Tecno

Qué funciones debes tener activadas por si te roban el iPhone

El aumento del robo de celulares en grandes ciudades ha llevado a que la protección de datos y el control remoto del iPhone sean medidas esenciales para minimizar riesgos

Guardar
La función Encontrar de Apple
La función Encontrar de Apple permite localizar, bloquear y borrar el iPhone de manera remota tras un robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad y el robo de celulares como el iPhone son problemas cada vez más frecuentes en grandes ciudades de todo el mundo. Más allá de la pérdida del dispositivo, el hurto de un teléfono implica la exposición de datos personales, acceso a cuentas bancarias, redes sociales y servicios digitales esenciales.

Las cifras de robos de celulares se cuentan por miles en muchas urbes cada año, lo que ha convertido la protección de la información y el control remoto del dispositivo en una prioridad para los usuarios.

En este contexto, no solo resulta importante intentar prevenir el robo, sino también reducir el daño una vez que el teléfono ha sido hurtado. Para ello, existen funciones clave que todo usuario de iPhone debe tener activadas y correctamente configuradas.

Apple ofrece la opción de
Apple ofrece la opción de borrar automáticamente el contenido del iPhone tras 10 intentos fallidos de código de desbloqueo. (Bloomberg)

Configuración básica

El primer paso es asegurarse de tener actualizadas las credenciales de iCloud. Este acceso es esencial para utilizar la función Encontrar, desde donde es posible:

  • Localizar el iPhone en tiempo real y seguir los cambios de ubicación.
  • Hacer sonar el dispositivo.
  • Borrar de manera remota todo el contenido del teléfono, protegiendo fotosmensajescorreos y aplicaciones ante un robo.

Otra medida importante es revisar qué funciones permanecen activas cuando el iPhone está bloqueado. Desde Configuración > Face ID y código, se pueden desactivar accesos como el Centro de control (para evitar que se active el modo avión o se corte la conexión), el Centro de notificaciones y widgets (que pueden revelar información confidencial), la opción de responder mensajes o devolver llamadas perdidas, y el acceso rápido a Wallet.

El uso obligatorio de Face
El uso obligatorio de Face ID o Touch ID para abrir apps críticas refuerza la seguridad ante accesos no autorizados. (Infobae América)

En este menú también se puede activar el borrado automático del contenido tras 10 intentos fallidos de ingreso de código, lo que crea una barrera adicional contra intentos de desbloqueo forzados. Además, Apple permite exigir Face ID o Touch ID para abrir aplicaciones críticas, como redes sociales o apps bancarias, dificultando aún más el acceso a información sensible.

Protección avanzada

Uno de los escenarios más delicados es el robo cuando el delincuente conoce el código de desbloqueo. Para estos casos, Apple incorporó la función Protección del dispositivo en caso de robo. Al activarla, las acciones más sensibles del sistema y de la cuenta de Apple requieren autenticación biométrica obligatoria (Face ID o Touch ID), incluso si se conoce el código.

En determinadas circunstancias, el sistema suma un periodo de espera de una hora antes de autorizar cambios críticos, durante el cual se exige una segunda autenticación biométrica. Este margen permite al usuario activar el Modo perdido desde otro dispositivo o vía iCloud.com antes de que se altere la configuración de seguridad.

La Protección del dispositivo en
La Protección del dispositivo en caso de robo exige autenticación biométrica y puede activar periodos de espera para cambios sensibles. (Reuters)

La protección puede configurarse para activarse solo fuera de ubicaciones conocidas (como casa o trabajo) o de forma permanente. Desactivarla también exige controles biométricos y, en ciertos casos, el periodo de espera.

El Modo perdido, disponible en iCloud.com/find, es la herramienta clave tras el hurto. Permite bloquear el iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, impidiendo el acceso no autorizado y mostrando un mensaje personalizado en pantalla.

Asimismo, la ubicación del equipo sigue actualizándose en el mapa y se suspenden tarjetas de pago y servicios asociados. Aunque el dispositivo no emite notificaciones, puede seguir recibiendo llamadas telefónicas y de FaceTime. El Modo perdido solo se desactiva ingresando el código del equipo o mediante autenticación biométrica.

Estas funciones no evitan el robo, pero su correcta activación y uso conjunto pueden reducir de forma significativa el impacto, protegiendo la información personal, las cuentas digitales y la identidad del usuario en un entorno donde el celular se ha convertido en una extensión indispensable de la vida diaria.

Temas Relacionados

iPhoneAppleCelularSeguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adiós a los icónicos Model S y Model X de Tesla: Musk se centrará en su robot ‘Optimus’

Tesla suspenderá la producción de estos modelos durante el segundo trimestre del 2026

Adiós a los icónicos Model

Una falla en WinRAR podría poner tu PC en manos de ciberdelincuentes

El fallo, identificado como CVE-2025-8088, permite a los atacantes tomar el control de sistemas Windows

Una falla en WinRAR podría

Google desactiva la mayor red global de proxies residenciales usadas para cometer delitos

Los proxies residenciales explotan dispositivos como teléfonos y routers para camuflar actividades ilegales

Google desactiva la mayor red

Ahora puedes navegar en Google Maps con Gemini mientras caminas o manejas bicicleta

Esta integración de las herramientas de Google ofrece asistencia conversacional en tiempo real

Ahora puedes navegar en Google

Este es el juego gratuito de febrero para PS5: divide a la comunidad y recibe una valoración de 70 sobre 100

Undisputed se diferencia de otros títulos de boxeo por su enfoque en la simulación fiel del deporte

Este es el juego gratuito
DEPORTES
El incómodo ida y vuelta

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

Tensión con la llegada de Pipa Benedetto a Ecuador: el caótico cruce con los aficionados del Barcelona y un fuerte pedido

TELESHOW
El cuestionamiento de Sabrina Rojas

El cuestionamiento de Sabrina Rojas a Flor Vigna por su canción para Luciano Castro: “Si él te angustia, no hagas esto”

El nostálgico recuerdo de la China Suárez de su niñez: la foto que publicó de sus años en Rincón de Luz

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

“El verdadero fuego”: Wanda Nara y el provocador anuncio de MasterChef Celebrity para competir con la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo llegaron las piedras a

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo

De rival del Titanic al olvido: la historia del RMS Berengaria, el gigante que conquistó el Atlántico y cedió ante la modernidad

El régimen de Irán amenazó con atacar bases y portaaviones de Estados Unidos ante cualquier acción militar de Washington

La OMS confirmó ataques a hospitales en Irán y denunció agresiones a personal sanitario en medio de la represión