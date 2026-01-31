Tecno

Bitcoin registró su peor caída en los últimos 9 meses: cuáles son las causas

Analistas debaten si la caída de Bitcoin es una corrección puntual o el inicio de un ciclo bajista más prolongado

Guardar
El precio de Bitcoin perforó
El precio de Bitcoin perforó soportes clave y cayó hasta el rango de los 81.600 dólares el 30 de enero de 2026. (Reuters)

Bitcoin atravesó una de sus jornadas más difíciles al registrar su mayor caída de los últimos nueve meses. El jueves 30 de enero de 2026, el precio de la principal criptomoneda mundial descendió hasta el rango de los 81.600 dólares.

Un día después, la cotización se mantenía cerca de los 83.000 dólares, aunque la volatilidad y el sentimiento de incertidumbre persisten en el mercado.

Liquidaciones masivas y “miedo extremo” entre inversores

La fuerte corrección de Bitcoin estuvo acompañada por una ola de ventas generalizadas en el mercado de criptomonedas.

Según datos de analistas, cerca de 1.680 millones de dólares en activos digitales fueron liquidados durante la jornada, y aproximadamente el 93% de esa suma correspondió a posiciones largas. Es decir, inversores que apostaban a una suba del precio y se vieron forzados a vender ante la caída abrupta.

Más de 1.680 millones de
Más de 1.680 millones de dólares en activos digitales fueron liquidados durante la jornada de mayor caída. (Reuters)

Este proceso de liquidación masiva reflejó un mercado sobrecargado de optimismo que, al perder referencias técnicas relevantes, quedó expuesto a un ajuste rápido y profundo. Además, el desapalancamiento en los mercados de derivados aceleró la presión vendedora, profundizando el descenso de Bitcoin y de otras criptomonedas alternativas.

Uno de los indicadores más seguidos para medir el sentimiento de los inversores es el Crypto Fear & Greed Index, que se desplomó hasta los 16 puntos. Este nivel se asocia históricamente a fases de “miedo extremo” y a fenómenos de capitulación, en los que los inversores tienden a reducir su exposición a activos de riesgo y buscan liquidez.

Las caídas drásticas en este índice suelen anticipar episodios de volatilidad prolongada y dificultan la recuperación sostenida de los precios sin la presencia de catalizadores positivos.

El índice Crypto Fear &
El índice Crypto Fear & Greed se desplomó hasta 16 puntos, señalando un clima de “miedo extremo” en el mercado. (Bloomberg)

Factores técnicos, contexto macroeconómico y tensiones geopolíticas

La reciente caída de Bitcoin reabrió el debate entre operadores y analistas sobre la naturaleza de este retroceso: mientras algunos lo ven como una corrección profunda pero puntual, otros advierten sobre la posibilidad de un ciclo bajista extendido.

Desde una perspectiva técnica, la caída de su valor por debajo de la barrera ‘segura’ de los 84.000 dólares alteró los gráficos de largo plazo. La media móvil de 200 semanas, ubicada en torno a los 57.000 dólares, resurgió como posible referencia estructural para el valor de Bitcoin si la tendencia negativa persiste.

En paralelo, la evolución de los mercados tradicionales tuvo un impacto adicional en las criptomonedas. El deterioro técnico en Wall Street y la aversión al riesgo generalizada en los mercados financieros se tradujeron en un mayor correlato entre Bitcoin y activos tradicionales, como el oro y las acciones, especialmente durante momentos de tensión macroeconómica y geopolítica.

Factores técnicos, la situación en
Factores técnicos, la situación en Wall Street y tensiones políticas aumentaron la presión vendedora sobre Bitcoin y otras criptomonedas. (Reuters)

A esto se suman factores políticos, como la atención sobre la posible nominación de Kevin Warsh para la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump, lo que añade una dosis adicional de incertidumbre al panorama.

A pesar del escenario bajista, algunos analistas consideran que Bitcoin podría estar entrando en una zona de infravaloración, lo que abre la puerta a eventuales rebotes técnicos si aparecen condiciones más favorables. Sin embargo, la volatilidad característica del mercado cripto y la falta de señales claras de recuperación invitan a la cautela.

El futuro inmediato de Bitcoin dependerá tanto de la evolución de los mercados internacionales como de la capacidad del activo para encontrar nuevos valores estables y recuperar la confianza de los inversores.

Temas Relacionados

BitcoinCriptomonedasMundo FintechTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple podría retrasar el lanzamiento del iPhone 18 para centrarse en el iPhone Fold

Según el reporte, la decisión se debería a la escasez de memoria RAM y el aumento de costos en componentes

Apple podría retrasar el lanzamiento

La inteligencia artificial de Google ya crea mundos de videojuegos que se pueden recorrer

La herramienta genera escenarios virtuales que pueden recorrerse en primera o tercera persona, marcando una diferencia frente a otros sistemas de IA

La inteligencia artificial de Google

EEUU condena a un exingeniero de Google por robar secretos de inteligencia artificial para China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras la denuncia presentada por Google, reveló cómo se realizó la transferencia no autorizada de tecnología. Los fundamentos detrás de la primera sentencia por espionaje vinculado a la IA

EEUU condena a un exingeniero

Tecnología trend en 2026 para el regreso a clases: de Karol G a computadores con IA

El MacBook Air (M4) de Apple se caracteriza por su diseño silencioso sin ventilador, opciones de 13 y 15 pulgadas, batería de hasta 18 horas y soporte para inteligencia artificial

Tecnología trend en 2026 para

Diseño ultracompacto y alerta inmediata: así funciona el innovador sensor que permite detectar lesiones cerebrales en tiempo real

El dispositivo, concebido para integrarse fácilmente en cascos y equipos de protección, emite señales automáticas ante golpes peligrosos y ofrece una solución eficiente para la prevención temprana de daños cerebrales en deportes y entornos laborales

Diseño ultracompacto y alerta inmediata:
DEPORTES
La curiosa presentación del Pipa

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

Jazmín Ortenzi avanzó a semifinales en el W75 de Vero Beach tras el retiro de la máxima favorita

TELESHOW
Julieta Nair Calvo habla sobre

Julieta Nair Calvo habla sobre la posibilidad de encarnar a Susana Giménez en su serie: “La adoro, sería un honor”

Iván Noble posteó una foto con su novia y estallaron sus seguidores: “Hay que cerrar el estadio”

River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

Paris Hilton halagó a María Becerra: “La amo, tiene una voz increíble, con ella probé por primera vez el mate”

El orgullo de Zaira Nara luego de que su hijo de cinco años completara una travesía en La Patagonia

INFOBAE AMÉRICA

Tensión entre Estados Unidos e

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

La revolución silenciosa de la geotermia: la clave oculta para reducir costos y acelerar la transición hacia energías renovables

Por qué la adaptación de los mosquitos tras la deforestación preocupa a los expertos en salud de Brasil

El jefe de seguridad iraní viajó a Moscú en medio de la tensión del régimen con Estados Unidos

Así es el coral que coordina sus movimientos sin cerebro, un misterio evolutivo que sorprende a la ciencia