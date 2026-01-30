Este es el juego gratuito de febrero para PS5: divide a la comunidad y recibe una valoración de 70 sobre 100

El videojuego ofrece varios modos, incluyendo Carrera, combates rápidos y un multijugador. PlayStation

PS Plus ha anunciado los títulos gratuitos que estarán disponibles en febrero para sus suscriptores de las modalidades Essential, Extra y Premium/Deluxe. Entre ellos destaca Undisputed, un videojuego de boxeo que apuesta por el realismo y que, desde su lanzamiento, ha generado opiniones encontradas entre los jugadores.

El título, que logra una puntuación crítica de 70 sobre 100, se convierte en el principal atractivo del mes, pero no logra consenso en la comunidad gamer.

Undisputed en PS Plus: experiencia de boxeo realista y modos de juego

Undisputed para PS5 se diferencia de otros títulos de boxeo por su enfoque en la simulación fiel del deporte. El juego invita al usuario a pensar cada movimiento en el cuadrilátero, valorando la estrategia, la gestión del ritmo y el momento adecuado para atacar o defenderse.

Undisputed, de Steel City Interactive.

Incluye una amplia variedad de técnicas como golpes, esquivas, bloqueos y un sistema de resistencia que incide directamente en el desempeño del boxeador. Más que la fuerza bruta, la táctica y el control son elementos centrales en cada combate.

El videojuego ofrece varios modos, incluyendo Carrera, combates rápidos y un multijugador que permite medir habilidades en línea. La selección de boxeadores reales, junto con la opción de crear personajes personalizados, busca atraer a quienes buscan profundidad y autenticidad en la simulación deportiva.

Opiniones divididas: valoración crítica y recepción entre los jugadores

Undisputed ha provocado opiniones polarizadas. Mientras que en Metacritic la crítica especializada le otorga una nota de 70 sobre 100, entre los usuarios la media baja a 4,8 sobre 10. En Steam, el juego alcanza un 61% de reseñas positivas sobre más de 18.000 valoraciones, lo que confirma que, aunque no predomina la desaprobación, tampoco hay un respaldo mayoritario.

Undisputed invita al usuario a pensar cada movimiento en el cuadrilátero. (www.playstation.com)

Las críticas de los usuarios señalan que, a pesar del potencial del juego y de su propuesta técnica, la experiencia online deja que desear. Un ejemplo es el comentario de ‘DJAnglada’ en Steam, quien afirma que “las mecánicas que el juego intenta enseñar —esquivas, parries, contragolpes, gestión de la distancia— simplemente se rompen en partidas online”.

A esto suma que “los golpes atraviesan animaciones, la IA conecta jabs con una precisión absurda y te cruzas constantemente con jugadores que convierten los combates en un spam infinito de uppercuts, drenando tu stamina en segundos”.

Todos los videojuegos gratis para febrero 2026

Los juegos gratuitos para suscriptores de PlayStation Plus en febrero 2026 incluyen una selección variada de títulos para PS5 y PS4, cada uno con propuestas únicas:

Subnautica: Below Zero (PS5 y PS4). Ambientado en una región antártica del planeta 4546B, este juego invita a los jugadores a embarcarse en una aventura de supervivencia extrema. Explora entornos congelados, investiga el paradero de tu hermana, enfréntate a condiciones climáticas adversas, construye refugios, recolecta recursos y fabrica herramientas esenciales para sobrevivir.

"Subnautica: Below Zero": gélida aventura de supervivencia. Foto: Unknown Worlds Entertainment/dpa

Ultros (PS5 y PS4). Este título de ciencia ficción destaca por su estilo visual distintivo y una banda sonora envolvente. Combina intensos combates cuerpo a cuerpo con la posibilidad de cultivar vegetación y cuidar plantas en El Sarcófago. Su mecánica de bucles permite reiniciar la historia en puntos clave, desbloquear nuevas áreas y habilidades, y descubrir secretos a medida que avanzas.

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4). Ponte al mando de cazas modernos y futuristas en misiones de combate aéreo repletas de acción. Realiza maniobras espectaculares, enfréntate a enemigos desafiantes en el cielo y elige entre distintas aeronaves y armas para convertirte en un piloto de élite.

Además, los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el 2 de febrero para añadir a su biblioteca los títulos Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed y Core Keeper, correspondientes a la selección de enero.