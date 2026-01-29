Steve Jobs predijo el éxito del iPhone en una entrevista con Playboy dos décadas antes de lanzarlo

El lanzamiento del primer iPhone fue una revolución al sacar del mercado a modelos de celulares que tenían teclados físicos. (Foto: AP Foto/Paul Sakuma, Archivo)

En 1985, durante una entrevista con la Revista Playboy, Steve Jobs delineó una visión sobre el futuro de la tecnología que, con el paso del tiempo, adquiriría un nuevo significado, con la aparición del iPhone, el primer celular táctil.

El cofundador de Apple describió la llegada de una tecnología capaz de expandir los beneficios de internet y la comunicación a distancia, anticipando el impacto de los teléfonos inteligentes en la vida cotidiana.

En dicha entrevista, el empresario destacó que los ordenadores personales se convertirían en una presencia central en los hogares, y que su función principal estaría vinculada a la conexión con redes de comunicación.

Hoy el iPhone es un dispositivo central en la vida digital, integrando servicios, aplicaciones y conectividad en una sola plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta afirmación, realizada en un contexto histórico donde la idea de una red global apenas comenzaba a gestarse en ámbitos académicos y militares, representó una predicción precisa sobre el papel que desempeñarían los teléfonos inteligentes y los servicios en línea en las décadas siguientes.

Cómo describió Steve Jobs el futuro de la comunicación digital y de los ordenadores

Durante la entrevista, Jobs vinculó el desarrollo de los ordenadores personales con una transformación profunda en la comunicación global. Señaló que la tecnología permitiría intercambiar ideas y conectar a las personas de formas que aún resultaban inimaginables para la época.

“Los ordenadores serán esenciales en la mayoría de los hogares… la razón principal para comprarlos será conectarlos a una red de comunicaciones”, afirmó.

Con el paso del tiempo, dispositivos como ordenadores comenzaron a ser un factor común en los hogares alrededor del mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, la visión de Jobs se adelantaba a la creación de internet tal como se conoce hoy. La conectividad en red era un concepto incipiente, limitado a círculos académicos y militares.

Cuál rol le otorgó Steve Jobs al ordenador personal como herramienta expresiva

Jobs presentó al Macintosh como un dispositivo que trascendía la función tradicional del ordenador, al dotarlo de capacidades comunicativas novedosas.

Describió el dispositivo como “el primer ‘teléfono’ de nuestra industria”, destacando que, más allá de intercambiar palabras, permitía incorporar estilos de impresión y la posibilidad de agregar imágenes y dibujos para expresarse.

Jobs definió al Macintosh como el primer “teléfono” de la industria y valoró su potencial para facilitar nuevas formas de expresión. (Foto: REUTERS/Beck Diefenbach)

Este enfoque mostró cómo Apple apostó desde sus inicios por integrar funciones de comunicación y creatividad en sus productos. La dimensión expresiva y personal del ordenador anticipaba el tipo de interacción que, décadas después, caracterizaría el uso de los teléfonos inteligentes y en particular, del iPhone.

Qué visión tenía Steve Jobs sobre la educación y el pensamiento humano

La conversación con la revista evidenció la preocupación de Jobs por el impacto de la tecnología en la educación y el desarrollo del pensamiento racional. Para Jobs, la introducción de los ordenadores entre los jóvenes modificaría la calidad del pensamiento.

Sostuvo que “los ordenadores realmente afectarán la calidad del pensamiento a medida que más y más de nuestros niños tengan a su disposición estas herramientas”.

Cuáles críticas lanzó Steve Jobs a la industria tecnológica de ese momento

Para Jobs Jobs el crecimiento de las empresas podía sofocar la creatividad y subrayó la necesidad de mantener la visión original.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la entrevista, Jobs expresó una postura crítica hacia las grandes corporaciones del sector tecnológico. Las consideró responsables de sofocar la creatividad al priorizar el crecimiento sobre la innovación. Defendió la necesidad de conservar la visión original de las empresas, incluso cuando estas alcanzan una escala masiva.

El cofundador de Apple insistió en que el propósito de la compañía debía ser convertir los ordenadores en electrodomésticos comprensibles y útiles para millones de personas. Su intención se centraba en democratizar el acceso a la tecnología y mantener el foco en el usuario final.

Más de cuatro décadas después de aquellas declaraciones, la irrupción del iPhone y de los teléfonos inteligentes confirmó la predicción de Steve Jobs. La tecnología de consumo masivo pasó a ocupar un lugar central en la vida diaria, cumpliendo la expectativa planteada en 1985 sobre el papel fundamental de la conectividad y la comunicación digital.