Día sin carro y sin moto 2026 en Bogotá: todo lo que debe saber para movilizarse por la ciudad el jueves 5 de febrero

La iniciativa convoca a dejar por un día el vehículo particular y explorar beneficios de optar por opciones sostenibles y menos ruidosas

La restricción aplicará el 5 de febrero desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., cubriendo automóviles y motos particulares, incluidos híbridos y a gas - crédito Movilidad de Bogotá

El Día sin carro y sin moto celebrará el jueves 5 de febrero su versión número 28 en Bogotá. Esta jornada es resultado de la Consulta Popular del año 2000, en la que la ciudadanía votó para que cada primer jueves de febrero estuviera dedicado a la movilidad sostenible.

La cita busca crear conciencia sobre el impacto del transporte particular y promover modos alternativos de desplazamiento. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, recordó que para el 70% de los habitantes de Bogotá, “todos los días son días sin carro”, ya que se movilizan en transporte público, bicicleta o a pie.

La invitación principal, de acuerdo con la funcionaria, es a que quienes suelen usar vehículo particular experimenten la ciudad desde otra perspectiva, aportando a una capital con menos ruido y aire más limpio.

El enfoque de la jornada es incentivar el uso del transporte público, la bicicleta y los recorridos peatonales, así como motivar cambios de hábito hacia una movilidad más responsable y eficiente.

Durante la jornada del Día sin carro y sin moto, los vehículos de servicio público, como es el caso de la flota de TransMilenio, estarán exentos -cédito: Colprensa.

Horario, restricciones y excepciones

La restricción regirá desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Durante ese periodo, estará prohibida la circulación de:

  • Carros y motos particulares
  • Vehículos con permiso de pico y placa solidario
  • Carros de medios de comunicación con placa amarilla
  • Automóviles y motocicletas de academias de conducción
  • Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8
  • Vehículos de transporte de carga según restricción habitual del Decreto 652 de 2025
  • Por decisión normativa, los vehículos híbridos y a gas no podrán circular, ya que no se consideran cero emisiones.
  • El día correspondiente a los permisos de Pico y placa solidario se repondrá al final del periodo adquirido.

Quedan exentos del Día sin carro y sin moto:

  • Transporte público
  • Motocicletas de mensajería y domicilios
  • Vehículos para personas con discapacidad
  • Vehículos de emergencia
  • Transporte escolar
  • Vehículos con capacidad superior a 10 pasajeros
  • Vehículos de servicios públicos domiciliarios
  • Vehículos para control de tráfico
  • Caravana presidencial
  • Vehículos militares, de Policía, Organismos de Seguridad y CTI Bogotá
  • Vehículos diplomáticos y consulares
  • Motocicletas de seguridad privada
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección
  • Vehículos eléctricos o cero emisiones
  • Carrozas fúnebres
  • Vehículos de control y mantenimiento del Sitp
  • Vehículos para control de emisiones y vertimientos
  • Transporte de valores
La capital tiene una red de ciclorrutas, transporte público y alternativas para quienes buscan moverse fácil y sin estrés durante la jornada - crédito Secretaría de Movilidad

Alternativas de movilidad y oferta pública

Para facilitar los desplazamientos, Bogotá ofrecerá 683,9 km de ciclorrutas, incluidas rutas temporales, y 88,58 km de vías habilitadas para ciclovía. Se dispondrá de 3.300 bicicletas compartidas en el oriente y más de 84.100 cupos de micromovilidad. La ciudad cuenta además con 9.581 km de andenes y más de 33.200 km de red peatonal conectada.

Durante la jornada, habrá más de 38.000 taxis disponibles, operando en 19 de las 20 localidades de la capital. Igualmente, los buses intermunicipales estarán prestando el servicio en 8 corredores de salida y entrada de la ciudad.

Asimismo, se habilitarán 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 estaciones de TransMilenio para quienes combinen bicicleta y transporte público.

Bogotá facilitará la movilidad con 683,9 km de ciclorrutas, 88,58 km de ciclovías y más de 3.300 bicicletas compartidas disponibles en el oriente de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

Operación especial de TransMilenio

TransMilenio desplegará toda su capacidad operativa: 10.482 buses de rutas troncales, zonales, alimentadoras y duales, además de 163 cabinas de TransMiCable. El sistema operará con 353 rutas TransMiZonal, 125 rutas alimentadoras, 92 troncales y 10 duales. Se reforzarán frecuencias en horas pico y se mantendrá monitoreo permanente desde el Centro de Control.

La gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, invitó a los usuarios a planear sus viajes anticipadamente y a utilizar la TransMiApp para información en tiempo real.

Beneficios y opciones de pago

El acceso al sistema se realiza con la tarjeta Tullave, que permite una tarifa integrada y la posibilidad de realizar transbordos gratuitos durante 125 minutos con la modalidad Plus. Los usuarios pueden acceder hasta a dos viajes a crédito si no cuentan con saldo suficiente, y el saldo de la tarjeta es recuperable en caso de pérdida o robo.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, con TransMilenio y TransMiCable, operará desde las 4:00 a. m. y ofrecerá horario extendido durante la jornada - crédito TransMilenio

Sanciones y recomendaciones

Incumplir la restricción del Día sin carro y sin moto conlleva una multa de $633.000 y la inmovilización del vehículo. La Secretaría de Movilidad recomendó planificar los recorridos, informarse por los canales oficiales y aprovechar la amplia oferta de transporte público, ciclovías y opciones de micromovilidad.

