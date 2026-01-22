Tecno

Steam sorprende con un nuevo juego gratis que ya puedes descargar sin límites

Cracked invita a los jugadores a competir como magos en duelos PvP 3D llenos de físicas realistas, progresión aleatoria y combates frenéticos en la plataforma de Valve

Steam refuerza su catálogo con
Steam refuerza su catálogo con un nuevo roguelike gratuito de acción y poderes sorprendentes

Steam la plataforma de videojuegos para PC, acaba de sumar a su catálogo un nuevo título gratuito: Cracked. Este lanzamiento refuerza la apuesta de Valve por el modelo free to play y responde a la demanda creciente de los usuarios por experiencias multijugador, accesibles y con mecánicas innovadoras. Cracked está disponible y puede descargarse sin restricciones ni necesidad de pagos.

Cuál es el juego gratuito de Steam

Cracked se define como un roguelike PvP 3D, en el que magos con cabezas de cristal se enfrentan en combates rápidos y caóticos. El juego combina elementos clásicos del género roguelike, como la progresión aleatoria y la toma de decisiones tras cada ronda, con partidas multijugador que pueden ir de uno contra uno hasta equipos de cuatro jugadores.

Cada mago es extremadamente poderoso, pero también muy frágil: si el cristal de la cabeza se rompe, la ronda termina, lo que añade tensión y dinamismo a cada enfrentamiento.

El sistema de combate está basado en físicas, lo que significa que los hechizos y ataques interactúan de manera realista con el entorno. Los jugadores pueden rebotar proyectiles, usar obstáculos a su favor y experimentar con mejoras únicas tras cada ronda.

Hay más de cuarenta poderes diferentes, de varias rarezas, que se pueden combinar para crear estilos de juego personalizados. Esta variedad garantiza que cada partida sea única, ya que las combinaciones posibles son prácticamente infinitas.

Cracked ofrece partidas rápidas y frenéticas, ideales para quienes prefieren sesiones cortas y llenas de acción. El sistema de mejoras tras cada ronda obliga a los jugadores a adaptar sus estrategias constantemente. El combate, basado en físicas, requiere habilidad y reflexión, mientras que la posibilidad de jugar en solitario o en equipos añade variedad.

Steam sorprende con un lanzamiento
Steam sorprende con un lanzamiento gratuito que combina combate basado en físicas y multijugador estratégico

El título está diseñado para satisfacer tanto a quienes buscan competición online como a quienes prefieren probar combinaciones de poderes y estilos. La progresión roguelike, junto al sistema multijugador, asegura que ninguna partida sea igual a la anterior.

Cómo descargar de manera gratuita Cracked

Para descargar Cracked solo es necesario tener una cuenta de Steam. Basta con buscar el juego en la tienda digital y pulsar el botón “Jugar”. El título se añadirá a la biblioteca del usuario y podrá instalarlo sin costo alguno. Además, todas las actualizaciones futuras llegarán automáticamente, como ocurre con el resto de juegos de la plataforma.

Una de las grandes ventajas de Steam es que no exige suscripciones ni métodos de pago para acceder a los títulos gratuitos. Los usuarios simplemente añaden los juegos a su biblioteca personal y los mantienen para siempre. El proceso es sencillo y seguro, lo que favorece la expansión constante de la comunidad.

Qué es Steam y por qué su popularidad entre gamers

Desde 2003, Steam es la referencia mundial en distribución digital de videojuegos para PC. Su catálogo abarca desde superproducciones hasta proyectos independientes, y la sección de juegos gratuitos ha crecido notablemente en los últimos años.

Títulos como Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends o Los Sims 4 pueden descargarse sin coste, y a ellos se suma ahora Cracked.

Valve incentiva la participación de su comunidad mediante eventos, promociones y la posibilidad de probar juegos de pago de manera gratuita durante períodos limitados. El modelo free to play democratiza el acceso al entretenimiento digital y permite que más jugadores experimenten propuestas originales sin barreras económicas.

El fenómeno es relevante porque, en un mercado cada vez más competitivo, la gratuidad sigue siendo una de las mejores formas de captar la atención de los jugadores y de afianzar la comunidad de Steam, que ya supera los 120 millones de usuarios activos. Lanzamientos como Cracked ofrecen la oportunidad de experimentar títulos originales que no exigen inversiones iniciales y que, en muchos casos, priorizan la diversión y la rejugabilidad.

