Uber crea sus propios robotaxis sin conductor gracias a la IA de NVIDIA

Uber inicia la fase de pruebas reales de su servicio de robotaxis autónomos en San Francisco, marcando un hito en la movilidad sin conductor. (Gianluca Battista)

Uber ha iniciado una etapa decisiva para el implementación de su proyecto de vehículos autónomos. La compañía de viajes compartidos ha presentado su propio robotaxi sin conductor, desarrollado en colaboración con Lucid Group, la startup de conducción autónoma Nuro y con el soporte tecnológico de la inteligencia artificial de NVIDIA.

El lanzamiento oficial de este servicio se espera para finales de este año, con San Francisco como la primera ciudad en acoger las pruebas en tráfico real.

Uber ya hace las primeras pruebas de sus robotaxis

El desarrollo del robotaxi de Uber ha superado la fase de pruebas en circuitos cerrados. Desde hace algunas semanas, los vehículos se desplazan por vías públicas en la zona del Área de la Bahía de San Francisco. Este cambio representa un avance sustancial, ya que los robotaxis ya no se limitan a demostraciones o recorridos controlados, sino que se enfrentan a situaciones cotidianas de tráfico.

Nuro, responsable del sistema de conducción autónoma, dirige el programa de pruebas y supervisa cada trayecto. Para garantizar la seguridad, operadores cualificados acompañan los viajes, evaluando el comportamiento del sistema ante intersecciones, cambios de carril, semáforos y peatones.

Los vehículos autónomos de Uber operan en vías públicas bajo la supervisión de operadores cualificados, evaluando su desempeño en situaciones reales de tráfico y seguridad vial.(REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Esta fase es considerada crítica por los ingenieros, ya que permite analizar el rendimiento de la tecnología en condiciones reales antes de abrir el servicio al público general.

Uber ha confirmado que las pruebas se han desarrollado sin incidentes graves, mostrando optimismo respecto al rendimiento inicial de sus robotaxis. El objetivo es iniciar el servicio en San Francisco antes de que termine el año, compitiendo directamente con otras compañías como Tesla y Waymo, que ya cuentan con vehículos autónomos operando en la ciudad.

Cuál es el papel de la IA de NVIDIA en el proyecto de Uber

Uno de los elementos que distingue al robotaxi de Uber es la integración de la tecnología de NVIDIA. La unidad central de procesamiento de estos vehículos es el sistema DRIVE AGX Thor, una GPU desarrollada específicamente para la movilidad autónoma. Este procesador actúa como el “cerebro” del robotaxi, gestionando en tiempo real el procesamiento de datos de los sensores y la toma de decisiones de la inteligencia artificial.

El sistema de NVIDIA coordina la información recibida por las cámaras, el lidar y los radares para construir una imagen precisa y dinámica del entorno. Esta tecnología es capaz de analizar las condiciones de tráfico, anticipar las maniobras necesarias y ejecutar acciones como cambios de carril o frenadas ante semáforos en cuestión de milisegundos.

La transparencia de la inteligencia artificial de Uber se refleja en una pantalla que informa a los pasajeros sobre detección de objetos, ruta y maniobras previstas en cada viaje. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Además, la IA de NVIDIA no solo procesa datos para la conducción, sino que también proporciona transparencia a los pasajeros. Una pantalla en la cabina muestra en tiempo real lo que el vehículo percibe y las acciones previstas, como giros, cambios de velocidad o cesión de paso. Esta función busca ofrecer confianza y comprensión a los usuarios sobre el funcionamiento del robotaxi.

Cómo es la experiencia del usuario dentro del robotaxi de Uber

El interior del Lucid Gravity está pensado para maximizar la comodidad de los pasajeros. El vehículo ofrece capacidad para seis personas y espacio suficiente para equipaje. Los ocupantes pueden ajustar los asientos calefactados, controlar la climatización y seleccionar la música a través de una pantalla táctil central.

Los pasajeros pueden visualizar la ruta estimada, el tiempo de llegada y recibir notificaciones visuales cuando el coche realiza maniobras como detenerse ante un semáforo o dejar a alguien. En caso de emergencia, la pantalla permite contactar al soporte técnico de Uber o incluso detener el vehículo para bajarse en cualquier punto seguro.

Uber planea desplegar hasta 20.000 vehículos autónomos en seis años, comenzando en Estados Unidos y expandiéndose posteriormente a mercados internacionales exclusivos de la app. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los detalles más llamativos es el módulo Halo en el techo del robotaxi, que incorpora un halo luminoso y pantallas LED exteriores. Estas muestran las iniciales del usuario que ha solicitado el servicio, facilitando la identificación del vehículo al llegar al punto de recogida, y comunicando el estado del viaje al entorno exterior.

Uber tiene planes ambiciosos para sus robotaxis. La empresa aspira a desplegar una flota de cerca de 20.000 vehículos autónomos en los próximos seis años, comenzando por Estados Unidos y expandiéndose después a una docena de mercados internacionales. Todos los viajes se reservarán exclusivamente desde la app de Uber.