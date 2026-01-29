WhatsApp tendrá suscripción premium: cero publicidad, stickers exclusivos y más

WhatsApp lanza su suscripción premium: funciones exclusivas y personalización a cambio de pago opcional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp se prepara para una transformación clave en su modelo de negocio: la llegada de una suscripción premium que ofrecerá funciones exclusivas y opciones avanzadas de personalización.

La suscripción premium no será obligatoria, pero permitirá a los usuarios acceder a mejoras como stickers exclusivos, temas personalizados y la posibilidad de fijar más chats, además de eliminar anuncios en la pestaña Novedades en Europa y el Reino Unido.

Esta estrategia sigue la tendencia de otras plataformas sociales, como Facebook e Instagram, que también han optado por ofrecer experiencias sin anuncios a cambio de un pago.

¿Qué ofrecerá la suscripción premium de WhatsApp?

Según las versiones beta más recientes y anuncios oficiales, el plan premium incluirá:

De app gratuita a servicio premium: WhatsApp estrena modelo de suscripción para quienes buscan más control y exclusividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stickers exclusivos : acceso a paquetes de stickers únicos para personalizar las conversaciones.

Temas y estilos : posibilidad de cambiar el aspecto visual de la app según preferencias personales.

Más chats fijados : superar el límite actual de chats que se pueden fijar en la parte superior de la pantalla.

Nuevos tonos de chat : selección de sonidos personalizados para notificaciones.

Personalización del icono de la app : elegir entre varias opciones de iconos para adaptar la apariencia de WhatsApp en el dispositivo.

Navegación sin anuncios en Novedades: especialmente en Europa y Reino Unido, donde Meta prepara la llegada de publicidad en la pestaña de actualizaciones y canales.

Este conjunto inicial de funciones podría ampliarse progresivamente, ya que WhatsApp planea actualizar el plan según el feedback de los usuarios y las tendencias del mercado.

¿Cómo funcionará el acceso y el pago?

El acceso a la suscripción premium se gestionará mediante una lista de espera. Los usuarios interesados podrán inscribirse desde la aplicación, y recibirán una notificación cuando la suscripción esté disponible en su país.

El precio aún no ha sido anunciado y podría variar según la región, siguiendo el modelo que Meta ha implementado en otras plataformas.

La nueva estrategia permite a Meta diversificar ingresos, ofrecer más valor a usuarios avanzados y adaptar la experiencia según las preferencias y necesidades de cada región - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Es importante destacar que la suscripción premium será opcional y no afectará las funciones básicas de WhatsApp. La mensajería privada, los grupos y las funciones principales seguirán estando disponibles de forma gratuita para todos los usuarios. Meta ha asegurado que las protecciones de privacidad y la seguridad seguirán siendo idénticas, sin importar si el usuario paga o no por la suscripción.

La llegada de una suscripción premium a WhatsApp representa un cambio histórico para la app de mensajería, que en sus inicios fue de pago y luego adoptó el modelo gratuito. El movimiento responde a la presión financiera sobre Meta, que busca recuperar la inversión realizada en la compra de WhatsApp y cubrir los elevados costos de infraestructura.

La monetización mediante funciones premium y anuncios busca equilibrar la sostenibilidad financiera del servicio sin comprometer el acceso básico.

¿Por qué Meta apuesta por este modelo?

La introducción de anuncios y suscripciones responde a la búsqueda de rentabilidad. Aunque WhatsApp Business genera algunos ingresos, la escala global del servicio implica costos muy altos que hasta ahora no se han recuperado completamente.

La plataforma introduce stickers, temas personalizados y navegación sin anuncios para quienes opten por el plan, marcando un giro en su modelo de negocio y sumándose a la tendencia freemium de las grandes apps de Meta - (WhatsApp)

La publicidad en la pestaña de Novedades y Canales, junto con la suscripción premium, busca mantener el acceso gratuito para la mayoría, permitiendo que quienes deseen una experiencia más completa o sin interrupciones puedan pagar por ella.

Meta ya ha implementado estrategias similares en Facebook e Instagram, donde eliminar los anuncios es posible solo en algunos países mediante una suscripción. WhatsApp podría seguir ese ejemplo, ajustando la disponibilidad según la respuesta de los usuarios y los resultados de las pruebas iniciales.

La evolución de WhatsApp hacia un modelo ‘freemium’ refleja una tendencia global en las principales plataformas digitales. La posibilidad de pagar por opciones de personalización y experiencias sin anuncios se consolida como una vía para sostener servicios populares sin sacrificar el acceso universal.

WhatsApp premium será una alternativa para quienes buscan más personalización y menos interrupciones, mientras que la aplicación básica seguirá siendo gratuita y accesible para todos.