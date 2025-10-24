Tecno

Ni el televisor ni la refrigeradora: este es el electrodoméstico más usado en Perú

Su presencia masiva responde, en buena parte, a factores de costo, facilidad de acceso y eficiencia

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Según los datos oficiales, el 90,9% de los hogares peruanos utiliza cocina a gas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los hogares del Perú, la cocina a gas se impone como el electrodoméstico de uso más extendido, superando ampliamente a equipos como refrigeradoras o computadoras. Así lo revela el informe “Condiciones de vida en el Perú” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), basado en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del cuarto trimestre de 2024, que indica que más del 90% de las familias emplean este artefacto para la preparación diaria de sus alimentos.

Su presencia masiva responde, en buena parte, a factores de costo, facilidad de acceso y eficiencia. Sin embargo, el uso generalizado de cocinas a gas también expone un problema de salud pública hasta ahora poco advertido.

Cocinas a gas: el electrodoméstico predominante en los hogares peruanos

Según los datos oficiales, el 90,9% de los hogares peruanos utiliza cocina a gas, proporción que crece a 95,3% en zonas urbanas y, aunque menor, alcanza un 76,5% en zonas rurales. Esta cifra ubica a la cocina a gas por encima de la refrigeradora —presente en el 57% de los hogares— e, incluso, lejos del acceso a computadoras (34,8%) y lavadoras (32,4%).

En los hogares del Perú, la cocina a gas se impone como el electrodoméstico de uso más extendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En áreas rurales, persisten alternativas tradicionales como cocinas a leña, aunque la tendencia nacional evidencia un desplazamiento hacia el gas como fuente principal de energía para cocinar.

El acceso amplio a la cocina a gas resulta de la combinación entre bajo costo, instalación sencilla y efectividad en la cocción, factores que durante años han facilitado su penetración tanto en ciudades como en el campo. A pesar de este éxito, investigaciones recientes alertan sobre riesgos asociados a su uso regular, especialmente en lo referente a la calidad del aire interior.

Riesgos para la salud: cocinas a gas y emisión de dióxido de nitrógeno

Más allá de los beneficios prácticos, el empleo cotidiano de cocinas a gas produce emisiones de dióxido de nitrógeno (NO₂), un contaminante altamente perjudicial. Un estudio de la Universidad Jaime I de Valencia determinó que la exposición a este gas en el entorno doméstico puede ser responsable de cerca de 40.000 muertes anuales en Europa.

El acceso amplio a la cocina a gas resulta de la combinación entre bajo costo, instalación sencilla y efectividad en la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo desmonta la creencia de que el NO₂ solo procede del tráfico o de procesos industriales y destaca el papel del hogar como fuente de riesgo.

La autora principal del informe, Juana María Delgado-Saboritt, señala que “el problema es mucho peor de lo que esperábamos”. El estudio demuestra que los niveles de NO₂ en varias viviendas superan lo recomendado por organismos internacionales de salud, sobre todo en espacios mal ventilados y donde el uso del artefacto es frecuente.

Países como el Reino Unido, Italia y otras regiones europeas con alta penetración de cocinas a gas también registran efectos similares sobre su población. Frente a este panorama, los expertos subrayan la importancia de garantizar una ventilación adecuada y de revisar regularmente las condiciones en que se emplea este electrodoméstico, a fin de prevenir consecuencias negativas tanto para la salud respiratoria como para el bienestar general de las familias.

Cómo usar de forma segura y eficiente una cocina eléctrica o de inducción

Para utilizar correctamente una cocina eléctrica o de inducción, es fundamental leer el manual de instrucciones y familiarizarse con las funciones de los controles. Ubicar ollas y sartenes adecuados en los quemadores garantiza un calentamiento uniforme y previene daños en la superficie.

Antes de encender la cocina, verifique que esté limpia y libre de objetos extraños para evitar riesgos. No dejar utensilios de metal cerca de cocinas de inducción y supervisar siempre el proceso de cocción ayuda a prevenir accidentes. Al finalizar, apague correctamente los controles y limpie la superficie una vez fría para prolongar la vida útil del electrodoméstico. Adoptar estos hábitos favorece una cocina más segura y eficiente.

