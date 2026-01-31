De la IA autónoma a los gemelos digitales: las 5 tecnologías que ya transforman a las empresas colombianas

Existen cinco tecnologías que ya están cambiando a las empresas en Colombia.

La competitividad empresarial en Colombia ya no se define únicamente por los resultados financieros, sino por la capacidad tecnológica para operar en tiempo real. De cara a 2026, factores como la conectividad, la baja latencia y la infraestructura digital se han convertido en elementos centrales del core business, al impactar directamente áreas como ventas, producción, seguridad, atención al cliente y toma de decisiones estratégicas.

Así lo plantea Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, quien advierte que la infraestructura tecnológica moderna cumple hoy un rol similar al de la electricidad hace un siglo. “Sin una base sólida de fibra óptica, 5G y gestión avanzada de redes, hablar de inteligencia artificial, automatización o realidad extendida es simplemente retórica”, sostiene. En ese contexto, el ejecutivo identifica cinco tendencias que ya están marcando un punto de inflexión para las empresas en el país.

La primera es la consolidación de los agentes de inteligencia artificial, una evolución que va más allá de los chatbots o asistentes digitales. La llamada Agentic AI permite que los sistemas no solo respondan consultas, sino que ejecuten tareas completas de forma autónoma, como negociar con proveedores, ajustar inventarios, activar campañas comerciales o gestionar procesos de cobro.

Los agentes de IA llegarán a las empresas colombianas, chatbots que ejecuten tareas totalmente autónomos. (Adobe Stock)

De acuerdo con un informe de PwC citado por Maturana, el 66 % de las empresas que ya adoptaron este tipo de agentes reportan aumentos en la productividad, mientras que más de la mitad señala reducciones de costos y decisiones más rápidas.

La segunda tendencia es la IA física combinada con edge computing, que traslada la inteligencia artificial desde la nube hacia dispositivos como robots, drones y sensores industriales. En lugar de enviar toda la información a centros de datos remotos, el procesamiento ocurre directamente en el dispositivo o en el borde de la red, lo que reduce la latencia y permite respuestas inmediatas. Para que este modelo funcione, la conectividad interna debe ser altamente confiable y estar siempre disponible, un requisito clave para sectores como la industria, la logística y la minería.

En tercer lugar, el edge computing como estándar operativo comienza a dejar de ser una ventaja experimental para convertirse en una condición de supervivencia. Este enfoque descentraliza el procesamiento de datos y permite que las decisiones automatizadas se tomen en milisegundos, sin depender de la congestión de servidores en la nube. Con redes más maduras, industrias como la manufactura, el retail o el transporte podrán optimizar procesos críticos en tiempo real, impulsando eficiencia y productividad a gran escala.

Con el edge computing, las deciciones de los sistemas autónomos se toman en segundos. (Canvia)

La cuarta tendencia es la confianza digital y la ciberseguridad, que hoy se posicionan como un diferenciador competitivo. La protección de datos, la transparencia en el uso de la IA y la resiliencia frente a ciberataques influyen directamente en la reputación de las organizaciones y en su capacidad para operar en mercados cada vez más regulados. Tecnologías como la criptografía poscuántica, la autenticación avanzada y la gobernanza de datos no solo reducen riesgos legales y financieros, sino que habilitan nuevos modelos de negocio digitales de forma segura.

Finalmente, la sostenibilidad digital emerge como un eje estratégico. El concepto de green IT apunta a optimizar la infraestructura tecnológica para reducir su impacto ambiental, especialmente en centros de datos y servicios de nube. Esto incluye el uso de energías renovables, sistemas avanzados de enfriamiento líquido y herramientas de inteligencia artificial para gestionar el consumo eléctrico en tiempo real. Según Maturana, estas prácticas no solo disminuyen la huella de carbono, sino que fortalecen la resiliencia operativa y el compromiso con el entorno local.

En conjunto, estas cinco tendencias muestran que la transformación digital en Colombia ya está en marcha y que la infraestructura tecnológica se ha convertido en un factor decisivo para la competitividad empresarial. Las compañías que inviertan en conectividad, automatización y confianza digital estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del mercado en los próximos años.

Las cinco tecnologías que cambiarán a las empresas colombianas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)