Steam regala dos juegos para PC por tiempo limitado: así puedes conseguirlos gratis para siempre

El sueño de todo gamer es poder añadir títulos de calidad a su biblioteca de videojuegos sin costó y conservarlos para siempre. Ahora, Steam hace realidad ese deseo con una promoción especial que permite sumar dos juegos indie de forma gratuita y permanente en PC.

Cuáles son los juegos que está regalando Steam

Se trata de Along the Edge y Cursedland, que estarán disponibles solo por unos días. Una vez reclamados dentro del plazo, estos juegos quedarán para siempre en la colección del usuario, una oportunidad ideal para ampliar el catálogo personal sin gastar dinero.

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam

La mecánica para obtener estos títulos es sencilla y no requiere experiencia previa en la plataforma. El proceso consiste en:

Juegos gratis en Steam: así puedes obtener "Along the Edge" y "Cursedland" antes de que termine la promoción

Buscar el nombre del juego (Along the Edge o Cursedland) en la barra de búsqueda de Steam. Ingresar a la página del producto. Localizar el botón verde que dice “Agregar a la cuenta” (en vez de “Añadir al carro”). Hacer clic en ese botón y confirmar la operación. El juego quedará vinculado a la cuenta de forma permanente, aunque no se descargue en ese momento.

Hasta cuándo hay plazo para reclamara los juegos gratuitos

Along the Edge puede reclamarse gratis hasta el 29 de enero a las 10:00 horas (hora peninsular española), mientras que Cursedland estará disponible para añadir hasta el 1 de febrero a las 19:00 horas. Una vez superada la fecha límite, los juegos volverán a su precio habitual.

De que tratan los nuevos títulos gratuitos de Steam

Along the Edge

Along the Edge es una novela visual de corte adulto conocida por su gran cantidad de ilustraciones y una narrativa ramificada. El jugador sigue la vida de Daphné, una mujer que intenta reconstruir su vida en el campo francés y se ve envuelta en un misterio familiar con tintes sobrenaturales.

A lo largo del juego, las decisiones modifican tanto la personalidad como la apariencia física de la protagonista, y el título ofrece más de 60 finales diferentes.

Este sistema de evolución visual en tiempo real hace que cada partida sea única y fomenta la rejugabilidad. El juego ha sido elogiado por la crítica y los usuarios, con reseñas “muy positivas” en Steam.

Además, estuvo nominado a premios internacionales por su narrativa y dirección artística, y en 2020 se adaptó para Nintendo Switch. La promoción coincide con el décimo aniversario del estudio Nova-box, que también tiene otros juegos en oferta y ha anunciado su próximo proyecto, After the Wane.

Cursedland

Cursedland es un juego de plataformas en 2D lanzado en 2025. Su propuesta gira en torno a la acción frenética y la precisión, al estilo de los clásicos juegos flash. El objetivo es ayudar a un personaje a escapar de un reino maldito mientras protege una máscara mística, enfrentándose a niveles repletos de trampas y desafíos.

El juego destaca por su humor absurdo, situaciones surrealistas y una presentación extravagante. Su propio creador lo define como un “juego meme” que no se toma en serio a sí mismo, lo que suma un toque desenfadado y divertido. Los niveles están pensados para partidas cortas y rápidas, ideales para quienes buscan diversión directa y un reto técnico sin mayor complicación.

Steam impulsa la visibilidad de estudios indie con una promoción que regala dos títulos destacados

Las campañas “Free to Keep” benefician a usuarios y estudios. Para el jugador, es una oportunidad de ampliar su biblioteca gratuitamente. Para los desarrolladores, permite ganar visibilidad y atraer nuevas audiencias. Estas campañas también ayudan a preparar el terreno para futuros lanzamientos y a generar conversación en redes sociales y foros especializados.

Dentro del ecosistema digital, este tipo de iniciativas se han convertido en una de las fórmulas más efectivas para destacar en un mercado saturado de novedades y competir con grandes lanzamientos. Steam refuerza así su papel como plataforma de distribución de juegos para PC, combinando variedad, accesibilidad y oportunidades únicas para los jugadores.