iPhone 18: estos serían los precios del próximo celular de Apple|rumores

Apple mantendría los precios de entrada en los modelos base del iPhone 18. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

La próxima generación del iPhone está cerca de llegar al mercado y el tema del precio es clave para las personas interesadas en adquirirla.

Apple mantendría los precios en los modelos base, es decir, aquellos con menor capacidad de almacenamiento interno, de acuerdo con el analista Jeff Pu citado por 9to5Mac.

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Esta previsión coincide con los pronósticos de Ming-Chi Kuo, otro analista reconocido en el ecosistema Apple, que asegura que los iPhone 18 Pro y Pro Max se lanzarán con precios de entrada similares a los de la generación anterior: USD 1.099 para el Pro y USD 1.199 para el Pro Max.

Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max conservarían sus precios de lanzamiento: USD 1.099 y USD 1.199, respectivamente. REUTERS/Abdul Saboor

Factores detrás de estos precios

El contexto detrás de esta posible decisión involucra varios factores. Por un lado, los modelos iPhone 17 alcanzaron récords de ventas en el segundo trimestre fiscal, lo que refuerza la confianza de Apple en su posicionamiento de mercado.

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Además, la compañía está en proceso de transición de liderazgo, ya que John Ternus reemplazará a Tim Cook como CEO a partir de septiembre, en un escenario de fuerte demanda y oferta estable.

Otro factor clave es el aumento en el costo de los componentes, especialmente los chips, que impacta tanto a Apple como al resto de la industria y, en consecuencia, a los consumidores.

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Hay rumores de que el modelo de iPhone 18 Pro Max incorporaría un rojo carmesí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, en septiembre también se anticipa la presentación del primer teléfono plegable de Apple, cuyo precio podría alcanzar los USD 2.400.

Qué características se han rumoreado del iPhone 18

Respecto al iPhone 18, se han difundido diversos rumores que abarcan desde el calendario de lanzamiento hasta mejoras en la cámara y el diseño del dispositivo.

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En primer lugar, 9to5Mac señala que Apple presentaría primero los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max en septiembre de 2026, acompañados por su primer iPhone plegable.

El aumento de precios se aplicaría solo a las versiones con mayor capacidad de almacenamiento interno. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Por su parte, el iPhone 18 estándar y la versión Air llegarán en la primavera de 2027, lo que supone un retraso respecto a los lanzamientos tradicionales.

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Asimismo, la nueva generación estrenaría el chip A20 de 2 nanómetros, que promete mayor eficiencia y hasta un 15% más de rendimiento frente al A19.

Los modelos Pro contarían con la variante A20 Pro, destinada a ofrecer aún más potencia. Además, se esperaría que toda la línea incorpore 12 GB de RAM.

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No se prevén grandes cambios en el diseño general, aunque los modelos Pro podrían integrar una Dynamic Island de menor tamaño, gracias a la incorporación de Face ID bajo la pantalla.

El contexto de mayores costos de componentes incide en la estrategia de precios para los modelos avanzados. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las dimensiones de las pantallas se mantendrían (6,3 y 6,9 pulgadas para Pro y Pro Max), pero se incrementará el brillo y la eficiencia energética. También se sumarán nuevos colores, como Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray y Silver.

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El iPhone 18 Pro Max podría incorporar una cámara principal con apertura variable, lo que permitiría un mayor control sobre la entrada de luz y los efectos de profundidad.

Se anticiparían mejoras en la cámara frontal, que alcanzaría los 24 MP, junto con nuevas funciones avanzadas para el procesamiento de imágenes.

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Se esperaría una batería de mayor capacidad (hasta 5.200 mAh en el Pro Max). Apple estrenaría el modem C2, que reemplazaría a Qualcomm y mejoraría la eficiencia, con soporte para 5G mmWave y posibles funciones de internet satelital más allá del uso de emergencia.

El esperado iPhone plegable podría alcanzar los USD 2.400, convirtiéndose en el modelo más caro de la línea. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

La carga rápida alcanzaría los 40W por cable y 25W de forma inalámbrica, manteniendo la compatibilidad con MagSafe y Qi2.

El botón de Camera Control podría simplificarse, eliminando sensores capacitivos y utilizando solo sensores de presión.

El modelo plegable, conocido como iPhone Fold, debutaría en septiembre de 2026 con una pantalla externa de 5,5 pulgadas y una interna de 7,8 pulgadas, cuerpo de titanio y desbloqueo mediante Touch ID lateral.

Algunos rumores indican que el iPhone 18 será más pesado, probablemente debido al aumento en la capacidad de la batería.