Economía

De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

El organismo nacional anunció el nuevo valor de la prestación, que beneficia a familias en situación de vulnerabilidad y se actualiza trimestralmente de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor

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ANSES confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) vigente para mayo de 2026, tras la actualización por movilidad basada en la inflación del trimestre previo. El incremento, oficializado mediante la Resolución 111/2026, responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El monto actualizado de la AUH se abona mensualmente a los titulares que cumplan con los requisitos de ingresos y presentación de documentación exigidos por la Ley 24.714 y su normativa complementaria. El beneficio está dirigido a familias sin empleo formal, trabajadores informales con ingresos por debajo del salario mínimo y monotributistas sociales. Para percibirlo, los responsables deben acreditar la escolaridad y los controles de salud anuales de los menores.

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De cuánto es la AUH de ANSES en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo integra el sistema de seguridad social argentino como un mecanismo de transferencia directa de ingresos a familias en situación de vulnerabilidad. En mayo de 2026, Anses fijó el valor de la AUH en $141.285,31 para cada menor de 18 años y en $460.044,10 para hijos con discapacidad. Estas cifras reflejan la última actualización trimestral derivada del índice de inflación nacional. El monto corresponde a la zona general, que abarca la mayor parte del territorio argentino; en regiones diferenciales, como Patagonia, los importes pueden ser superiores.

Para acceder a ella, los titulares deben acreditar ingresos por debajo de los topes establecidos y cumplir con la presentación anual de la Libreta de Asignación Universal, que certifica asistencia escolar y controles de salud de los menores. El beneficio se acredita automáticamente en la cuenta bancaria del responsable, según el cronograma mensual definido por ANSES.

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De cuánto son las otras asignaciones de ANSES en mayo 2026

Además de la AUH, ANSES administra diversas asignaciones familiares y sociales, cuyos valores también fueron actualizados en mayo. Entre las principales prestaciones se encuentran la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Asignación por Prenatal, la Asignación por Maternidad, las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, los valores varían según el nivel de ingresos del grupo familiar y la zona de residencia. Para la zona general, el monto básico alcanza los $141.285,31 por hijo, mientras que para hijos con discapacidad asciende a $460.044,10. La Asignación por Embarazo para Protección Social mantiene el mismo valor que la AUH, también sujeta a los nuevos topes de ingresos.

En cuanto al sistema previsional, la jubilación mínima para mayo de 2026 es de $393.174,10, a la que se suma un bono extraordinario de $70.000, resultando en un total de $463.174,10 para quienes perciben el haber mínimo. La PUAM alcanza los $314.539,28, y con el bono, el monto total es de $384.539,28.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas llegan a $275.221,87 y, sumando el refuerzo extraordinario, el total asciende a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos equivale al haber mínimo, sumando $393.174,10 y el bono, para totalizar $463.174,10.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
El calendario de pagos de la AUH ANSES de mayo 2026 distribuye las fechas de cobro según la terminación del DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

El calendario de pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
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