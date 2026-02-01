Cómo la IA puede salvar el 60% del agua que se pierde en las ciudades latinas

La inteligencia artificial permite detectar fugas y optimizar el uso del agua en barrios urbanos, reduciendo el desperdicio de un recurso esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades de América Latina enfrentan un problema crítico: hasta el 60% del agua potable se pierde antes de llegar a los hogares urbanos. Fugas invisibles, redes envejecidas y una gestión tradicional incapaz de anticipar fallos profundizan la crisis hídrica.

Esta realidad golpea con más fuerza a barrios vulnerables, donde el acceso seguro y continuo al agua sigue siendo incierto. El costo social y económico de esta pérdida no se limita al derroche del recurso, sino que impacta en la salud pública, la alimentación y el bienestar de millones de personas.

En este sentido, el avance de la inteligencia artificial (IA) abre una nueva vía para enfrentar esta situación. Herramientas de análisis predictivo, monitoreo remoto y participación ciudadana permiten optimizar la detección de fugas y la gestión del agua, incluso en contextos con recursos limitados.

Nuevas herramientas digitales permiten identificar pérdidas de agua sin necesidad de miles de sensores costosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La inteligencia artificial nos permite pasar de depender de miles de sensores costosos a usar menos dispositivos y aprovechar los datos que ya existen, incluso los reportes ciudadanos”, afirmó Guillermo Salas Dalsaso, experto en IA, tecnología y crecimiento empresarial estratégico.

Por qué se pierde mucha agua en las ciudades latinoamericanas

La mayoría de las ciudades de la región cuenta con redes de distribución envejecidas y poco monitoreo digital. Según Salas, “el agua se va por fugas en tuberías que nadie detecta a tiempo, y no existe un programa masivo para que la gente reporte lo que observa”.

Mientras en países desarrollados las pérdidas suelen estar bajo el 15%, en Latinoamérica la cifra oscila entre el 40% y el 60%. “Estamos botando oro por el desagüe. El agua es la base de todo, afecta la salud, la educación y la alimentación de la población”, remarcó el especialista.

Cómo puede la IA detectar fugas sin grandes inversiones

Desde los teléfonos se pueden informar cualquier fuga que será atendida por la autoridad competente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo tradicional dependía de una red densa de sensores y sistemas de control, una opción que resulta inviable para la mayoría de municipios latinoamericanos.

La inteligencia artificial ha cambiado las reglas. “Ya no hace falta tener sensores cada pocos metros de tubería. Hoy la IA puede analizar datos de menos dispositivos y sumar los reportes ciudadanos que llegan por celular”, explicó Salas.

Aplicaciones y notificaciones push permiten a los residentes informar caídas de presión, cortes o fugas. “Esa información, procesada por algoritmos, ayuda a identificar patrones y a detectar puntos críticos mucho más rápido”, agregó el experto. Así, los teléfonos se convierten en aliados para fortalecer el monitoreo sin multiplicar los costos.

Cuál es el papel de los ciudadanos en la gestión eficiente del agua

El nuevo paradigma de gestión hídrica incorpora la participación activa de los ciudadanos. “La comunidad puede reportar fallos y fugas desde el teléfono, lo que permite que la autoridad actúe con rapidez”, sostuvo Salas.

La participación ciudadana y los reportes en tiempo real agilizan la respuesta ante fugas y fallos en el suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo participativo agiliza el mantenimiento correctivo y preventivo. “La información que aportan los habitantes de los barrios vulnerables es clave para priorizar la atención y evitar que una fuga pequeña se convierta en una catástrofe”, detalló el especialista.

Qué ahorro económico ofrece la inteligencia artificial en la gestión de recursos

El impacto de la inteligencia artificial no solo se mide en litros ahorrados, sino en millones de dólares que los municipios dejan de perder.

La digitalización y la automatización pueden multiplicar por diez la eficiencia en la administración del agua, como de otros recursos, antes de 2030. El ahorro abarca tanto el costo de reparación de daños mayores como el gasto energético y químico de tratar agua que nunca se usará.

Asimismo, en ciudades donde el presupuesto para sensores es limitado, la IA y la colaboración ciudadana ofrecen una vía más rápida y asequible para mejorar la eficiencia.

Cuáles son los desafíos para expandir estas soluciones tecnológicas en la región

Esta tecnología puede ahorrar en 10 veces el tiempo que se tarda solucionando una problemática social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la inteligencia artificial enfrenta obstáculos institucionales y culturales. “El principal error es creer que tenemos tiempo”, advirtió Salas.

Los cambios tecnológicos avanzan más rápido que la capacidad de respuesta de los gobiernos, y muchas veces la academia no se integra de manera efectiva a los proyectos de innovación.

“La solución a la crisis del agua no va a venir de modelos importados, sino de la alianza entre sector público, privado y la creatividad local”, subrayó el especialista.

Países como Brasil y Chile empiezan a mostrar casos de éxito, pero la región en su conjunto necesita acelerar el paso para evitar que el desperdicio de agua siga creciendo y las consecuencias sociales se profundicen.