pilas y sacude ligeramente el dispositivo para eliminar polvo o residuos sueltos. Usa un paño de microfibra ligeramente humedecido con agua o con una mezcla de agua y alcohol isopropílico para limpiar la superficie, prestando especial atención a los botones y los bordes.

Para las áreas difíciles de alcanzar, como los espacios entre los botones, puedes utilizar un hisopo de algodón o un palillo envuelto en un poco de algodón. Asegúrate de no usar demasiada humedad para evitar que el líquido entre en el control y, al terminar, deja que se seque completamente antes de volver a colocar las pilas.

