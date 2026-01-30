Qué funciones debes tener activadas por si te roban el iPhone

La función Encontrar de Apple permite localizar, bloquear y borrar el iPhone de manera remota tras un robo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inseguridad y el robo de celulares como el iPhone son problemas cada vez más frecuentes en grandes ciudades de todo el mundo. Más allá de la pérdida del dispositivo, el hurto de un teléfono implica la exposición de datos personales, acceso a cuentas bancarias, redes sociales y servicios digitales esenciales.

Las cifras de robos de celulares se cuentan por miles en muchas urbes cada año, lo que ha convertido la protección de la información y el control remoto del dispositivo en una prioridad para los usuarios.

En este contexto, no solo resulta importante intentar prevenir el robo, sino también reducir el daño una vez que el teléfono ha sido hurtado. Para ello, existen funciones clave que todo usuario de iPhone debe tener activadas y correctamente configuradas.

Apple ofrece la opción de borrar automáticamente el contenido del iPhone tras 10 intentos fallidos de código de desbloqueo. (Bloomberg)

Configuración básica

El primer paso es asegurarse de tener actualizadas las credenciales de iCloud. Este acceso es esencial para utilizar la función Encontrar, desde donde es posible:

Localizar el iPhone en tiempo real y seguir los cambios de ubicación.

Hacer sonar el dispositivo.

Borrar de manera remota todo el contenido del teléfono, protegiendo fotos, mensajes, correos y aplicaciones ante un robo.

Otra medida importante es revisar qué funciones permanecen activas cuando el iPhone está bloqueado. Desde Configuración > Face ID y código, se pueden desactivar accesos como el Centro de control (para evitar que se active el modo avión o se corte la conexión), el Centro de notificaciones y widgets (que pueden revelar información confidencial), la opción de responder mensajes o devolver llamadas perdidas, y el acceso rápido a Wallet.

El uso obligatorio de Face ID o Touch ID para abrir apps críticas refuerza la seguridad ante accesos no autorizados. (Infobae América)

En este menú también se puede activar el borrado automático del contenido tras 10 intentos fallidos de ingreso de código, lo que crea una barrera adicional contra intentos de desbloqueo forzados. Además, Apple permite exigir Face ID o Touch ID para abrir aplicaciones críticas, como redes sociales o apps bancarias, dificultando aún más el acceso a información sensible.

Protección avanzada

Uno de los escenarios más delicados es el robo cuando el delincuente conoce el código de desbloqueo. Para estos casos, Apple incorporó la función Protección del dispositivo en caso de robo. Al activarla, las acciones más sensibles del sistema y de la cuenta de Apple requieren autenticación biométrica obligatoria (Face ID o Touch ID), incluso si se conoce el código.

En determinadas circunstancias, el sistema suma un periodo de espera de una hora antes de autorizar cambios críticos, durante el cual se exige una segunda autenticación biométrica. Este margen permite al usuario activar el Modo perdido desde otro dispositivo o vía iCloud.com antes de que se altere la configuración de seguridad.

La Protección del dispositivo en caso de robo exige autenticación biométrica y puede activar periodos de espera para cambios sensibles. (Reuters)

La protección puede configurarse para activarse solo fuera de ubicaciones conocidas (como casa o trabajo) o de forma permanente. Desactivarla también exige controles biométricos y, en ciertos casos, el periodo de espera.

El Modo perdido, disponible en iCloud.com/find, es la herramienta clave tras el hurto. Permite bloquear el iPhone, iPad, Mac o Apple Watch, impidiendo el acceso no autorizado y mostrando un mensaje personalizado en pantalla.

Asimismo, la ubicación del equipo sigue actualizándose en el mapa y se suspenden tarjetas de pago y servicios asociados. Aunque el dispositivo no emite notificaciones, puede seguir recibiendo llamadas telefónicas y de FaceTime. El Modo perdido solo se desactiva ingresando el código del equipo o mediante autenticación biométrica.

Estas funciones no evitan el robo, pero su correcta activación y uso conjunto pueden reducir de forma significativa el impacto, protegiendo la información personal, las cuentas digitales y la identidad del usuario en un entorno donde el celular se ha convertido en una extensión indispensable de la vida diaria.