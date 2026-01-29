TikTok: usuarios abandonan la red social en Estados Unidos tras cambios en su política de privacidad

El promedio diario de desinstalaciones aumentó casi un 150% en los últimos cinco días. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Desde el anuncio de una nueva política de privacidad y el traspaso de sus operaciones en Estados Unidos a una empresa conjunta bajo liderazgo local, TikTok ha visto un notable incremento en la cantidad de usuarios que eliminan la aplicación en ese país.

El promedio diario de desinstalaciones aumentó casi un 150% en los últimos cinco días, según datos citados por CNBC, en comparación con los tres meses anteriores.

Cambios en la política de privacidad y reacción de los usuarios

La inquietud entre los usuarios se disparó después de que TikTok solicitara aceptar una política de privacidad actualizada el 22 de enero de 2026. Numerosas publicaciones en redes sociales cuestionaron la amplitud de los datos que la plataforma podría recolectar, entre ellos información sensible como origen étnico, vida sexual, orientación sexual, estado migratorio y datos financieros.

El promedio diario de desinstalaciones aumentó casi un 150% en los últimos cinco días en EE. UU. REUTERS/Dado Ruvic

Es menester indicar que este lenguaje generó escepticismo y desconfianza, y muchos usuarios, incluidos creadores con grandes audiencias, optaron por abandonar la plataforma.

El creador Dre Ronayne, con casi 400.000 seguidores, anunció en Threads su decisión de eliminar su cuenta por considerar que los términos y la censura estaban fuera de control.

Otros influencers expresaron su frustración por la falta de comunicación de TikTok sobre el impacto de la nueva empresa conjunta, mientras reportaron problemas técnicos y dificultades para subir videos.

TikTok sirve principalmente para crear, editar y compartir vídeos cortos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Problemas técnicos en TikTok

Durante estos días de incertidumbre, se registraron interrupciones en el servicio y fallas al cargar contenido. Una cuenta oficial de la empresa conjunta en X informó que estas dificultades se debieron a un corte de energía en un centro de datos de Estados Unidos y que se estaba trabajando para restablecer la normalidad.

No obstante, los creadores señalaron que la plataforma no ha brindado información clara sobre el futuro de sus cuentas y el funcionamiento bajo la nueva estructura.

Impacto en la actividad de TikTok en Estados Unidos

A pesar del aumento en las desinstalaciones, los datos de Sensor Tower muestran que el nivel de usuarios activos en TikTok se ha mantenido estable en Estados Unidos en comparación con la semana anterior.

El futuro de TikTok en el mercado estadounidense sigue siendo incierto. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esta situación indica que, aunque crece el número de usuarios que abandonan la aplicación por preocupaciones sobre privacidad y transparencia, la base de usuarios activos no ha sufrido una caída significativa hasta el momento.

El futuro de la red social en el mercado estadounidense sigue siendo incierto, mientras persiste la preocupación por el manejo de datos personales y la comunicación de la empresa con sus usuarios y creadores de contenido.

Estados Unidos limita la participación de ByteDance en TikTok

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, verá limitada su participación al 19,9% en la nueva estructura corporativa que permitirá a la plataforma continuar operando en Estados Unidos.

TikTok USDS Joint Venture tendrá mayoría accionarial estadounidense y será gestionada bajo custodia local. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Según información confirmada por TikTok en un comunicado oficial y publicada por diversos medios, la nueva sociedad, llamada TikTok USDS Joint Venture, tendrá mayoría accionarial estadounidense y será gestionada bajo custodia local. Esta reestructuración responde a los requisitos de la normativa de seguridad nacional en Estados Unidos.

La compañía informó que esta nueva sociedad fue creada tras la aprobación de una Orden Ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 25 de septiembre de 2025. El objetivo, según la propia TikTok, es proteger los datos de más de 200 millones de usuarios y 7,5 millones de empresas estadounidenses.

Esta medida busca evitar el veto de la aplicación por parte de las autoridades, en cumplimiento de una ley de seguridad nacional ratificada en enero por la Corte Suprema, que exigía a ByteDance desinvertir en el negocio estadounidense de TikTok o retirarse del país.

ByteDance es una multinacional tecnológica. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El acuerdo fue alcanzado tras negociaciones entre funcionarios estadounidenses y representantes del gobierno chino. El presidente Trump celebró el resultado en TruthSocial: “Estoy muy feliz de haber ayudado a salvar TikTok. Ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo, y será una voz importante”.

En la misma publicación, añadió: “Solo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden”.

Respecto a la estructura accionaria, se sabe que TikTok USDS Joint Venture cuenta con la participación de empresas estadounidenses de inversión como Oracle, Silver Lake y MGX, cada una con un 15%. Se suman nuevos inversores como Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova (General Atlantic), Virgo LI (fondos filantrópicos de Yuri y Julia Milner) y NJJ Capital, el family office de Xavier Niel.