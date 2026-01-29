Cómo ver y administrar todas tus compras y suscripciones desde la Cuenta de Google

El primer paso es abrir la aplicación de Configuración y seleccionar el nombre de la cuenta. REUTERS/Dado Ruvic

La Cuenta de Google centraliza compras, reservas y suscripciones realizadas a través de servicios como Búsqueda, Maps y asistentes digitales, facilitando la administración y el seguimiento de todas estas actividades desde un solo lugar. Esta integración permite al usuario mantener el control de sus gastos y organizar mejor su información personal.

Acceso a compras, reservas y suscripciones desde Android

Acceder a estas funciones desde un dispositivo Android es sencillo. El primer paso es abrir la aplicación de Configuración y seleccionar el nombre de la cuenta. Desde ahí, se debe ingresar a la opción Administrar tu Cuenta de Google.

En el menú superior, al presionar Pagos y suscripciones, se despliegan las opciones para administrar compras, suscripciones o reservas. Al seleccionar cualquiera de estos apartados, es posible consultar detalles, hacer seguimiento a entregas, renovar suscripciones o cancelar reservas.

La Cuenta de Google también almacena información sobre el origen de cada compra o reserva. REUTERS/Dado Ruvic

Google aclara que si el usuario es menor de 13 años o la edad aplicable en tu país, la cuenta será gestionada por un adulto a través de Family Link, lo que restringe el acceso independiente a compras, reservas y suscripciones. Además, los administradores familiares pueden ver las compras realizadas con la forma de pago familiar asociada a Google Play.

Ver el origen de compras y reservas en Google

La Cuenta de Google también almacena información sobre el origen de cada compra o reserva, incluyendo pedidos realizados mediante Búsqueda, Maps o asistentes digitales, así como compras en Google Shopping.

Es pertinente señalar que para identificar el origen de un pedido, basta con seleccionarlo y consultar la sección de información adicional, donde se detalla cómo se realizó la transacción.

Interfaz de la página Ayuda de Cuenta de Google. (support.google.com)

Cómo borrar compras, reservas y suscripciones vinculadas

Google ofrece la posibilidad de eliminar registros de compras y reservas desde la propia cuenta. Para borrar una compra, se accede a la sección Compras, se selecciona el artículo deseado y se elige la opción Quitar compra, siguiendo los pasos indicados.

El mismo procedimiento se aplica a las reservas en la sección correspondiente. Si se trata de una suscripción vinculada, el usuario puede desvincularla desde el apartado Suscripciones, lo que impedirá que aparezca en la cuenta, aunque la suscripción en sí no se cancele ni modifique.

Personalización y privacidad en la gestión de cuentas

La información sobre compras, suscripciones y reservas puede ser utilizada por Google para personalizar la experiencia del usuario en otros servicios, como mostrar artículos relacionados en los resultados de búsqueda. Sin embargo, solo el propietario de la cuenta tiene acceso a estos datos.

Google subraya en su página de Ayuda que la privacidad está protegida y que la gestión de compras vinculadas se realiza de forma segura y privada.

Google desarrolla una inteligencia artificial capaz de adaptarse a las rutinas y preferencias individuales, mejorando la experiencia en viajes y compras. (Google)

En definitiva, la Cuenta de Google pone a disposición de los usuarios herramientas centralizadas para consultar, gestionar y eliminar compras, reservas y suscripciones, facilitando el control y la privacidad de las actividades digitales.

Cómo administrar todas tus compras y suscripciones desde la Cuenta de Google en PC

Para gestionar tus compras, reservas y suscripciones desde tu Cuenta de Google utilizando una computadora, el proceso es fácil. Debes acceder a tu cuenta y, en el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción Pagos y suscripciones. Desde ahí, puedes elegir entre ver y administrar tus compras, tus suscripciones o reservas, según lo que desees consultar.

Al seleccionar alguno de estos apartados, aparecerá una lista con todos los elementos registrados. Si quieres consultar más detalles sobre una compra, suscripción o reserva específica, basta con seleccionarla. Esto te permitirá realizar acciones como rastrear una entrega, renovar una suscripción o cancelar una reserva directamente desde la plataforma.

En tu PC debes acceder a tu cuenta y, en el menú lateral izquierdo, seleccionar la opción Pagos y suscripciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Google señala que si el usuario es menor de 13 años —o la edad legal correspondiente en cada país—, la cuenta será administrada por un adulto mediante Family Link, y no tendrá acceso directo a compras, reservas ni suscripciones. Los administradores familiares, por su parte, pueden visualizar lo que cada miembro ha comprado utilizando la forma de pago familiar.

En cuanto al origen de las compras y reservas, la Cuenta de Google recopila datos de operaciones realizadas a través de servicios como Búsqueda, Maps y asistentes digitales, incluyendo pedidos efectuados desde Google Shopping. Para conocer el origen de un pedido, solo hay que seleccionarlo y, en la esquina superior derecha, acceder a la sección de información para consultar los detalles sobre cómo se realizó dicha operación.