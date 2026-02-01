Cuáles son los prefijos peligrosos y por qué no debes contestar o devolver la llamada

Muchos atacantes se aprovechan del instinto de saber quién está detrás de la llamada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades como la Guardia Civil de España y organismos de ciberseguridad han intensificado sus advertencias sobre la presencia de prefijos peligrosos asociados a diversos países que suelen estar vinculados a estafas telefónicas.

Las víctimas enfrentan pérdidas económicas a raíz de estos engaños y se exponen al robo de datos personales y a nuevas formas de manipulación digital. Las autoridades insisten en la importancia de identificar los números sospechosos y evitar cualquier tipo de contacto con ellos.

Qué prefijos telefónicos están relacionados con fraudes

Expertos en ciberseguridad y la propia Guardia Civil de España han detectado patrones repetidos en llamadas internacionales de origen fraudulento. Prefijos como los de Albania (353), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234) figuran entre los más utilizados por los ciberdelincuentes.

Números de países poco habituales se utilizan para encubrir estafas internacionales y cargos inesperados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de estos códigos internacionales no es casual. Los atacantes optan por prefijos poco familiares, confiando en que la falta de información sobre ellos incremente las probabilidades de que las víctimas caigan en la trampa.

Cómo operan estas estafas telefónicas

El método fraudulento más usado por los ciberdelincuentes consiste en realizar una llamada breve desde un número internacional, dejando una llamada perdida en el registro.

El objetivo es que el destinatario, intrigado, devuelva la llamada. Cuando esto ocurre, se activa un sistema de tarificación especial que puede costar varios dólares por minuto.

La estafa no termina en el cobro por la llamada. Cada vez que una víctima devuelve la llamada, los estafadores aseguran ingresos directos y, además, pueden utilizar la ocasión para intentar extraer información personal o financiera. Estos contactos pueden derivar en intentos de suplantación de identidad o fraudes más elaborados vinculados a robo de datos.

Por qué estos prefijos son elegidos para fraudes telefónicos

Los atacantes apuestan por la desinformación y la falta de familiaridad con ciertos códigos internacionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La razón principal radica en el bajo perfil que mantienen estos códigos internacionales. Muchos usuarios no asocian los prefijos de Albania, Costa de Marfil, Ghana o Nigeria con ningún peligro, lo que facilita la efectividad del engaño.

La falta de información sobre los costos de las llamadas internacionales y la percepción de que no existe riesgo contribuyen a que más personas devuelvan la llamada. A esta desinformación se suma la sofisticación de los ciberdelincuentes, que perfeccionan sus métodos para que las llamadas parezcan legítimas.

A qué otros riesgos se expone el usuario al interactuar con prefijos peligrosos

Las consecuencias van más allá del impacto económico. Responder o devolver la llamada a estos números expone al usuario a la posible sustracción de datos personales.

El contacto telefónico puede derivar en robo de datos personales y nuevas formas de suplantación de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes aprovechan la interacción para solicitar información bancaria, contraseñas o datos sensibles, lo que puede dar lugar a robos de identidad y fraudes por phishing.

Tras establecer contacto, los atacantes buscan obtener información que permita cometer otros delitos, como transferencias bancarias no autorizadas o el acceso a cuentas personales.

Asimismo, en el caso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, el fraude se ha incrementado. Los ciberdelincuentes utilizan mensajes con errores ortográficos, enlaces sospechosos o instrucciones para instalar aplicaciones externas.

Cómo protegerse ante estas amenazas telefónicas

Se debe desconfiar de cualquier comunicación con códigos extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pautas de las autoridades son claras. Antes de responder, se aconseja consultar el número en internet para verificar si existen reportes de fraude asociados. Asimismo, varias operadoras ofrecen herramientas para identificar y bloquear números sospechosos, fortaleciendo la protección de los usuarios.

En este sentido, la prevención es fundamental. No responder a mensajes o llamadas de origen dudoso, evitar hacer clic en enlaces desconocidos y nunca dar información bancaria o de identidad son acciones esenciales.

Ante la sospecha de haber caído en una trampa de este tipo, se debe contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para informar el incidente y buscar soluciones que limiten el daño económico.