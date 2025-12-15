Mujer da a luz dentro de un robotaxi de Waymo: vehículo llegó al hospital antes que los servicios de emergencia

Un portavoz de la compañía informó que el vehículo fue retirado temporalmente para su limpieza. REUTERS/Laure Andrillon

En un hecho inusual ocurrido en San Francisco, California, una mujer en labor de parto utilizó un auto autónomo de Waymo para dirigirse al hospital y terminó dando a luz dentro del vehículo. El sistema de soporte detectó “actividad inusual” durante el trayecto, lo que permitió activar rápidamente el protocolo de asistencia remota y contactar al 911.

El robotaxi, eléctrico y autónomo, logró llegar al hospital antes que los servicios de emergencia, donde la madre y su bebé recibieron atención médica inmediata, según confirmó la portavoz del centro médico universitario Jess Berthold a NBC News.

Asistencia remota y la respuesta de Waymo tras el parto en un robotaxi

Tras el nacimiento en el asiento trasero, Waymo destacó el papel crucial de la tecnología y la coordinación en la experiencia del viaje. Un portavoz de la compañía informó que el vehículo fue retirado temporalmente para su limpieza y subrayó el orgullo de la empresa por ser un “transporte confiable para momentos grandes y pequeños”, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes utilizan su servicio.

Un carro Waymo en San Francisco, el 4 de septiembre del 2025. (AP foto/Jeff Chiu)

La anécdota quedó registrada en el balance anual de la compañía, que compartió el episodio como muestra de la flexibilidad y confiabilidad de los robotaxis, capaces de atender hasta situaciones inesperadas como un nacimiento durante el trayecto al hospital.

Es pertinente señalar que el mensaje de Waymo deseó lo mejor a la nueva familia y expresó esperanza en seguir acompañando a los usuarios en diversos momentos de la vida.

Waymo, filial de Alphabet, opera sus robotaxis en Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y Phoenix, y prevé introducir el servicio en más ciudades estadounidenses, como San Diego, Miami y Dallas. La ampliación de la flota eléctrica ha generado situaciones tan inéditas como el parto en San Francisco y otros episodios, como el acercamiento accidental de un vehículo Waymo a un operativo policial en Los Ángeles.

Tras el nacimiento en el asiento trasero, Waymo destacó el papel crucial de la tecnología. REUTERS/Laure Andrillon

Waymo frente a Tesla: diferencias en tecnología y experiencia para el usuario

La tecnología y la experiencia de usuario que ofrece Waymo vienen siendo evaluadas por expertos del sector automotriz en relación a las propuestas de Tesla, su competidor más directo. MotorTrend subraya que, si bien ambas empresas tienen operaciones en ciudades como Austin, el sistema de inteligencia artificial de Waymo—que integra aprendizaje automático, LiDAR, radar, cámaras y mapas de alta definición—destaca por su robustez y fiabilidad.

Los modelos Jaguar I-PACE de Waymo sobresalen por su interfaz intuitiva y la percepción de viaje seguro, factores que, según el análisis, sitúan a la empresa por delante de los robotaxis de Tesla, los cuales requieren la presencia de asistentes de seguridad y ofrecen su servicio a un número más restringido de usuarios.

Además, Bloomberg reporta que el nivel de satisfacción de los pasajeros de Waymo en Los Ángeles llega al 98%, con una valoración positiva de la privacidad y la seguridad, un aspecto especialmente destacado por mujeres y usuarios pertenecientes a colectivos vulnerables.

Waymo es una empresa especializada en el desarrollo de tecnología para vehículos autónomos. REUTERS/Paresh Dave

Tal como relató un pasajero entrevistado por Bloomberg, Waymo es considerado “un conductor mucho mejor que la mayoría de los conductores de taxis y servicios de transporte que he tenido”.

Qué es un vehículo autónomo y cómo funciona

Un vehículo autónomo es un automóvil capaz de desplazarse sin intervención humana, gracias a la incorporación de sensores, cámaras, radares y sistemas de inteligencia artificial. Estos dispositivos permiten que el vehículo perciba su entorno, identifique obstáculos, señales de tráfico, peatones y otros automóviles, y tome decisiones de conducción en tiempo real.

La tecnología de los vehículos autónomos se basa en algoritmos que procesan grandes cantidades de datos para ejecutar maniobras como frenar, acelerar o girar con precisión. Su objetivo es aumentar la seguridad vial, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia en el transporte, abriendo nuevas posibilidades para la movilidad urbana.