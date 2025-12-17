Tecno

Qué es y cómo usar el Modo IA de Google

La herramienta inteligente está pensada para abordar consultas complejas o que antes requerían varias búsquedas individuales

El Modo IA se apoya en la vasta base de datos de la Búsqueda de Google. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration / Google)

El Modo IA de Google representa una nueva experiencia potenciada por inteligencia artificial dentro del buscador, diseñada para responder a todo tipo de consultas combinando razonamiento avanzado y acceso a fuentes confiables de la web.

Esta herramienta permite a los usuarios explorar temas en profundidad, dividir preguntas en subtemas, obtener respuestas enriquecidas y acceder a vínculos útiles directamente desde una misma interfaz. Así, Google busca facilitar tanto la búsqueda de información como la verificación de los resultados obtenidos.

Cómo funciona y acceder al Modo IA de Google

El Modo IA se apoya en la vasta base de datos de la Búsqueda de Google para garantizar respuestas respaldadas por contenido de alta calidad. Si el sistema detecta que la IA no puede ofrecer una respuesta de suficiente fiabilidad, prioriza mostrar un conjunto de enlaces web para que el usuario explore por sí mismo.

Así luce la interfaz del Modo IA. (Captura Google)

Para habilitar la mejor experiencia, Google recomienda activar la función de Actividad web y en aplicaciones, lo que permite retomar búsquedas previas y acceder al historial. En cuentas de Workspace o infantiles, la configuración puede depender del administrador o de los controles parentales de Family Link.

Para utilizar el Modo IA, existen tres formas de ingreso: accediendo a google.com/ai, consultando el buscador tradicional y seleccionando Modo IA, o mediante la app de Google en dispositivos móviles. Dentro del modo, se pueden realizar preguntas mediante texto, voz o imágenes (usando Google Lens), formular nuevas consultas o profundizar en temas mediante subpreguntas.

El sistema descompone las consultas en distintas áreas temáticas, busca información simultáneamente en distintas fuentes y presenta una respuesta integral acompañada de vínculos para explorar más a fondo.

Para utilizar la función Modo IA,, puedes ingresar a google.com/ai. REUTERS/Lisi Niesner

Consejos para aprovechar y validar el Modo IA en la búsqueda Google

El Modo IA de Google está pensado para abordar consultas complejas o que antes requerían varias búsquedas individuales. Permite comparar opciones, analizar conceptos nuevos y explorar detalles de manera interactiva. Sin embargo, la compañía reconoce que, al ser una función basada en inteligencia artificial en fase inicial, no todas las respuestas serán perfectamente precisas: pueden interpretarse de forma incorrecta o no considerar el contexto completo.

Para la mejor experiencia, Google aconseja consultar más de una fuente y aprovechar los enlaces que acompañan a las respuestas. Probar diferentes versiones de la misma pregunta o solicitar opiniones alternativas ayuda a obtener resultados más variados y completos.

Finalmente, el buscador invita a los usuarios a enviar comentarios sobre respuestas incorrectas o poco útiles, con el fin de afinar la calidad de la herramienta y garantizar su actualización continua en beneficio de todos.

Para la mejor experiencia, Google aconseja consultar más de una fuente y aprovechar los enlaces que acompañan a las respuestas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Gemini for Home: la IA de Google para tu casa

Gemini for Home es la versión de la IA de Google enfocada en el manejo y la gestión de dispositivos del hogar inteligente. Esta plataforma se diferencia de asistentes tradicionales porque no requiere comandos exactos: los usuarios pueden interactuar usando frases cotidianas y lograr acciones como encender luces, reproducir música o solicitar recordatorios, simplificando el control del entorno doméstico sin complicaciones técnicas.

El sistema opera sobre Gemini Live, una modalidad conversacional que adapta las respuestas de la IA conforme a las peticiones y aprende con cada uso. Gracias a su integración en altavoces y pantallas Nest, Gemini for Home permite mantener conversaciones fluidas, encadenar preguntas y obtener respuestas precisas que consideran el contexto y las interacciones previas, todo en tiempo real.

El alcance de la funcionalidad va más allá de los comandos domésticos, permitiendo obtener información general, consejos personalizados y datos meteorológicos en función de la situación del usuario.

Imagen referencial. Gemini for Home es la versión de la IA de Google enfocada en el manejo y la gestión de dispositivos del hogar inteligente. (Google Imagen)

Asimismo, gestiona automatizaciones desde una renovada app Google Home, que incluirá vistas detalladas de la vivienda, historial de acciones y opciones intuitivas para controlar cámaras, altavoces u otros dispositivos conectados.

Cabe destacar la introducción de hasta 10 voces personalizables para la IA, ofreciendo una experiencia auditiva más natural y cercana, y la posibilidad de activar un modo conversacional extendido (Let’s Chat), donde el diálogo con Gemini Live se mantiene abierto y continuo, facilitando aclaraciones o ajustes adicionales sin necesidad de repetir instrucciones o configurar de nuevo cada consulta.

