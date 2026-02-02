Por qué los miembros de BTS usarían dos celulares: descubre la posible razón

J-Hope usaba un teléfono plegable. (Difusión)

La posibilidad de que los miembros de BTS utilicen dos celulares ha despertado la curiosidad del fandom, sobre todo por la calidad de sus selfies y la diversidad de marcas con las que han estado relacionados. Mientras ARMY disfruta de las fotos y transmisiones que los Bangtan Boys comparten en redes sociales, surgen preguntas sobre qué modelos prefieren y si realmente usan más de un teléfono en su vida diaria.

BTS y Samsung: una alianza estratégica que define su imagen digital

La relación entre BTS y Samsung ha sido sólida y visible. La agrupación surcoreana se desempeña como embajadora de la marca, lo que ha llevado a que, en numerosas ocasiones, los integrantes sean vistos utilizando celulares Samsung para subir imágenes en Twitter y compartir momentos cotidianos.

Ejemplos como el de J-Hope, quien usaba un teléfono plegable de la marca para disfrutar de videos en pantalla grande, refuerzan la presencia de Samsung en el día a día de los idols.

Las colaboraciones entre BTS y Samsung han permitido incluso que ARMY acceda a dispositivos de edición limitada con el color oficial del grupo y detalles personalizados, reforzando el vínculo entre la marca, los artistas y sus seguidores.

Este tipo de asociaciones no solo potencia la imagen de la agrupación, sino que también consolida la confianza de las empresas en el carisma y alcance de los Bangtan Boys.

Por qué BTS usaría dos celulares: evidencias y teorías

La duda sobre si los miembros de BTS poseen dos teléfonos parte de las pistas dejadas en sus publicaciones y transmisiones en vivo. Por un lado, como embajadores, deben mostrarse utilizando Samsung en redes sociales y eventos oficiales.

Sin embargo, ARMY ha detectado que, al publicar ciertos tweets, aparece la leyenda “Twitter for iPhone”, lo que sugiere que algunos integrantes también usan dispositivos Apple en su vida personal.

Durante transmisiones en plataformas como VLive, los fans han llegado a escuchar notificaciones características de Apple, lo que suma indicios de que los idols podrían mantener dos dispositivos: uno para cumplir con sus compromisos de marca y otro para uso propio y preferencias personales.

Esta práctica no sería inusual entre figuras públicas, especialmente cuando la privacidad y la gestión de diferentes cuentas y actividades requieren dispositivos separados.

El impacto de los celulares en la conexión de BTS con ARMY

Independientemente del modelo de teléfono que utilicen, los miembros de BTS mantienen una relación cercana con sus seguidores a través de fotos, publicaciones y transmisiones en plataformas como Twitter, Weverse o VLive.

Esta conexión constante alimenta el entusiasmo del fandom y permite que cada integrante comparta momentos únicos, ya sean selfies grupales o registros personales de su día a día.

ARMY sigue especulando sobre quién de los Bangtan Boys es el más activo con su celular, si es Jungkook por la cantidad de selfies que sube o si el más popular es quien recibe la mayor cantidad de notificaciones. Lo cierto es que, con uno o dos teléfonos, los BTS continúan conquistando a sus fans y mostrando su versatilidad tanto en la música como en el mundo digital.

Quiénes son BTS

BTS es una reconocida agrupación surcoreana de K-pop formada por siete integrantes: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Desde su debut en 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment, la banda se ha consolidado como uno de los fenómenos musicales más influyentes a nivel mundial, destacándose por su talento, carisma y la diversidad de estilos musicales que abarcan en sus producciones.

Además de su éxito en la música, BTS es conocido por su fuerte conexión con los fans —llamados ARMY— y su participación en campañas sociales y colaboraciones con grandes marcas internacionales. El grupo ha roto numerosos récords en ventas, reproducciones digitales y asistencia a conciertos, convirtiéndose en un referente global no solo en la industria musical, sino también en la cultura pop contemporánea.