¿Puedes detectar una imagen creada con IA? Microsoft pone a prueba tus habilidades con este nuevo juego

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, generando desempleo en sectores automatizados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el auge de la inteligencia artificial, también ha crecido la creación de imágenes generadas por esta tecnología, al punto de que muchas parecen completamente reales, lo que puede dificultar su diferenciación de fotografías auténticas para algunas personas.

Ante este escenario, Microsoft ha lanzado el juego Real or Not?, diseñado para poner a prueba la habilidad de las personas para identificar si una imagen fue creada con IA o no.

“Los contenidos generados o modificados por inteligencia artificial pueden ser útiles en muchos ámbitos, desde la educación hasta la accesibilidad”, explica Jessica Young, gerente sénior del programa de políticas científicas y tecnológicas en la oficina del director científico de Microsoft, junto con el experto en procedencia de medios Eric Horvitz.

Los usuarios deben determinar si 15 fotos son reales o generadas por IA. (Real or Not)

Sin embargo, la compañía señala que es fundamental que las personas conozcan el origen de los contenidos y si fueron alterados con IA.

“Nuestro objetivo no es decirle al público qué contenido debe confiar, sino ofrecer el contexto necesario para que puedan tomar decisiones informadas”, aclaran desde Microsoft.

Como es este juego de Microsoft

Este juego de Microsoft, disponible en realornotquiz.com, presenta al usuario una serie de imágenes y le pide que identifique si cada una es real o generada por inteligencia artificial. En total, se muestran 15 imágenes, y al finalizar, el jugador recibe un resumen de sus resultados, junto con un porcentaje que indica cómo se compara su desempeño con el de otros participantes.

Al finalizar el juego, se indica en qué porcentaje se encuentra el usuario respecto a otros. (Real or not)

Cómo detectar imágenes hechas por IA

Detectar imágenes generadas por inteligencia artificial puede ser complicado, especialmente cuando están muy bien elaboradas. Sin embargo, hay ciertas señales y herramientas que pueden ayudarte a identificarlas. Algunas son:

Revisa los detalles más pequeños

Manos y dedos malformados: la IA aún suele fallar al representar manos con precisión (dedos de más, formas poco naturales).

Textos borrosos o distorsionados: los letreros, etiquetas o letras suelen estar mal formados.

Simetría extraña: rostros, ojos u orejas pueden estar desalineados o duplicados.

Objetos deformes o incoherentes: relojes, gafas, utensilios o accesorios pueden tener formas irreales.

Es clave estar atento a la mirada de las personas que aparecen en la imagen para detectar si fue generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analiza la iluminación y las sombras

Luces y sombras que no coinciden con la fuente de luz.

Iluminación poco natural o demasiado uniforme.

Observa los fondos y el entorno

Fondos borrosos, caóticos o sin lógica espacial.

Elementos que parecen “pegados” o fuera de lugar.

Expresiones y ojos

Miradas fijas, vacías o poco expresivas.

Reflejos en los ojos que no coinciden con la iluminación.

Verifica los metadatos de la imagen

Si tienes el archivo original, puedes revisar sus metadatos (EXIF). Las imágenes generadas por IA a veces tienen metadatos vacíos o extraños.

Aplica el sentido común

Si algo parece “demasiado perfecto”, probablemente no sea real.

Escenarios que lucen artificiales o composiciones irreales pueden ser pistas.

Detectar imágenes generadas por IA requiere mucha observación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo generar imágenes con inteligencia artificial

Para generar imágenes con inteligencia artificial, puedes utilizar herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok o Meta AI, solicitándoles directamente que creen una imagen a partir de una descripción o idea.

Es importante tener en cuenta que no todas estas plataformas tienen capacidades visuales activadas por defecto, y algunas requieren acceso específico o versiones de pago. Además, los resultados pueden variar según el modelo y su entrenamiento, por lo que es clave ser claro y detallado en la descripción para obtener imágenes más precisas.

Puedes crear imágenes con inteligencia artificial usando plataformas como ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok o Meta AI. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Debes considerar el uso ético de estas imágenes, respetando derechos de autor, evitando contenido sensible o engañoso y, si es necesario, indicando que fueron generadas por IA.

Cómo crear un prompt

Para crear un prompt efectivo para generar una imagen con inteligencia artificial, es fundamental ser claro, específico y detallado en la descripción. Cuanto más precisa sea la información, mejores serán los resultados.

Es recomendable incluir el objeto principal que deseas representar, el entorno en el que se encuentra, la acción que realiza, así como detalles sobre la iluminación, la atmósfera o el estilo visual (por ejemplo, realista, caricaturesco, arte digital o pintura al óleo). También es útil indicar el tipo de encuadre o perspectiva, como un primer plano, una vista aérea o un plano general.