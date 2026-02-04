Tecno

Diferencias clave entre autos híbridos y eléctricos que debes conocer

En términos de consumo energético, los vehículos eléctricos llevan la delantera por su eficiencia

Guardar
Los autos híbridos se caracterizan
Los autos híbridos se caracterizan por combinar al menos dos motores: uno de combustión interna y otro eléctrico. (Imagen ilustrativa Infobae)

La decisión de adquirir un automóvil hoy en día va mucho más allá del diseño, la velocidad o el tamaño. Los avances tecnológicos y la mayor conciencia ambiental han puesto en primer plano la comparación entre autos híbridos y eléctricos, dos alternativas que cada vez conquistan a más conductores. Para elegir con criterio, es fundamental conocer en qué se distinguen estos vehículos sostenibles, tanto en autonomía y potencia como en consumo, recarga y precio.

Funcionamiento y tecnología: cómo operan los autos híbridos y eléctricos

Los autos híbridos se caracterizan por combinar al menos dos motores: uno de combustión interna y otro eléctrico. Esta configuración permite que, en condiciones de baja velocidad o durante el arranque, el motor eléctrico sea el protagonista, favoreciendo una conducción más eficiente y menos contaminante en entornos urbanos.

Cuando el vehículo requiere mayor potencia, el motor de combustión entra en acción, no solo para incrementar la fuerza sino también para recargar la batería eléctrica mediante el alternador. Existen variantes como los híbridos enchufables, que permiten recargar la batería directamente desde una toma de corriente.

Los autos eléctricos funcionan exclusivamente
Los autos eléctricos funcionan exclusivamente con un motor eléctrico alimentado por baterías de ion-litio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, los autos eléctricos funcionan exclusivamente con un motor eléctrico alimentado por baterías de ion-litio. Este tipo de vehículo depende por completo de la recarga en estaciones eléctricas, prescindiendo de cualquier tipo de combustión.

La autonomía promedio de los modelos actuales ronda los 300 kilómetros, lo que exige planificar rutas para viajes largos y localizar puntos de recarga cercanos. No obstante, el desarrollo de infraestructuras como las estaciones de carga ultra rápida está facilitando cada vez más la vida de los usuarios.

Autonomía, consumo y ahorro: comparativa entre híbridos y eléctricos

En términos de consumo energético, los autos eléctricos llevan la delantera por su eficiencia. Un vehículo eléctrico puede recorrer 100 kilómetros utilizando aproximadamente 17 kWh, mientras que un auto de gasolina demanda hasta 45 kWh —o 6,8 litros— para el mismo trayecto.

Una ventaja de los autos
Una ventaja de los autos eléctricos es que no emiten gases contaminantes durante su funcionamiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta diferencia se traduce en un ahorro económico considerable: por ejemplo, al comparar ambos tipos de vehículo en un uso anual de 15.000 kilómetros, el eléctrico supone un ahorro de 765 euros frente al modelo convencional.

Los híbridos, aunque requieren combustible, optimizan el gasto gracias a la gestión automática de sus dos motores y resultan ideales para quienes circulan principalmente por ciudad. Sin embargo, su autonomía y velocidad máxima suelen ser superiores a las de los eléctricos, ya que cuentan con el respaldo del motor térmico.

Ruido, confort y experiencia de conducción en vehículos sostenibles

Uno de los principales atractivos de los autos eléctricos es su funcionamiento silencioso. Al carecer de motor térmico, el ruido que generan es mínimo, lo que incrementa la comodidad al conducir y contribuye a reducir la contaminación sonora en las ciudades.

Una ventaja de los autos
Una ventaja de los autos híbridos es que ofrecen mayor autonomía que los eléctricos puros. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los híbridos, en cambio, producen ruido cuando entra en funcionamiento el motor de combustión, aunque durante trayectos cortos y a baja velocidad mantienen un perfil sonoro bajo gracias al motor eléctrico.

La combinación de tecnologías en los híbridos, por otro lado, proporciona una conducción suave y lineal, ya que el cambio entre motores ocurre de forma automática y sin sobresaltos.

Precio y accesibilidad: diferencias económicas entre híbridos y eléctricos

El precio es uno de los factores que más influyen en la decisión de compra de autos sostenibles. Actualmente, los eléctricos suelen ser más costosos que los híbridos debido al mayor precio de las baterías y la tecnología involucrada. No obstante, la brecha tiende a reducirse gracias a incentivos, ayudas públicas y la progresiva masificación del mercado eléctrico.

La elección entre un auto
La elección entre un auto híbrido y uno eléctrico depende de las necesidades particulares de cada conductor. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tendencia global hacia la sostenibilidad y la aparición de normativas medioambientales están impulsando tanto la oferta como la demanda de vehículos híbridos y eléctricos. Esto, sumado a la mejora en los costes de recarga y las prestaciones técnicas, hace que cada vez más personas consideren viable la transición hacia este tipo de movilidad.

Qué tipo de auto elegir

La elección entre un auto híbrido y uno eléctrico depende de las necesidades particulares de cada conductor. Los híbridos ofrecen mayor autonomía y flexibilidad, siendo ideales para quienes suelen realizar trayectos largos y no quieren depender únicamente de la red de recarga.

Los eléctricos, en cambio, destacan por su bajo coste operativo, su respeto al medio ambiente y su funcionamiento silencioso, aunque requieren una mejor planificación para viajes extensos.

Ambas opciones representan un paso adelante frente a los modelos tradicionales y son protagonistas de una movilidad más eficiente y sostenible.

Temas Relacionados

Autos híbridosAutos eléctricosAutosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La IA se apodera de las calles de Londres: la ciudad tendrá taxis autónomos de Waymo en 2026

La empresa pariente de Google lanzará su servicio con respaldo oficial y estrictos controles

La IA se apodera de

Convocan a Elon Musk para declarar en juicio por presunta manipulación del algoritmo de X

Este 3 de febrero, la Fiscalía de París registró las oficinas de X en la ciudad, con lo que el caso se intensifica aún más

Convocan a Elon Musk para

Cómo saber si revisan tu PC sin permiso: señales de intrusos en tu equipo

Una de las primeras líneas de defensa para detectar accesos no autorizados en tu ordenador es el uso de un buen antivirus

Cómo saber si revisan tu

Por qué la Generación Z prefiere empleos manuales a carreras universitarias y tecnológicas en EE. UU.

Uno de los principales motivos que llevan a los jóvenes de esta generación a inclinarse por oficios es la posibilidad de obtener ingresos estables

Por qué la Generación Z

La IA de Google Gemini se vuelve más personalizada que nunca: así funciona Personal Intelligence

Esta función permite al asistente digital adaptar sus respuestas al contexto y las necesidades reales del usuario

La IA de Google Gemini
DEPORTES
Sin sorpresas en el Rosario

Sin sorpresas en el Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña y Juan Manuel Cerúndolo avanzaron a octavos

Romario encendió todas las alarmas en Brasil: el crudo diagnóstico sobre su selección de cara al Mundial 2026

Se desmayó, chocó, tumbó un muro y perdió el casco: el video y revelaciones exclusivas del espeluznante accidente en el Turismo Pista

Marco Trungelliti, el debut en la Copa Davis que no entiende de edades: “El límite está en uno mismo”

La ironía de Pep Guardiola contra los directivos del Manchester City que abrió el debate en Europa

TELESHOW
Lissa Vera contó la verdad

Lissa Vera contó la verdad detrás de su pelea con Tripa: “Nos dijo que nos teníamos que retirar de la música”

José María Muscari anunció que comenzaron los ensayos de su obra Doradas: “A la sensibilidad actoral no le pasa el tiempo”

Aníbal Pachano contó sus sensaciones tras convertirse en abuelo y reveló cómo vivió el proceso: “Al principio me asusté”

Virginia Elizalde celebra sus 71 años con un mensaje inspirador: “La edad no define lo que podés hacer”

El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister en las playas de España: ternura, risas y paisajes soñados

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: Estados Unidos

Crisis en Cuba: Estados Unidos alertó sobre el colapso del sistema eléctrico y el aumento de la hostilidad contra sus ciudadanos

Steve Witkoff se reunió con Netanyahu para alinear las posturas de Estados Unidos e Israel previo a las negociaciones con Irán

Bolivia congeló el precio del gas licuado para contener el impacto de la eliminación de subsidios

Asamblea Legislativa de El Salvador respalda condecoración para salvadoreño residente en Italia

Así es la suite en Guayaquil que alojará a Lionel Messi