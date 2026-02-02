Google lleva Video Overviews de NotebookLM en móviles Android y iOS

La función se encuentra en el apartado Studio. (Europa Press)

Google ha comenzado a desplegar Video Overviews de NotebookLM en móviles con Android y iOS, facilitando que los usuarios repasen y comprendan grandes volúmenes de información desde cualquier lugar.

Esta función, que ya era popular en la versión web, transforma apuntes y documentos en presentaciones visuales que pueden consultarse y personalizarse en el teléfono, adaptándose a las nuevas dinámicas de estudio y trabajo en movilidad.

Video Overviews en el móvil: cómo funciona y qué aporta

Con la llegada de Video Overviews a la aplicación móvil, NotebookLM se convierte en una herramienta más versátil. La función se encuentra en el apartado Studio, donde permite generar videos explicativos a partir de los materiales guardados en el cuaderno —ya sean PDFs, webs, textos o fragmentos de videos—.

Logo de NotebookLM de Google. GOOGLE

El sistema crea una especie de mini documental narrado con diapositivas que integran imágenes, citas, diagramas y datos clave extraídos de tus propias fuentes. El resultado es una presentación visual accesible, ideal para repasar conceptos o preparar materiales explicativos en poco tiempo.

Una de las ventajas destacadas es la posibilidad de consumir estos videos directamente en el móvil, con controles de reproducción que permiten ajustar la velocidad y aprovechar pequeños momentos para estudiar o repasar sin necesidad de ver el contenido completo.

Esto convierte al móvil en una herramienta práctica para el aprendizaje rápido, incluso en desplazamientos o entre reuniones.

Notebook ahora cuenta con una mayor cantidad de tokens, lo que le permite generar respuestas más profundas. (Google)

Opciones de personalización y control del contenido

Google ha dotado a Video Overviews de opciones de personalización avanzadas en la app, según detalla la ficha de la App Store. El usuario puede elegir la orientación de las infografías (paisaje, retrato o cuadrado), el idioma de salida y guiar el enfoque del video mediante prompts.

Además, existen dos formatos de diapositiva: Detailed, pensado para que cada diapositiva sea autónoma y útil como material de estudio, y Presenter, más minimalista, ideal para presentaciones en las que el usuario aporta el contexto verbal.

También es posible ajustar la extensión de la presentación y definir el esquema general, lo que permite adaptar el contenido a diferentes estilos y necesidades, desde un repaso completo hasta un resumen ejecutivo. Estas opciones responden a la demanda de usuarios que trabajan o estudian en entornos multilingües y requieren materiales adaptados a distintos contextos.

Para quienes trabajan o estudian en entornos multilingües, generar resúmenes en el idioma más adecuado para cada contexto facilita el aprendizaje. GOOGLE

Por qué NotebookLM y sus funciones visuales ganan popularidad

NotebookLM ha ganado reputación entre estudiantes y profesionales gracias a su enfoque: responde exclusivamente a partir de las fuentes que el usuario proporciona, reduciendo el riesgo de errores o información inventada. Esto aporta trazabilidad y confianza, especialmente útil en el ámbito académico o corporativo, donde la precisión es clave.

Antes de la llegada de Video Overviews al móvil, la función Audio Overview ya era popular como formato tipo podcast, permitiendo repasar contenidos escuchando, sin necesidad de leer.

Ahora, la combinación de audio y video en dispositivos móviles permite alternar entre repaso visual y auditivo, adaptando la experiencia al entorno o al tiempo disponible.

Video Overview. GOOGLE

Cambios, despliegue y perspectivas futuras para NotebookLM

El lanzamiento de Video Overviews en móviles cierra una brecha importante respecto a la versión web y responde a la tendencia de consumir y crear materiales didácticos en cualquier momento y lugar.

Medios como 9to5Google y Android Authority destacan que la función ya está disponible en el Studio de la app, aunque su despliegue es gradual y podría variar según la región y la versión del sistema.

La personalización avanzada y la integración con un plan Ultra —que ofrece mayor capacidad y acceso preferente a modelos Gemini— refuerzan la estrategia de Google de posicionar NotebookLM como una plataforma integral para la producción de materiales de estudio y consulta.

A medida que estas funciones se consoliden, la herramienta se perfila como un aliado clave para el aprendizaje y el trabajo digital, tanto en el escritorio como en movimiento.