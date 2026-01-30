Tecno

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que se lanzó al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.
Representaciones físicas de varias criptomonedas. (REUTERS/Edgar Su)

Costo de bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 82755.59 dólares por unidad.

Esto quiere decir que la moneda digital reportó un cambio del -5.81% en las últimas 24 horas , así como una variación del 0.08% enla última hora.

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 126198.07 dólares por unidad.

Bitcoin alcanza un nuevo récord y lidera el auge en el mercado de las criptomonedas

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su precio.

Pantalla de un cajero para
Pantalla de un cajero para comprar criptomonedas. (REUTERS/Arnd Wiegmann)

No obstante, quien invierte en este tipo de activos digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Juegos gratis en Steam 2026: los mejores títulos para descargar sin pagar

Algunos de los videojuegos que se encuentran de forma totalmente gratuita son Dota 2, Counter-Strike, Marvel Rivals y Infinity Nikki

Juegos gratis en Steam 2026:

Día de San Valentín en Pokémon GO: desafío global, bonus y más del evento

Al capturar algún Pokémon, los entrenadores recibirán el doble de EXP, y al abrir regalos, obtendrán el doble de Polvo Estrella

Día de San Valentín en

Viuda de Steve Jobs ya utilizó la mitad de la herencia del fundador de Apple: qué hizo con la fortuna

Lejos de conservar la herencia, Powell Jobs viene cumpliendo el deseo de Steve Jobs, quien quería que su fortuna sea devuelta a la sociedad

Viuda de Steve Jobs ya

Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Conoce las historias favoritas de las personas de esta semana

Webtoons: los 10 títulos más

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es
DEPORTES
Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez

Sonríe Marcelo Gallardo: Kendry Páez se realiza la revisión médica y se convertirá en el cuarto refuerzo de River Plate

El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón en el dobles del Abierto de Australia

El crudo relato del ex River Augusto Batalla sobre la depresión: “Tomaba dos vasos de vino para dormir”

La increíble “atajada escorpión” del arquero rival del Dibu Martínez en la Europa League

Con impactantes duelos, quedaron definidos los cruces de los playoff de la Champions League: Real Madrid chocará contra Benfica

TELESHOW
El cruce entre Andrea Rincón

El cruce entre Andrea Rincón y el pastor que filtró el audio de la joven asesinada en Los Ángeles: “Es una traición”

La escapada de Dolores Barreiro a Jujuy: estilo boho chic, gastronomía regional y la previa del carnaval

La desopilante discusión en italiano entre Wanda Nara y Maxi López: ironías, reproches y un exabrupto

Pilar Gamboa recordó cómo fue su romance con Rodrigo de la Serna: “No lo sabe mucha gente”

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

INFOBAE AMÉRICA

De Moscú a Ciudad de

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

Un destructor de misiles de Estados Unidos ancló en Eilat en medio de tensiones con Irán

Kendrick Lamar, Lady Gaga y Bad Bunny buscan hacer historia en una nueva era de los Grammy

Gobierno panameño garantiza estabilidad portuaria tras anulación del contrato con Panama Ports

El “efecto de visión inferior” transformaría la percepción en acuanautas bajo el mar