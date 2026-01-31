Bitcoin registró su peor caída en los últimos 9 meses: cuáles son las causas

El precio de Bitcoin perforó soportes clave y cayó hasta el rango de los 81.600 dólares el 30 de enero de 2026. (Reuters)

Bitcoin atravesó una de sus jornadas más difíciles al registrar su mayor caída de los últimos nueve meses. El jueves 30 de enero de 2026, el precio de la principal criptomoneda mundial descendió hasta el rango de los 81.600 dólares.

Un día después, la cotización se mantenía cerca de los 83.000 dólares, aunque la volatilidad y el sentimiento de incertidumbre persisten en el mercado.

Liquidaciones masivas y “miedo extremo” entre inversores

La fuerte corrección de Bitcoin estuvo acompañada por una ola de ventas generalizadas en el mercado de criptomonedas.

Según datos de analistas, cerca de 1.680 millones de dólares en activos digitales fueron liquidados durante la jornada, y aproximadamente el 93% de esa suma correspondió a posiciones largas. Es decir, inversores que apostaban a una suba del precio y se vieron forzados a vender ante la caída abrupta.

Más de 1.680 millones de dólares en activos digitales fueron liquidados durante la jornada de mayor caída. (Reuters)

Este proceso de liquidación masiva reflejó un mercado sobrecargado de optimismo que, al perder referencias técnicas relevantes, quedó expuesto a un ajuste rápido y profundo. Además, el desapalancamiento en los mercados de derivados aceleró la presión vendedora, profundizando el descenso de Bitcoin y de otras criptomonedas alternativas.

Uno de los indicadores más seguidos para medir el sentimiento de los inversores es el Crypto Fear & Greed Index, que se desplomó hasta los 16 puntos. Este nivel se asocia históricamente a fases de “miedo extremo” y a fenómenos de capitulación, en los que los inversores tienden a reducir su exposición a activos de riesgo y buscan liquidez.

Las caídas drásticas en este índice suelen anticipar episodios de volatilidad prolongada y dificultan la recuperación sostenida de los precios sin la presencia de catalizadores positivos.

El índice Crypto Fear & Greed se desplomó hasta 16 puntos, señalando un clima de “miedo extremo” en el mercado. (Bloomberg)

Factores técnicos, contexto macroeconómico y tensiones geopolíticas

La reciente caída de Bitcoin reabrió el debate entre operadores y analistas sobre la naturaleza de este retroceso: mientras algunos lo ven como una corrección profunda pero puntual, otros advierten sobre la posibilidad de un ciclo bajista extendido.

Desde una perspectiva técnica, la caída de su valor por debajo de la barrera ‘segura’ de los 84.000 dólares alteró los gráficos de largo plazo. La media móvil de 200 semanas, ubicada en torno a los 57.000 dólares, resurgió como posible referencia estructural para el valor de Bitcoin si la tendencia negativa persiste.

En paralelo, la evolución de los mercados tradicionales tuvo un impacto adicional en las criptomonedas. El deterioro técnico en Wall Street y la aversión al riesgo generalizada en los mercados financieros se tradujeron en un mayor correlato entre Bitcoin y activos tradicionales, como el oro y las acciones, especialmente durante momentos de tensión macroeconómica y geopolítica.

Factores técnicos, la situación en Wall Street y tensiones políticas aumentaron la presión vendedora sobre Bitcoin y otras criptomonedas. (Reuters)

A esto se suman factores políticos, como la atención sobre la posible nominación de Kevin Warsh para la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump, lo que añade una dosis adicional de incertidumbre al panorama.

A pesar del escenario bajista, algunos analistas consideran que Bitcoin podría estar entrando en una zona de infravaloración, lo que abre la puerta a eventuales rebotes técnicos si aparecen condiciones más favorables. Sin embargo, la volatilidad característica del mercado cripto y la falta de señales claras de recuperación invitan a la cautela.

El futuro inmediato de Bitcoin dependerá tanto de la evolución de los mercados internacionales como de la capacidad del activo para encontrar nuevos valores estables y recuperar la confianza de los inversores.