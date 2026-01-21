Convierte tus clases en un podcast usando la IA de Google Classroom y Gemini

Google Classroom integra inteligencia artificial para transformar clases en podcasts, adaptándose a nuevas metodologías educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los docentes tienen hoy más opciones para hacer de sus clases un espacio diferente, atractivo e innovador. Un ejemplo es el reciente lanzamiento de una herramienta en Google Classroom que permite usar inteligencia artificial para convertir una clase en un podcast.

Usando la tecnología de Gemini, los profesores tienen la facilidad de adaptar sus lecciones en un formato digital que sea de interés para las nuevas generaciones.

Cómo es la función para convertir una clase en podcast con IA

La función impulsada por Gemini está disponible dentro de Google Classroom para suscriptores de Google Workspace Education en las versiones Fundamentals, Standard y Plus. Desde la pestaña dedicada a Gemini, los docentes acceden a una plataforma donde pueden transformar sus clases en podcasts con solo unos pasos.

El proceso es sencillo: el educador define el nivel educativo, selecciona el tema central y establece los objetivos de aprendizaje. Puede ingresar el contenido directamente o adjuntar materiales. A partir de estos datos, la inteligencia artificial genera un archivo de audio con narraciones, efectos de sonido y segmentos personalizables.

La personalización de podcasts con inteligencia artificial facilita a los profesores definir voces, tonos y formatos para captar mejor la atención estudiantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta automatización busca alinear el contenido con la planificación académica, permitiendo a los profesores revisar y ajustar los podcasts antes de compartirlos.

Según explica la subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT, Patricia Paulet, “el uso de formatos como el podcast puede incrementar hasta en un 45% la retención de información en estudiantes que consumen contenidos digitales de manera habitual”.

Uno de los rasgos más destacados de esta herramienta es la personalización. Los docentes pueden decidir cuántas voces participarán en el podcast y elegir el tono del diálogo, que puede variar desde entrevistas estructuradas hasta conversaciones informales o mesas de discusión.

Esta flexibilidad permite adaptar el podcast a diferentes estilos de enseñanza y a las preferencias de la audiencia estudiantil.

El uso del formato podcast en la educación puede incrementar hasta un 45% la retención de información en estudiantes digitales, según Patricia Paulet de IDAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no solo segmenta el contenido para una mayor claridad, sino que también facilita la inclusión de efectos sonoros y la estructuración de episodios en secciones temáticas. Esto contribuye a que los estudiantes mantengan la atención y comprendan mejor los conceptos.

Según Paulet, “la personalización del contenido educativo mediante IA puede mejorar la participación estudiantil en aproximadamente un 35%, siempre que el docente mantenga un rol activo en la supervisión del material”. La participación del docente sigue siendo clave para garantizar la relevancia y la adecuación pedagógica del material generado.

Por qué convertir una clase en un podcast

La decisión de Google de apostar por el formato podcast responde a una tendencia global. El consumo de audio bajo demanda ha crecido de manera exponencial, especialmente entre los jóvenes. En Estados Unidos, cerca de 35 millones de personas de la Generación Z escuchan podcasts de manera mensual, según los datos citados por Google.

Esta tendencia ha llevado a universidades y centros educativos a invertir en la producción de contenidos en audio, como forma de captar la atención y adaptarse a los hábitos de estudio de las nuevas generaciones. El podcast permite a los alumnos repetir episodios, estudiar a su propio ritmo o recuperar contenidos en caso de ausencias, fortaleciendo el aprendizaje autónomo.

La automatización mediante Gemini permite alinear y estructurar el material académico, reduciendo en un 40% el tiempo de preparación docente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La herramienta de Gemini aporta ventajas concretas tanto para los docentes como para los estudiantes. En primer lugar, la IA puede optimizar hasta en un 40% el tiempo de preparación de clases, permitiendo a los profesores concentrarse en la supervisión y personalización del contenido.

La integración de la dimensión sonora en la experiencia educativa facilita la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje, particularmente el auditivo. Esto favorece la inclusión y accesibilidad, permitiendo que más estudiantes encuentren formatos que se ajusten a sus necesidades.

El uso de IA aplicada a la educación también abre nuevas oportunidades para startups y emprendedores del sector edtech, especialmente en América Latina. La posibilidad de personalizar contenidos, generar microlecciones y ofrecer soportes auditivos se convierte en un diferencial competitivo, en un contexto donde la flexibilidad y la accesibilidad son cada vez más demandadas.