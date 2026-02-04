Tecno

Cabify, Uber y DiDi anuncian medidas clave para el Día sin carro y sin moto en Bogotá

Durante la jornada del jueves 5 de febrero, la circulación de vehículos particulares estará restringida y se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto ambiental del transporte

La versión número 28 del Día sin carro y sin moto en Bogotá pone a prueba la capacidad de adaptación de las plataformas digitales. (Secretaría de Movilidad)

El Día sin carro y sin moto celebrará el jueves 5 de febrero su versión número 28 en Bogotá. Esta jornada, que nació de la Consulta Popular del año 2000, constituye una cita clave para la movilidad sostenible en la ciudad. Cada primer jueves de febrero, la capital colombiana se transforma: los vehículos particulares quedan restringidos y se invita a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto ambiental del transporte, priorizando el uso de medios alternativos y responsables.

En este contexto, las plataformas de movilidad Cabify, Uber y DiDi han anunciado medidas y estrategias para adaptarse a la demanda y reforzar su compromiso ambiental y social durante la edición 2026 del Día sin carro y sin moto.

Cabify: movilidad sostenible y compromiso ambiental en Bogotá

Cabify anunció una serie de acciones para facilitar la movilidad durante el Día sin carro y sin moto 2026, poniendo a disposición más de 40.000 taxis registrados. Su objetivo es superar las 107,9 toneladas de CO₂ compensadas en la edición anterior y mantener su liderazgo como la única plataforma en Colombia que compensa el 100% de la huella de carbono de todos sus viajes.

Así se vivió el Día sin carro y moto en Bogotá en 2024. (Movilidad de Bogotá)

La compañía también destinará el 1% de los viajes realizados a través de su app ese día a un proyecto de reforestación en la Amazonía colombiana, en alianza con Saving the Amazon. Este aporte apoyará iniciativas con 218 familias de la etnia Puinave en el Resguardo Indígena Cayulamo, contribuyendo a la protección de 45.840 hectáreas de bosque y a la siembra de árboles nativos.

Por otro lado, pone a disposición de los usuarios distintas categorías para adaptarse a las necesidades de cada trayecto: desde el servicio estándar de taxi, hasta opciones para añadir propina voluntaria o transportar mascotas.

Además, la plataforma ofrecerá descuentos e incentivos tanto para usuarios como para conductores, incentivando la movilidad responsable. La invitación de la empresa es clara: priorizar la bicicleta y los trayectos a pie, y optar por el taxi en casos indispensables, asegurando siempre una huella de carbono 100% compensada.

Una de las principales vías de Bogotá en el Día sin carro y sin moto en 2023. (@SectorMovilidad / X)

Uber: alternativas de transporte para horas pico y zonas de alta demanda

Uber también se prepara para la jornada, con especial énfasis en Uber Taxi, opción que suele registrar su mayor demanda durante el Día sin carro y sin moto. Según datos de la plataforma, los viajes se concentran principalmente en las franjas de entrada y salida laboral, especialmente entre las 4:00 p.m. y las 7:00 p.m., en zonas como la Zona T, Centro, Chicó, Usaquén, Connecta 26 y centros comerciales de alta afluencia.

En la edición de 2025, uno de cada tres taxis disponibles en Bogotá se conectó a través de Uber para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos. Durante la jornada de 2026, la aplicación espera continuar siendo un aliado clave para quienes necesitan trasladarse al trabajo o regresar a casa, en un día en el que la movilidad urbana experimenta cambios profundos y los servicios alternativos juegan un papel esencial.

DiDi: apoyo logístico y entrega de alimentos durante el Día sin carro

Por su parte, DiDi enfoca su estrategia en el apoyo logístico y la entrega de alimentos durante la jornada. La plataforma destaca la labor de los usuarios repartidores, quienes mantienen en funcionamiento la dinámica diaria de la ciudad y aseguran que miles de personas sigan recibiendo paquetes, comida y otros productos a lo largo del día.

Durante la jornada del jueves 5 de febrero, se invita a la ciudadanía a usar bicicletas. (Secretaría de Movilidad)

De acuerdo con las normas vigentes en Bogotá, las motocicletas destinadas a servicios de mensajería y entrega de alimentos están exentas de la restricción, permitiendo que los repartidores conectados a través de DiDi continúen operando sin interrupciones, especialmente en momentos de alta demanda.

La compañía aclara que, durante el Día sin carro y sin moto, no incentiva el uso de vehículos particulares ni la conexión de usuarios arrendadores mediante opciones como DiDi Express, Pon Tu Precio o DiDi Moto. La plataforma reafirma su compromiso de colaborar con iniciativas orientadas al bienestar de las ciudades y sus habitantes, sumándose a la apuesta por la movilidad sostenible y responsable.

La versión número 28 del Día sin carro y sin moto en Bogotá no solo representa una oportunidad para reflexionar sobre el impacto del transporte privado, sino que también pone a prueba la capacidad de adaptación de las plataformas digitales. Las tres empresas en cuestión han asumido el reto de facilitar la movilidad y el acceso a servicios esenciales, reforzando al mismo tiempo sus compromisos ambientales y sociales.

