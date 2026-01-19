Así es el ataque silencioso por Bluetooth que permite robar datos de tu móvil sin que lo notes

Expertos en ciberseguridad advierten que el Bluetooth se ha convertido en una de las vías de ataque preferidas por los ciberdelincuentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque la popularidad de los auriculares inalámbricos y los relojes inteligentes ha hecho del Bluetooth una conexión indispensable, dejarlo encendido todo el día puede abrir la puerta a amenazas invisibles y comprometer tu privacidad, especialmente en lugares concurridos.

Riesgos de seguridad por tener el Bluetooth siempre activado

La costumbre de mantener el Bluetooth encendido por comodidad o descuido es más peligrosa de lo que parece. Antes, la principal preocupación era el consumo de batería. Sin embargo, con la llegada de los protocolos Bluetooth Low Energy, el verdadero problema es la seguridad de los datos personales.

Expertos en ciberseguridad advierten que el Bluetooth, ideado para facilitar la conexión entre dispositivos, se ha convertido en una de las vías de ataque preferidas por los ciberdelincuentes. Basta con estar en un lugar público, como el metro o una cafetería, para que tu dispositivo visible y con Bluetooth activo sea detectado y atacado a menos de 10 metros de distancia.

La costumbre de mantener el Bluetooth encendido por comodidad o descuido es más peligrosa de lo que parece. (VisualesIA)

Tipos de ataques por Bluetooth: bluejacking y bluesnarfing

El primer riesgo es el bluejacking, una técnica en la que el atacante busca dispositivos cercanos y visibles para enviar mensajes no solicitados usando el protocolo de tarjetas de contacto (vCard) o notas. Aunque normalmente se utiliza para enviar contenido publicitario o bromas, esta práctica demuestra la facilidad con la que se puede acceder a tu móvil sin tu permiso.

Un peligro más grave es el bluesnarfing, que consiste en el robo de información privada. Los delincuentes explotan fallos en el emparejamiento Bluetooth para forzar una conexión sin que el usuario lo autorice. Una vez establecida la conexión, pueden leer la agenda de contactos, acceder a correos electrónicos, descargar fotografías y hasta interceptar mensajes SMS.

Esto último es especialmente delicado cuando usas la verificación en dos pasos por SMS para acceder a aplicaciones bancarias, ya que el atacante podría hacerse con tus claves de acceso.

El bluesnarfing consiste en el acceso no autorizado y robo de información privada almacenada en el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo proteger tu móvil frente a ataques Bluetooth

A pesar de que los sistemas operativos actuales han mejorado su seguridad, existen medidas simples y efectivas para protegerte de estos riesgos:

Apaga el Bluetooth siempre que no lo utilices. Si no tienes dispositivos sincronizados en ese momento, es la mejor manera de evitar ataques.

Configura tu dispositivo para que el Bluetooth no sea visible permanentemente, sino solo cuando tú lo decidas.

Mantén tu móvil actualizado con las últimas versiones del sistema operativo, pues los parches de seguridad corrigen vulnerabilidades conocidas.

Rechaza cualquier solicitud de emparejamiento de dispositivos que no reconozcas. Si recibes alguna notificación sospechosa, apaga la conexión de inmediato.

Estas recomendaciones refuerzan la importancia de no confiarse ni dejar el Bluetooth siempre activo. Con simples ajustes y hábitos preventivos, puedes blindar tu información personal y mantener a salvo tu privacidad frente a amenazas invisibles.

Se recomienda apagar el Bluetooth siempre que no lo utilices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre Bluetooth Low Energy y el Bluetooth clásico

Bluetooth Low Energy (BLE) y el Bluetooth tradicional presentan diferencias clave en su funcionamiento y uso. El Bluetooth clásico, presente desde finales de los 90, está diseñado para transferencias continuas de datos a velocidades relativamente altas, como ocurre con la transmisión de audio en auriculares inalámbricos o la transferencia de archivos entre dispositivos.

Sin embargo, este tipo de conexión consume más energía, lo que impacta en la duración de la batería de los dispositivos conectados.

Por otro lado, Bluetooth Low Energy fue desarrollado para aplicaciones que solo requieren intercambios de datos esporádicos y de bajo volumen, como relojes inteligentes, pulseras de actividad o sensores domésticos. BLE destaca por su mínima demanda de energía, prolongando la autonomía de dispositivos pequeños que dependen de baterías compactas.

Mientras el Bluetooth tradicional es ideal para conexiones continuas y estables, BLE resulta mucho más eficiente para dispositivos que necesitan estar conectados durante largos periodos sin agotar rápidamente su batería.