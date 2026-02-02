Desenchufar la nevera puede ser peligroso si no sigues estos pasos imprescindibles

Manipular el cable o la toma de corriente de forma inadecuada puede provocar descargas eléctricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desenchufar la nevera puede ser peligroso si no se siguen ciertos procedimientos básicos. Manipular este electrodoméstico sin las precauciones adecuadas no solo pone en riesgo la seguridad eléctrica, sino que también puede afectar la conservación de los alimentos y la eficiencia energética del aparato.

Para evitar accidentes y garantizar un funcionamiento óptimo, es fundamental conocer los riesgos y aplicar los pasos correctos al desconectar una nevera.

Riesgos de desenchufar la nevera sin precaución

La principal amenaza al desenchufar la nevera de manera incorrecta es la interrupción del suministro eléctrico, lo que ocasiona que los alimentos pierdan su frescura rápidamente y aumente el riesgo de descomposición. Además, manipular el cable o la toma de corriente de forma inadecuada puede provocar descargas eléctricas.

Desenchufar la nevera puede ser peligroso si no se siguen ciertos procedimientos básicos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este peligro se agrava si se tira del cable en vez de hacerlo directamente del enchufe, ya que esto puede dañar los conductores internos y aumentar la probabilidad de accidentes.

Desconectar y volver a conectar la nevera repetidamente también incrementa el consumo energético, puesto que el motor debe trabajar más para recuperar la temperatura adecuada. Otro factor a considerar es la posible presencia de fugas de agua, que pueden generar acumulación de humedad y provocar resbalones o caídas si no se detectan a tiempo.

Pasos clave para desenchufar la nevera de forma segura

Para evitar problemas, es recomendable seguir una serie de pasos cuando se desea desenchufar la nevera:

Apagar el electrodoméstico: Utilice el interruptor de encendido/apagado o ajuste el termostato a la posición “apagado” antes de desconectarla.

Desenchufar correctamente: Tire del enchufe y no del cable para evitar daños internos y posibles descargas.

Revisar que no haya fugas de agua: Antes de mover la nevera, asegúrese de que no haya acumulación de humedad en el área.

Limpieza y descongelación: Si va a dejar la nevera desenchufada por un tiempo prolongado, realice una limpieza y descongelación para evitar malos olores y el desarrollo de moho.

Si la desconexión es temporal, como en una mudanza o un corte de luz, procure volver a enchufar la nevera lo antes posible para preservar los alimentos y mantener la calidad interna del aparato.

Desenchufar la nevera de forma segura requiere prestar atención a los detalles y adoptar precauciones básicas. Si no se siente seguro realizando este proceso, es aconsejable solicitar la ayuda de un profesional, como un electricista.

Así, se minimizan los riesgos y se mantiene el buen funcionamiento del electrodoméstico, prolongando su vida útil y cuidando la salud de quienes dependen de su correcto estado.

Cómo hacer que tu nevera enfríe más rápido

Para lograr que la nevera enfríe más rápido, lo primero es asegurarse de dejar un espacio de al menos 5 a 7,5 centímetros alrededor del electrodoméstico, evitando que haya objetos pegados a sus lados.

Es mejor encender la refrigeradora cuando está vacía y esperar a que alcance la temperatura adecuada antes de colocar los alimentos en su interior. Se recomienda ajustar el termostato a unos 3 °C al principio y solo bajarlo más cuando el aparato ya esté lo suficientemente frío.

Durante este proceso, se debe mantener la puerta cerrada el mayor tiempo posible y revisar el estado de las juntas y las bobinas traseras, ya que la suciedad o el desgaste pueden afectar el rendimiento. Un consejo práctico es poner un recipiente con hielo en el interior, lo que ayuda a que el ambiente interno se enfríe más rápido.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el enfriamiento total puede tomar hasta 24 horas, pero seguir estos consejos ayuda a que todo el proceso sea más eficiente y rápido.