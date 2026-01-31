Tecno

La inteligencia artificial ya supera al ser humano promedio en creatividad, pero no al nivel de genio

Una investigación comparó la creatividad de sistemas de IA con la de más de 100.000 personas en tareas de pensamiento divergente

Los modelos de IA obtuvieron mejores resultados que la media humana en la generación de palabras inusuales, según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) en el campo de la creatividad ha alcanzado un nuevo hito. Un equipo liderado por la Universidad de Montreal comparó, por primera vez a gran escala, la capacidad creativa de modelos de lenguaje como GPT-4, Claude y Gemini con la de más de 100.000 personas.

El estudio, considerado el mayor de su tipo, revela que algunos sistemas de IA ya logran puntajes superiores a la media humana en tareas de pensamiento divergente, aunque aún se mantienen por debajo de los niveles alcanzados por los individuos más creativos.

Modelos de IA frente a la creatividad humana

El experimento se basó en la Tarea de Asociación Difusa (DAT), una prueba psicológica empleada para medir la creatividad a través de la generación de palabras inusuales. Los participantes humanos y los sistemas de IA recibieron la misma consigna: enlistar diez palabras lo más poco comunes posible. Ejemplos de respuestas creativas incluyeron términos como “galaxia”, “quantum”, “huracán” o “terciopelo”.

Las IA también participaron en tareas creativas complejas, como composición de haikus y relatos cortos, superando el promedio humano. (Reuters)

Karim Gerbi, profesor de la Universidad de Montreal y uno de los autores del estudio, señala que “para tareas bien definidas, algunos modelos de IA ya superan la creatividad humana media”. Sin embargo, la investigación mostró que los modelos de IA, incluso los más avanzados, no logran igualar a los humanos más creativos.

La mitad superior de los participantes humanos más creativos superó consistentemente los resultados de todos los modelos de IA, y la diferencia fue aún más marcada en el 10% con mayor puntuación.

Un aspecto destacado es la forma en que la IA genera creatividad. Los investigadores detectaron que GPT-4, en su configuración estándar, repitió palabras como “microscopio” y “elefante” en un porcentaje significativamente mayor que los humanos.

Esto se debe, en parte, al parámetro conocido como “temperatura”, que regula el grado de originalidad y aleatoriedad en las respuestas de los modelos de IA. Cuando la temperatura es baja, la IA tiende a ofrecer respuestas convencionales y repetitivas. En cambio, al aumentar la temperatura, las respuestas se vuelven más variadas e impredecibles.

Los humanos más creativos mantuvieron su ventaja sobre los modelos de IA, especialmente en originalidad y profundidad. (Reuters)

Este hallazgo sugiere que la creatividad de la IA no es un atributo fijo, sino que puede ajustarse y manipularse mediante parámetros técnicos y la redacción de las instrucciones. Cuando el parámetro de temperatura de GPT-4 se ajustó a un valor alto, el modelo logró superar al 72% de los participantes humanos.

Asimismo, la creatividad de la IA también varía según la forma en que se le formulan las consignas; por ejemplo, pedirle que piense en la etimología de las palabras incentiva resultados más originales.

Limitaciones y potencial de la IA creativa

La investigación fue más allá de las asociaciones de palabras e incluyó tareas creativas complejas, como la escritura de haikus, la redacción de sinopsis de películas y la creación de relatos cortos.

Los resultados confirmaron que la IA puede superar el desempeño humano promedio en estas actividades, pero los humanos expertos o más creativos siguen demostrando una mayor originalidad y profundidad.

El estudio concluyó que la IA puede potenciar la creatividad, pero la imaginación y el genio siguen siendo atributos humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio aporta una perspectiva que desafía la preocupación sobre la posible sustitución de las profesiones creativas por la IA. Gerbi subraya que la IA generativa se ha convertido en una herramienta poderosa al servicio de la creatividad humana, no en un reemplazo de la imaginación. El potencial de la IA radica en su capacidad para funcionar como un “amplificador” de la creatividad, abriendo caminos de colaboración entre humanos y máquinas.

La conclusión fundamental es que la creatividad de la IA está condicionada por la intervención y los estímulos humanos. Si bien la tecnología ya ha alcanzado el nivel promedio de creatividad humana, el genio creativo sigue siendo, por ahora, una característica exclusivamente humana.

El reto y la oportunidad residen en transformar a la IA en una herramienta que potencie la imaginación y la exploración, sin desplazar el papel central de los creadores.

