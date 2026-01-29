Tecno

Uber crea sus propios robotaxis sin conductor gracias a la IA de NVIDIA

Los vehículos ya están en frase de pruebas en San Francisco, evaluando su desempeño en situaciones reales de tráfico

Guardar
Uber inicia la fase de
Uber inicia la fase de pruebas reales de su servicio de robotaxis autónomos en San Francisco, marcando un hito en la movilidad sin conductor. (Gianluca Battista)

Uber ha iniciado una etapa decisiva para el implementación de su proyecto de vehículos autónomos. La compañía de viajes compartidos ha presentado su propio robotaxi sin conductor, desarrollado en colaboración con Lucid Group, la startup de conducción autónoma Nuro y con el soporte tecnológico de la inteligencia artificial de NVIDIA.

El lanzamiento oficial de este servicio se espera para finales de este año, con San Francisco como la primera ciudad en acoger las pruebas en tráfico real.

Uber ya hace las primeras pruebas de sus robotaxis

El desarrollo del robotaxi de Uber ha superado la fase de pruebas en circuitos cerrados. Desde hace algunas semanas, los vehículos se desplazan por vías públicas en la zona del Área de la Bahía de San Francisco. Este cambio representa un avance sustancial, ya que los robotaxis ya no se limitan a demostraciones o recorridos controlados, sino que se enfrentan a situaciones cotidianas de tráfico.

Nuro, responsable del sistema de conducción autónoma, dirige el programa de pruebas y supervisa cada trayecto. Para garantizar la seguridad, operadores cualificados acompañan los viajes, evaluando el comportamiento del sistema ante intersecciones, cambios de carril, semáforos y peatones.

Los vehículos autónomos de Uber
Los vehículos autónomos de Uber operan en vías públicas bajo la supervisión de operadores cualificados, evaluando su desempeño en situaciones reales de tráfico y seguridad vial.(REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo)

Esta fase es considerada crítica por los ingenieros, ya que permite analizar el rendimiento de la tecnología en condiciones reales antes de abrir el servicio al público general.

Uber ha confirmado que las pruebas se han desarrollado sin incidentes graves, mostrando optimismo respecto al rendimiento inicial de sus robotaxis. El objetivo es iniciar el servicio en San Francisco antes de que termine el año, compitiendo directamente con otras compañías como Tesla y Waymo, que ya cuentan con vehículos autónomos operando en la ciudad.

Cuál es el papel de la IA de NVIDIA en el proyecto de Uber

Uno de los elementos que distingue al robotaxi de Uber es la integración de la tecnología de NVIDIA. La unidad central de procesamiento de estos vehículos es el sistema DRIVE AGX Thor, una GPU desarrollada específicamente para la movilidad autónoma. Este procesador actúa como el “cerebro” del robotaxi, gestionando en tiempo real el procesamiento de datos de los sensores y la toma de decisiones de la inteligencia artificial.

El sistema de NVIDIA coordina la información recibida por las cámaras, el lidar y los radares para construir una imagen precisa y dinámica del entorno. Esta tecnología es capaz de analizar las condiciones de tráfico, anticipar las maniobras necesarias y ejecutar acciones como cambios de carril o frenadas ante semáforos en cuestión de milisegundos.

La transparencia de la inteligencia
La transparencia de la inteligencia artificial de Uber se refleja en una pantalla que informa a los pasajeros sobre detección de objetos, ruta y maniobras previstas en cada viaje. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Además, la IA de NVIDIA no solo procesa datos para la conducción, sino que también proporciona transparencia a los pasajeros. Una pantalla en la cabina muestra en tiempo real lo que el vehículo percibe y las acciones previstas, como giros, cambios de velocidad o cesión de paso. Esta función busca ofrecer confianza y comprensión a los usuarios sobre el funcionamiento del robotaxi.

Cómo es la experiencia del usuario dentro del robotaxi de Uber

El interior del Lucid Gravity está pensado para maximizar la comodidad de los pasajeros. El vehículo ofrece capacidad para seis personas y espacio suficiente para equipaje. Los ocupantes pueden ajustar los asientos calefactados, controlar la climatización y seleccionar la música a través de una pantalla táctil central.

Los pasajeros pueden visualizar la ruta estimada, el tiempo de llegada y recibir notificaciones visuales cuando el coche realiza maniobras como detenerse ante un semáforo o dejar a alguien. En caso de emergencia, la pantalla permite contactar al soporte técnico de Uber o incluso detener el vehículo para bajarse en cualquier punto seguro.

Uber planea desplegar hasta 20.000
Uber planea desplegar hasta 20.000 vehículos autónomos en seis años, comenzando en Estados Unidos y expandiéndose posteriormente a mercados internacionales exclusivos de la app. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los detalles más llamativos es el módulo Halo en el techo del robotaxi, que incorpora un halo luminoso y pantallas LED exteriores. Estas muestran las iniciales del usuario que ha solicitado el servicio, facilitando la identificación del vehículo al llegar al punto de recogida, y comunicando el estado del viaje al entorno exterior.

Uber tiene planes ambiciosos para sus robotaxis. La empresa aspira a desplegar una flota de cerca de 20.000 vehículos autónomos en los próximos seis años, comenzando por Estados Unidos y expandiéndose después a una docena de mercados internacionales. Todos los viajes se reservarán exclusivamente desde la app de Uber.

Temas Relacionados

UberRobotaxisInteligencia artificialNvidiaEstados UnidosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Sam Altman, creador de ChatGPT, aceptó que comprometieron la calidad de la redacción por la programación

El director ejecutivo de OpenAI indicó que las próximas versiones de esta inteligencia artificial incorporarán mejoras en la escritura, con el objetivo de que resulten útiles tanto para redactar como para programar

Sam Altman, creador de ChatGPT,

Apple refuerza la privacidad en iPhone y iPad: no usar esta opción deja tu ubicación más expuesta

La herramienta, disponible en modelos recientes con iOS 26.3, permite que los dispositivos envíen una ubicación aproximada en lugar de una dirección exacta

Apple refuerza la privacidad en

Cuidado con tu billetera digital: el ajuste que debes desactivar ya para evitar robos

La conexión automática a redes abiertas puede comprometer contraseñas, cuentas y datos financieros; desactivar esta función y evitar operaciones bancarias en WiFi públicas es esencial

Cuidado con tu billetera digital:

Así cambiarán los trámites bancarios, citas médicas y servicios de gobierno con la IA en 2026

Solicitar un crédito bancario ya no tomará días. La integración de sistemas multiagente permitirá que los bancos hagan evaluaciones de riesgo y capacidad de pago más rápido

Así cambiarán los trámites bancarios,

El celular y el frío, dos factores que al unirse hacen que dormir sea un problema

Durante épocas como el invierno, el insomnio nocturno puede ser más intenso si no se regula el uso del teléfono

El celular y el frío,
DEPORTES
Riestra recibe a Defensa y

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

El “ridículo” gol en contra de un arquero que eliminó a su equipo en la última jugada y da la vuelta al mundo

La Fórmula 1 tuvo su anteúltimo día de actividad en las pruebas privadas con un esperado debut que terminó en preocupación

El homenaje que le hizo Enzo Fernández a Diego Maradona tras anotarle un gol a Napoli en Champions League

El giro en la investigación que busca esclarecer las causas del fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

TELESHOW
El inesperado video de la

El inesperado video de la expareja de Ian Lucas que encendió las redes contra el youtuber: “Si yo hablara”

Globos, peluches y regalos: así fue el cumpleaños sorpresa de Daniela Celis y Thiago Medina a sus gemelas

Quién es la famosa actriz que podría regresar a la tevé en Gran Hermano Generación Dorada: “Una megaestrella”

Aseguran que la China Suárez habría tenido un affaire con Gonzalo Heredia en 2019: “Estos ojitos los vieron”

El saludo de Mirtha Legrand a Susana Giménez por su cumpleaños que resume una vida de afecto compartido: “Amiga querida”

INFOBAE AMÉRICA

Israel entregó 15 cadáveres palestinos

Israel entregó 15 cadáveres palestinos tras recuperar el último rehén muerto en Gaza

“América Latina puede sumarse a la próxima revolución tecnológica sin grandes recursos”, afirma Michio Kaku

La Unión Europea designó como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria del régimen iraní

Cómo el diálogo con personas cercanas influye en la forma en que interpretamos lo que nos pasa, según la ciencia

La ciencia reveló que tiburones y rayas sobrevivieron al asteroide que extinguió a los grandes dinosaurios