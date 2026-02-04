Así es la supercomputadora cuántica de Google que resuelve en minutos lo imposible para la informática clásica

La estructura de Willow mantiene su chip a una milésima de grado sobre el cero absoluto, utilizando helio líquido y estrictas medidas de seguridad y exportación. (Foto: Google)

Una estructura de metal suspendida y bañada en helio líquido, ubicada en Santa Bárbara, Estados Unidos, y custodiada bajo estrictas medidas de seguridad, alberga el procesador más avanzado jamás construido: la computadora cuántica Willow.

Esta máquina, desarrollada por Google, destaca no solo por operar en el laboratorio que resguarda el lugar más frío conocido del universo, sino porque su capacidad promete transformar la economía, la seguridad global y el desarrollo tecnológico en las próximas décadas.

Según lo explicado por Hartmut Neven, jefe de IA Cuántica de Google, el potencial de Willow podría acelerar soluciones en medicina, energía, alimentación y cambio climático, abriendo el camino a un futuro donde la tecnología cuántica definirá la competencia entre países y empresas.

Cómo funciona esta computadora cuántica desarrollada por Google

Willow resolvió en minutos un desafío científico que requeriría más de 10 septillones de años para la supercomputadora más potente del mundo, demostrando la supremacía cuántica. (Foto: Google)

Sus desarrolladores afirman que este chip cuántico ha resuelto en minutos un problema de referencia científica cuya solución requeriría a la mejor supercomputadora del mundo más de 10 septillones de años, es decir, un periodo que excede por mucho la edad del universo.

Esta hazaña se concretó al ejecutar el algoritmo Quantum Echoes, un avance imposible de replicar en computadoras convencionales, que permite a los científicos descifrar estructuras moleculares complejas utilizando principios similares a la resonancia magnética.

A juicio del experto de Google, el hito de Willow resolvió “de una vez por todas” la discusión sobre la supremacía cuántica, porque demostró que existen tareas reservadas a esta categoría de máquinas.

Qué secretos guarda el laboratorio donde está el chip cuántico de Google

La computadora cuántica Willow de Google, situada en Santa Bárbara, opera en el entorno más frío conocido del universo y podría revolucionar la economía y la seguridad global. (Foto: Google)

El laboratorio donde opera Willow guarda el secreto de su funcionamiento: el chip, del tamaño de un barril pequeño, permanece a tan solo una milésima de grado sobre el cero absoluto, refrigerado mediante helio líquido. La apariencia evoca un diseño propio de los años 80, aunque la sofisticación de su tecnología contrasta con la sencillez visual.

Según explicó la BBC, en el mismo lugar, cada computadora cuántica recibe un nombre específico, como Yakushima o Mendocino, y queda envuelta en obras de arte contemporáneo; en un entorno embellecido por murales de grafiti y luz natural.

La atmósfera, dominada por un espíritu californiano, oculta tras la estética desenfadada un laboratorio restringido, sometido a controles de exportación y un estricto secretismo propio de la carrera mundial por la supremacía comercial y científica.

En qué se diferencia este chip cuántico de otros

Con 105 cúbits, Willow supera ampliamente la propuesta de Microsoft y allana el camino hacia máquinas industriales con capacidad para simular química avanzada y diseñar nuevos medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Willow posee 105 cúbits, en comparación con los ocho cúbits de la propuesta cuántica de Microsoft, que apuesta por otro enfoque. El reto en el sector es llegar al millón de cúbits; una cifra que, según los especialistas, permitirá el desarrollo de máquinas industriales capaces de simular química avanzada y diseñar medicamentos sin errores.

Por ahora, la tecnología sigue siendo frágil y, según citó la BBC, el profesor Peter Knight, presidente del Consejo Asesor Estratégico de los Programas Nacionales de Tecnología Cuántica, todas las computadoras cuánticas continúan en fase de prototipo.

Las empresas le están apostando a la computación cuántica por sus beneficios y agilizar procesos que antes tomarían varios años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Knight destacó que Willow logró algo sin precedentes: “Willow fue la primera en demostrar que puedes corregir errores mediante repetidas rondas de reparaciones, lo que es una mejora”. Este avance abre la posibilidad de completar un billón de operaciones precisas en un plazo de siete u ocho años, mucho antes de lo que preveían los expertos.

En este sentido, mientras la imagen retórica de una computadora común abriendo mil cajones uno por uno ilustra las limitaciones de la informática tradicional, la computadora cuántica opera en paralelo, resolviendo en instantes problemas que requieren recursos inconmensurables para la tecnología clásica.

“Nos permitirá descubrir medicamentos de forma más eficiente. Nos ayudará a aumentar la eficiencia en la producción de alimentos, a producir energía, a transportarla, a almacenarla... a resolver el cambio climático y el hambre humana”, sostuvo el experto de Google.